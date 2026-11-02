한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

B59층의 초현실주의

- 김수우

지하 59층이었다 올라갈 참이었는데 엘리베이터는 느릿느릿 B59층에 도착했다 참 깊네요 옆에서 중얼대던 여자가 내렸다 다시 오를 참에, 덜컹이던 엘리베이터가 멈추었다 올라갈 카드가 없었다 당혹했다 한참만에야 위로 움직였다 아, 누군가 있구나 누군가가 오름단추를 눌렀구나 어디선가 이 엘리베이터를 기다리는구나, 안도하다 잠이 깼다

문득 다녀온 B59층은 어디였을까

나의 무덤이었을까

59년도생인 내가 막 태어나는 참이었을까

명왕성이 있는 심연이었을까

그 여자는 어디로 갔을까

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최후를 믿는 법은 내 안으로 내려가는 것, 어둠으로 내려가는 법은 막장을 기억하는 것, 질경이도 여우도 검은, 들판도 사막도 검은, 괴물도 천사도 검은, 사랑도 자유도 기다림도 다 검은 거기, 쓸쓸한 약속들이 중첩되어 있었다 어미 같은 어둠은 그저 고요했고 그저 슬펐다 저만치 노랑 빛 물고기 한 마리 물음표처럼 떠있었던 듯도

모든 가난이 59층으로 된 지하였던가

어쩌면 가장 오래된 고향일지도 모르는 그곳

B59층은 광부 아닌 내가 내려가 본 가장 오래된 막장

다만 보이지 않는 누군가 부름단추를 눌렀으니

내 몸이 '누군가' '어디선가'로 배치되었듯

내 하루는 '누군가' '어디선가'를 배치하는

광활한 초현실의 부름단추임을 알아챘으니

무언가가 부화되고 있는 저 약속 장소를 눈치 채었으니

큰사진보기 ▲나는 누군가의 아래층이었고 누군가의 위층이었다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <길눈>,아시아, 2026.시인_김수우 : 1995년 <시와시학>으로 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <당신의 옹이에 옷을 건다> <몰락경전> <뿌리주의자> <길눈>이 있다.내면보다 더 깊은 지하가 있을까. 그곳은 지하 59층쯤 되지 않을까. 카드도 없이 지하 59층 엘리베이터에 갇힌 인간의 마음을 따라간다. 다행히 한참 만에야 누군가 부름단추를 눌러 준 덕에 엘리베이터는 다시 위로 움직인다. "나의 무덤" 같기도 하고, 59년생인 자신이 막 태어나던 자리 같기도 했던 곳. 사랑도 자유도 기다림도 "다 검은 거기"에는 쓸쓸한 약속들이 겹쳐있다. "어미 같은 어둠"으로 그저 고요하고 슬프기만 한 곳. 그렇게 깊이 내려가 본 사람은 두려움보다, 보이지 않는 누군가가 자신을 기다려 준다는 안도를 먼저 배운다. 내 몸이 누군가에 의해 여기에 "배치되었듯", 내 하루 또한 어디선가 누군가를 불러올리는 단추가 될 수 있다는 것. 막장까지 내려가 본 사람만이 위에서 기다리는 사람을 떠올릴 수 있다. 오늘 당신이 무심코 누른 단추로, 누군가는 가장 깊은 곳에서 올라오는 중일지도 모른다. (정은기 시인)