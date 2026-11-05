불조심 표지판 앞에서 담배를 피우는 사람

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

커먼 센스

- 추성은

실온에 방치한 감자를 잘라 락앤락에 담는다

공평하게 나눴으나 직각으로 잘리지 않는

한 토막을 생각해

나를 불편하게 만드는 구색을

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고요한 숲에서부터 불길이 솟구치고 있다

저 불길이 모두 소진되고 백지화된 세계에서

누군가 불의 배꼽에서 태어난다면

그의 이름이 사후에도 뿌리를 내리고

새로운 구성을 만드는 팔이 숲에서부터 돋아난다면

생각하다가

감자 자투리를 구워먹으면 몸에 좋지

나는 싹이 난 부분을 잘라낸다

감자는 불빛이 닿은 자리부터 싹이 난다는데

숲으로 진입하는 길목

불조심 표지판 앞에서 담배를 피우는 사람뿐이다

큰사진보기 ▲썩은 곳을 도려내자 뿌리가 자랐다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <접시 위에는 잘 차려진 비밀이>, 교유서가, 2026년시인_추성은: 2024년 <조선일보> 신춘문예를 통해 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <접시 위에는 잘 차려진 비밀이>가 있다.'커먼 센스'는 '실온에 방치한' 감자의 싹을 도려내는 사소한 일상에서 출발해 산불이라는 거대한 재난으로 시선을 확장한다. 자신의 몸에 해로운 것은 알아보고 제거하면서 인간이 초래할 파괴에는 무감각하다. 산불을 막는 일은 개인의 습관, 공동의 책임, 자연을 대하는 태도와 연결되기 때문이다.직각으로 잘리지 않는 감자 한 토막은 모든 것을 기준에 따라 나누고 정리할 수 있다는 믿음에 균열을 낸다. 공평하게 나눈다고 완벽해지지 않듯, 정리한다고 불편함이 사라지는 것도 아니다. 이 시는 아는 것만으로는 충분하지 않으며 상식이 행동으로 이어져야 한다고 말한다. 타인의 무책임을 지적하는 동시에 상식이라는 이름으로 자신에게 관대했던 태도를 돌아보게 한다, 우리가 외면해 온 위험이 세계 곳곳에서 참극을 빚고 있다. 재난은 일상의 바깥에만 있지 않다. 이 시는 우리에게 '알고 있는 것을 얼마나 실천하고 있는가' 묻고 있다. (우은주 시인)