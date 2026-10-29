"나이가 들어서 안 돼" 이 말은 사실일까?

큰사진보기 ▲‘나는 원래 이렇다’는 생각에서 벗어나는 것이 변화의 시작이다. 책표지 ⓒ 비즈니스북스 관련사진보기

AD

프랑스 철학자 장 폴 사르트르는 "인생은 B와 D 사이의 선택"이라고 했다. 출생(Birth)과 죽음(Death) 사이에서 우리가 내린 선택들이 곧 인생이 된다는 뜻이다. 이 단순하고도 심오한 진술은 앞으로 우리가 떠나려는 여정과 관련이 있다. 한계가 없고 무엇이든 가능한 삶은 선택이며 그 선택은 전적으로 당신의 몫이다.(117쪽)

만약 이제껏 자신이 느리거나 공부를 못하는 사람이라고 말해왔다면 이제는 그 말 대신 '나는 빠르고 효율적인 학습자'라고 말하기 시작하자. 우리는 자신을 인식한 방식대로 행동한다. 이는 우주에서 가장 강력한 힘 중 하나다. (216쪽)

배움을 지속하는 한 뇌에는 새로운 경로가 계속 만들어진다...(중략)

새로운 기술을 익히고 새로운 언어를 배우고 새로운 문화를 수용하는 것은 모두 해당 뉴런들을 발화 시키고 새로운 경로를 만들어낸다. (247쪽)

독서와 학습의 한계를 벗어나면 비견할 수 없는 수준의 자유를 얻을 수 있다.

학습 능력을 최대한 발휘하는 사람들은 어떤 과업이나 도전도 위협이 되지 않는다는 자신감과 능숙함으로 세상을 경험한다. (410쪽)

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

본문을 읽기에 앞서 책 앞 부분에 실린 저명인사들의 추천사를 차근차근 필사했다. 행동과 습관의 변화를 연구해 온 'BJ 포그'를 비롯해 저명 인사들의 찬사가 눈길을 끌었다. 이토록 많은 사람이 한목소리로 책의 가치를 인정한다면, 그 영향력 또한 작지 않으리라는 생각이 들었다. 그러나 찬사가 아무리 화려해도 책의 진가는 결국 독자의 삶에 어떤 질문을 던지고 변화를 이끌어 내는지에 달려 있다. 이제 그 답을 책 속에서 찾아보기로 했다.책을 읽어도 돌아서면 잊어버리고, 해야 할 일 앞에서 집중력은 쉽게 흐트러진다. 새로운 것을 배우려 해도 어느새 나이를 핑계 삼거나 자신의 능력을 의심한다. 우리는 정말 집중력과 기억력이 부족한 것일까, 아니면 스스로 정해 놓은 마음의 한계에 갇혀 있는 것일까.짐 퀵의 <마지막 몰입>(비즈니스북스)은 몰입의 기교를 말하기에 앞서 근본적인 질문부터 던진다. "나는 원래 이런 사람"이라고 단정해 온 생각은 과연 사실인가. 정보가 넘쳐나 집중력이 흩어지는 시대에 필요한 것은 '더 빠른 학습법'만이 아니다. 스스로에게 걸어온 제한을 의심하고 배움의 가능성을 다시 발견하는 일이다.저자 짐 퀵은 어린 시절 머리를 크게 다쳐 학습 장애를 겪었다. 책 한 권을 이해하는 일조차 힘들었던 시련은 그를 '뇌가 고장 난 아이'라는 자기 규정 앞에 세웠다. 그러나 그는 그 한계를 운명으로 받아들이는 대신, '어떻게 하면 더 잘 배울 수 있는지' 원리를 탐구하기 시작했다.이 경험은 책 전체를 관통하는 핵심 주장으로 이어진다. 우리가 능력을 제한하는 진짜 이유는 실제 능력의 부족 때문이 아니라, 반복된 실패 경험으로 굳어진 '제한된 신념' 때문이라는 점이다. "나는 머리가 나빠", "나이가 들어서 안 돼"라는 말은 사실이 아니라 스스로 내려버린 편의적인 판단에 가깝다.저자는 한계 없는 삶 역시 하나의 '선택'이라고 강조한다. 타고난 한계에 주저앉을 것인가, 가능성을 향해 내딛을 것인가의 갈림길에서 중요한 것은 스스로를 규정하는 언어부터 바꾸는 일이다. 저자는 '나는 못한다' 대신 '나는 아직 서툴다'라는 표현을 권한다. 전자가 시도를 완전히 멈추게 한다면, 후자는 연습하고 배울 여지를 남겨두기 때문이다.이 책에서 눈여겨볼 대목은 몰입을 단순한 '정신력'이나 '의지'의 문제로 보지 않는다는 점이다. 끊임없는 스마트폰 알림과 SNS 속 비교는 우리의 주의력을 산산조각 낸다. 그러면서도 우리는 집중하지 못하는 원인을 오롯이 자신의 의지 부족 탓으로 돌리며 자책하곤 한다.저자는 집중력을 발휘하려면 방해 요소를 의도적으로 줄이고 자신에게 맞는 환경을 설계해야 한다고 말한다. 집중은 타고난 재능이 아니라, 조건을 조정하고 훈련하며 길러나가는 기술이라는 뜻이다.이 구절은 자신을 바라보는 정체성의 재정립이 행동을 어떻게 바꾸는지를 잘 보여준다. 스스로를 '배우는 주체'로 재정의할 때 비로소 배움은 삶의 일부분이 된다. 결국 몰입은 무작정 많은 시간을 쏟아붓는 오기의 산물이 아니다. 주의를 빼앗는 요소를 제어하고, 배운 것을 삶 속에서 직접 활용하는 구조를 만드는 일이다.물론 긍정적인 자기 대화나 습관 형성 등은 기존 자기계발서에서 자주 접했던 내용이라 다소 진부하게 느껴질 수도 있다. 그럼에도 이 책이 깊은 울림을 주는 이유는 나이가 들어도 뇌가 변화할 수 있다는 '뇌가소성'의 원리와 저자의 삶이 강력한 설득력을 더하기 때문이다.뇌 손상이라는 치명적 한계를 극복한 저자의 여정은 지금의 모습이 자신의 최종적인 한계라고 함부로 단정하지 말라는 따뜻한 격려다. 한계를 인정하는 것과 가능성의 문을 스스로 닫아버리는 것은 완전히 다른 문제다. 이 책의 진정한 가치는 바로 그 차이를 깊이 생각해보게 만드는 데 있다.<마지막 몰입>을 덮으며 떠올린 것은 그동안 "이제 나이도 있는데", "새로운 기술은 젊은 사람들의 몫이지"라며 스스로에게 너무 쉽게 내려버린 무기력한 판정들이었다.배움은 결코 젊은 날에만 한정된 특권이 아니다. 새로운 것을 익히는 과정에서 조금 서툴고 더딜지라도 그것이 가능성의 끝을 의미하지는 않는다. 중요한 것은 자신을 과소평가하지 않는 마음과 함께, 실제로 배우고 도전할 수 있도록 환경과 습관을 하나씩 바꾸어 나가는 실천이다.어쩌면 우리가 넘어서야 할 마지막 한계는 타고난 능력의 부족이 아니라, "더는 달라질 수 없다"고 스스로 믿어버린 마음 그 자체인지도 모른다.