가족여행을 갔지만, 오늘도 주차장에 남았다

큰사진보기 ▲계단 앞에서 기다리는 엄마계단 앞에서 기다리는 엄마 ⓒ 박혜현 관련사진보기

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가족여행을 가서 주차장에 남을 때가 있다. 아이와 아빠는 안으로 들어가고, 나는 두 사람이 돌아오기를 기다린다. 휠체어로 입장할 수 없는 곳에서 종종 겪는 일이다.함께 집을 나서고 같은 차를 타고 왔다. 하지만 목적지에 도착한 뒤에는 서로 다른 시간을 보낸다. 아이와 아빠는 그곳을 구경하고, 나는 주차장에서 기다린다.들어갈 수 없다고 해서 매번 가족 모두가 돌아설 수는 없다. 아이도 모처럼 찾아온 곳을 보고 싶을 것이다. 내가 들어갈 수 없다는 이유로 아이의 경험까지 줄어드는 것은 바라지 않는다. 그래서 두 사람이 다녀오는 쪽을 택하곤 한다.그렇게 아이는 아빠와 추억을 만들고, 나는 그 시간이 끝나기를 기다린다. 가족여행 중인데, 가족과 함께할 수 없는 시간이 생긴다.나는 아이가 새로운 것을 만났을 때 짓는 표정을 보고 싶다. 무엇에 발걸음을 멈추는지, 무엇이 신기해서 질문하는지 곁에서 알고 싶다. 같은 것을 보고 서로 다른 이야기를 나누고 싶다. 그것이 내가 가족여행을 가는 이유다.나중에 이야기를 듣고 사진을 볼 수는 있다. 하지만 함께 본 풍경을 이야기하는 것과 내가 없었던 시간을 전해 듣는 것은 다르다. 사진에는 그곳의 모습이 남아도 아이 옆에서 함께 보낼 수 있었던 내 시간까지 담기지는 않는다.휠체어가 들어가지 못하는 입구는 내 이동만 막는 것이 아니다. 아이와 함께 구경하고 이야기할 엄마의 자리도 그 앞에서 멈춘다.아이와 함께 시간을 보내려고 떠난 여행이었다. 그런데 입구를 넘을 수 없다는 이유로 나는 기다리는 사람이 된다. 함께할 수 있을지는 나의 의지보다 그곳에 어떤 길이 놓여 있는지에 달려 있었다.지난 9월 문화체육관광부와 한국관광공사는 '2027 무장애 관광환경 조성 사업' 공모를 진행했다. 열린관광지 조성과 함께 교통수단, 민간시설, 여행서비스 등을 연결하는 무장애 관광 연계성 강화 사업도 포함됐다.관광지의 시설을 개선하고 여행에 필요한 여러 조건을 연결하겠다는 방향이 반갑다. 휠체어를 사용하는 여행자에게는 관광지 한 곳에 도착하는 것만으로 해결되지 않는 문제가 있기 때문이다.주차장에서 입구까지 갈 수 있어야 하고, 입구를 지나 실제 관람 공간으로 이동할 수 있어야 한다. 구경하는 동안 화장실을 이용할 수 있어야 하고, 관람을 마친 뒤에는 가족과 식사할 곳도 필요하다. 이 중 어느 한 곳이 막히면 일정을 줄이거나 가족이 따로 움직여야 할 수 있다.그래서 무장애 관광의 성과는 경사로를 몇 개 설치했는지만으로 설명하기 어렵다. 그 경사로를 지나 무엇을 할 수 있게 되었는지까지 살펴야 한다. 가족이 같은 길로 들어가 주요 공간을 함께 보고, 식사하고, 돌아오는 하루가 가능한지 확인해야 한다.내게 그 변화는 분명하다. 주차장에서 기다리던 엄마가 아이 옆에서 같은 풍경을 볼 수 있게 되는 것이다.시설 개선과 함께 정확한 정보도 중요하다. '휠체어 이용 가능'이라는 짧은 안내만으로는 여행을 결정하기 어렵다. 입구만 통과할 수 있다는 뜻인지, 주요 관람 구간을 모두 다닐 수 있다는 뜻인지 알 수 없기 때문이다.수동휠체어인지 전동휠체어인지, 혼자 이동하는지 다른 사람의 도움을 받을 수 있는지에 따라서도 판단은 달라진다. 경사로와 노면의 사진, 계단 없이 갈 수 있는 동선, 장애인 화장실의 위치와 내부 모습이 있다면 각자의 조건에 맞게 준비할 수 있다.시설 일부를 이용할 수 없다면 그 구간도 명확하게 알려주었으면 한다. 그래야 출발 전에 다른 목적지를 고르거나 일정을 조정할 수 있다. 현장에 도착해서야 가족이 나뉘어 움직일지, 모두 돌아설지 결정해야 하는 일을 줄일 수 있다.이번 사업을 통해 관광지가 개선될 때도 실제 이용자의 동선을 끝까지 따라가 보았으면 한다. 주차장에서 관람 공간까지 길이 이어지는지, 안내된 시설을 실제로 사용할 수 있는지 확인해야 한다. 여행자가 마주하는 것은 시설 목록이 아니라 그날의 길이기 때문이다.아이와 아빠를 먼저 보내는 것은 내가 내린 결정이다. 그러나 함께 들어갈 수 있는 길이 있었다면 나는 주차장에서 기다리는 쪽을 고르지 않았을 것이다.가족여행에서 바라는 것은 대단한 일이 아니다. 아이가 신기한 것을 발견했을 때 옆에서 함께 보고, 돌아오는 차 안에서 같은 추억을 이야기하는 것이다.내년 무장애 관광환경을 준비하는 사업이 더 많은 가족에게 그런 시간을 만들어주었으면 한다. 다음 여행에서는 아이와 아빠의 뒷모습을 바라보며 기다리는 대신, 나도 함께 입구를 지나고 싶다.