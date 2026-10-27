고양 킨텍스 버티포트 2027년 준공 추진… 민경선, 시범운영·기업 유치 병행

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 26일 일산서구 대화동 ‘K-UAM 킨텍스 버티포트’ 건설 현장을 찾아 시설 배치 등에 관한 보고를 받고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 26일 일산서구 대화동 ‘K-UAM 킨텍스 버티포트’ 건설 현장을 찾아 시설 외부 현장을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 26일 일산서구 대화동 ‘K-UAM 킨텍스 버티포트’ 건설 현장을 찾아 시설 내부를 둘러보고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장이 킨텍스 일대를 도심항공교통(UAM) 산업의 핵심 거점으로 육성하기 위해 시설 준공과 시범운항 준비, 관련 기업 유치를 병행 추진한다. 이착륙시설을 구축하는 데 그치지 않고 실제 운항 서비스를 검증하고 기업 집적까지 연결해 미래항공모빌리티 산업 기반을 마련하겠다는 구상이다.민경선 시장은 지난 26일 일산서구 대화동 'K-UAM 킨텍스 버티포트' 건설 현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검했다. 관계자들로부터 시설 배치와 공사 일정을 보고받고 이착륙장과 승객터미널, 격납고, 연구·사무동 등이 들어설 부지를 살폈다. 현장 관계자들에게는 철저한 품질·안전관리와 공사 기간 중 주민 불편 최소화를 당부했다.이번 현장 점검은 시설 건설뿐 아니라 준공 이후 운영과 산업적 활용까지 미리 준비하겠다는 시의 정책 방향을 보여준다. 시는 2027년 말까지 시설을 준공하고 2028년부터 실증과 시범운영에 들어갈 계획이다. 건설 일정에 맞춰 운영체계와 참여기업 확보를 함께 추진해 시설 완공 이후 실제 서비스로 이어지는 시간을 줄이겠다는 것이다.킨텍스 버티포트는 고양시가 국토교통부 K-UAM 수도권 실증사업 대상지로 선정되면서 추진하는 미래항공교통 핵심 시설이다. 약 1만 5,085㎡ 부지에 이착륙장과 승객터미널, 격납고, 연구·사무동, 관제·보안시설 등이 조성된다. 국토교통부가 약 201억 9,000만 원의 사업비 전액을 국비로 투입하고, 고양시는 사업부지를 제공한다.특히 국내 최초로 한국형 버티포트 설계기준을 적용하는 종합 실증 인프라라는 점에서 의미가 있다. 기체의 이착륙만 시험하는 시설이 아니라 운항과 교통관리, 버티포트 간 통합운용, 관제·통신·보안체계 등을 실제 도심 환경에서 종합적으로 검증하는 역할을 맡는다.UAM이 실제 교통수단으로 자리 잡으려면 비행체 기술뿐 아니라 이착륙시설과 운항관리, 안전체계가 유기적으로 작동해야 한다. 따라서 킨텍스 버티포트의 성과는 시설 준공 자체보다 실증을 통해 안전성과 운영 가능성을 얼마나 확보하고, 이를 상용 서비스로 연결하느냐에 달려 있다.고양시는 실증회랑을 활용한 한강 관광형 서비스를 우선 검토하고 안전성과 사업성을 검증할 계획이다. 이후 김포공항 연계형과 수도권 광역교통형 서비스로 확대하는 방안을 추진한다. 초기 서비스부터 단계적으로 검증해 운항 경험과 운영 역량을 쌓겠다는 접근이다.산업 육성도 주요 과제다. 시는 버티포트 준공 전에 시범운용구역 지정과 참여기업 확보, 시설 운영체계 마련을 병행하기로 했다. 이를 토대로 킨텍스 일대에 UAM 연구·실증·운영 관련 기업을 집적하고 미래항공모빌리티 산업거점을 조성한다는 구상이다.다만 시설 구축이 곧바로 기업 유치나 산업 생태계 형성으로 이어지는 것은 아니다. 실제 운항을 위한 제도적 요건과 안전성 검증, 참여기업 확보, 서비스의 사업성 등이 함께 뒷받침돼야 한다. 시범운영 준비를 건설 단계부터 시작하는 것도 이런 과제를 준공 이후로 미루지 않겠다는 의미로 볼 수 있다.민경선 시장은 "킨텍스 버티포트는 단순한 이착륙시설이 아니라 미래항공교통 기술과 서비스를 도심에서 검증하고 산업으로 연결하는 핵심 기반"이라며 "시설을 안전하게 적기 준공하는 동시에 시범운영과 기업 유치를 차질 없이 준비해 고양특례시를 대한민국 UAM 산업의 중심도시로 성장시키겠다"고 밝혔다.