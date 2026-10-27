정명근의 '행동하는 AI 도시' 실험… 화성, 로봇 8종 실증 무대 펼친다

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 「MARS 2026」 개막식 오프닝 무대에서 발레 퍼포먼스를 선보일 로봇 ‘루나(LUNA)’와 악수를 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 11월 3일 「MARS 2026」 전시장 입구에서 관람객을 맞이할 바이오닉 로봇 ‘UWORLD U1 Pro’(남성형·여성형)의 모습. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲「MARS 2026」 전시장 내 조성될 ‘AX & PHYSICAL AI’ 부스의 가상 조감도. 부스에는 도슨트 로봇, 물류 상하차 및 물류 정리·협업 로봇, 바이오닉 로봇, 경비·순찰 로봇 등이 전시될 예정이다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 대한민국 대표 AI 도시의 혁신 성과를 공유하고 미래 비전을 선포할 글로벌 AI 엑스포 「MARS 2026」을 오는 11월 3일(화)부터 5일(목)까지 사흘간 서울 코엑스(D홀 및 3층 오디토리움, 컨퍼런스룸)에서 개최한다. 『MARS 2026』 포스터 ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 인공지능(AI) 기술을 실제 산업과 도시 서비스로 구현하는 '행동하는 AI 도시' 조성에 나선다. 사람의 표정을 재현하는 바이오닉 로봇부터 물류·순찰·안내 업무를 수행하는 휴머노이드 로봇까지 한자리에 모아, AI가 현실 공간에서 어떻게 작동하는지 직접 보여주겠다는 구상이다.화성특례시는 오는 11월 3일부터 5일까지 사흘간 서울 코엑스 Hall D와 오디토리움에서 열리는 AI 엑스포 'MARS 2026'에서 다양한 피지컬 AI(Physical AI) 기술을 선보인다고 27일 밝혔다.이번 전시의 핵심은 로봇을 단순히 전시하는 데 그치지 않고 실제 업무 수행 능력을 시연하는 데 있다. 정 시장이 제시한 AI 도시 구상을 관람객이 눈으로 확인할 수 있도록 로봇을 전시장 곳곳에 배치하고, 산업 자동화부터 공공·생활 서비스까지 활용 범위를 보여주는 방식이다.전시장 입구에는 사람의 얼굴을 닮은 바이오닉 로봇 'UWORLD U1 Pro'가 관람객을 맞는다. 화성시에 따르면 이 로봇은 사람의 얼굴 근육처럼 움직이는 33개의 인공 힘줄과 표정을 구현하는 19개의 얼굴 관절을 갖췄다. 상대방의 감정을 읽고 음성과 입술 움직임을 연동하는 AI 모델도 탑재했다. 관람객은 로봇과 눈을 맞추고 대화하거나 손을 잡으며 상호작용을 체험할 수 있다.개막식 무대에서는 휴머노이드 로봇 '워커 C1(Walker C1)'이 발레 공연을 선보인다. 로봇이 스스로 균형을 잡고 팔과 몸을 움직이는 동작을 통해 피지컬 AI의 제어 기술을 보여줄 예정이다. AI를 화면 속 정보 처리 기술에 머물게 하지 않고 물리적 움직임으로 확장하겠다는 화성시의 방향을 상징하는 무대다.산업과 서비스 현장을 겨냥한 로봇도 대거 투입된다. 물류 로봇 'Cruzr Y1'은 상자를 집어 옮기는 작업을 시연하고, 서비스 로봇 'Walker DEX'는 바코드 스캔과 재고 관리, 물품 정리 등을 수행한다. 순찰 로봇 'Walker DEX EDU'는 전시장을 돌며 관람객과 대화한다.안내 분야에서는 'Walker C1'이 한국어 도슨트 역할을 맡고, 'Cruzr 1S' 두 대는 20개 언어로 해외 관람객을 지원한다. 휴머노이드 로봇 'LUNA'는 행사 기간 주요 내외빈 의전을 담당한다. 화성시는 모두 8종의 휴머노이드 로봇을 활용해 물류·치안·안내·의전 등 다양한 분야의 적용 사례를 한 공간에서 구현할 계획이다.정명근 시장의 이번 전시 구상은 AI 관련 정책을 선언하는 데서 나아가 시민이 기술을 직접 경험하고 산업 현장의 활용 가능성을 확인하도록 하는 데 초점을 맞췄다. 로봇이 실제 업무를 수행하는 모습을 보여줌으로써 피지컬 AI를 미래 기술이 아닌 현실의 산업·도시 서비스와 연결하겠다는 것이다.정명근 시장은 "로봇은 피지컬 AI로서 AI 생태계 혁신을 이끄는 핵심 주체"라며 "이번 'MARS 2026'은 시민이 실제 로봇과 눈을 맞추고 상호작용하는 '행동하는 AI 도시(AI CITY IN ACTION)'를 실물 기술로 입증해 내는 뜻깊은 장이 될 것"이라고 밝혔다.이어 "11월 3일부터 5일까지 사흘 내내 전시장 곳곳에서 첨단 로봇이 잊지 못할 피지컬 AI 경험을 선사할 것"이라며 시민과 관람객의 참여를 당부했다.