'5일간 크레인 농성' HD현대중공업 노조, 2차 합의안 가결

큰사진보기 ▲금속노조 현대중공업지부가 27일 '2026년 통합 단체교섭 조합원 총회' 찬반투표 개표를 진행하고 있다. ⓒ 현대중공업노조 관련사진보기

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HD현대중공업 노동조합이 27일 전체 조합원 8000여 명을 대상으로 진행한 올해 임금 및 단체협약 교섭 2차 잠정합의안 조합원 찬반투표를 가결시켰다. 투표율 94.28%를 보인 가운데 찬성 55.06%, 반대 44.63%, 무효 0.31%였다.1차 합의안이 부결된 후 김동하 노조 지부장이 지난 18일 "조속한 임단협 타결"을 촉구하며 25m 높이의 크레인에 올라가 5일간 고공 농성을 벌이는 등 진통 끝에 나온 결과다.HD현대중공업 노조는 앞서 1차 잠정합의안을 도출했지만 지난 2일 조합원 찬반 투표에서 52.14%의 반대로 합의안이 부결된 바 있다.27일 찬반투표서 가결된 2차 합의안은 기본급 12만 원 인상(호봉승급분 5만 5000원 포함), 격려금 200%+1150만 원, 30만 원 상당의 복지포인트 지급이 담겼다.특히 퇴직 직전 4개월 중 본인이 희망하는 연속 3개월을 기준으로 퇴직금을 산정하고, 올해와 내년 조합원 100명씩을 선정해 해외 연수를 지원하기로 합의했다.1차 합의안 부결 후 25일 만에 가결된 2차 합의안은 1차와 달리 매년 자동 인상되는 호봉승급분이 5000원 올랐고 격려금과 복지포인트 등 일시금 80만 원이 추가됐다.