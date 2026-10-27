이천시, 내년 주민참여예산 18억 원 선정... 올해보다 30% 증가

큰사진보기 ▲경기 이천시는 내년도 주민참여예산 사업으로 27건, 총 18억120만원 규모의 사업을 선정했다고 27일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시는 내년도 주민참여예산 사업으로 27건, 총 18억120만원 규모의 사업을 선정했다고 27일 밝혔다.이는 올해 추진 중인 23건, 13억8천800만원보다 사업 수는 4건, 예산 규모는 4억1천320만원(29.8%) 늘어난 것이다.시는 주민참여예산위원회 전체회의를 열고 주민제안사업의 필요성과 타당성, 실현 가능성 등을 심의해 사업을 선정했다.선정된 사업은 시 정책사업 6건, 아동·청소년 참여형 1건, 읍면동 자치계획형 20건이다.주요 사업에는 버스정류장 환경 및 정보 안내 체계 개선, 부발읍 중심 스마트 안심길 조성, '서희의 길, 서희로, 문화로 걷다', 설봉공원 공중화장실 온수기 설치 등이 포함됐다.아동·청소년 참여형 사업으로는 '365일, 아동이 행복한 안심 놀이터 조성'이 선정됐다.시는 내년부터 민선 9기 공약인 주민참여예산제 활성화를 추진해 시민 참여 기회와 예산 규모를 확대할 방침이다.나명수 주민참여예산위원장은 "주민참여예산제가 시민 의견을 시정에 반영하는 실질적인 제도로 자리 잡도록 노력하겠다"고 말했다.한편 이천시는 올해 호법면 공공디자인 프로젝트와 마장면 수변공원 편의시설 조성 등 23개 주민참여예산 사업을 추진하고 있다.