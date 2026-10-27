하남시, 주민 건의 227건 중 86건 처리... 캠프콜번 개발 등 추진

큰사진보기 ▲경기 하남시는 27일 하남시청 별관 대강당에서 천현·신장1·2·덕풍1·2·3·감북·춘궁·초이동 주민들과 ‘2026년 주민과의 대화 하반기 결과보고회’를 열고 건의사항 처리 성과와 주요 현안을 공유했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시는 27일 시청 별관 대강당에서 원도심 주민들을 대상으로 '2026년 주민과의 대화 하반기 결과보고회'를 열고 주민 건의사항 처리 현황과 주요 개발사업 추진계획을 설명했다.이날 보고회에는 천현동과 신장1·2동, 덕풍1·2·3동, 감북동, 춘궁동, 초이동 주민들이 참석했다.시는 올해 접수한 주민 건의사항 227건 가운데 86건을 처리 완료했으며, 108건은 추진 중이라고 밝혔다.지난 23일 미사권역과 26일 감일권역에 이어 세 번째로 열린 이날 보고회에서는 각 국·단·소장이 주요 사업 추진계획을 설명하고 이현재 시장이 약 50분간 주민 질의에 답했다.주요 개발사업인 캠프콜번은 하산곡동 일원 약 25만㎡에 쇼핑·문화·주거·업무시설을 조성하는 것으로, 총사업비는 약 2800억원이다.시는 지난 2월 우선협상대상자를 선정했으며, 출자타당성 검토 등을 거쳐 2027년 5월 특수목적법인(SPC) 설립을 추진할 계획이다.H2 부지는 오는 12월 기본구상 용역을 마치고 내년 상반기 타당성 검토를 진행한다. 하남시청역 일원 재개발사업은 지난해 정비구역 지정과 조합설립추진위원회 승인을 마쳤으며, 시는 정비사업 상담센터 설치와 통합심의를 추진하고 있다.교통 분야에서는 지하철 3호선 연장사업인 송파하남선의 가칭 신덕풍역 위치를 기존 계획보다 북측으로 340ｍ 조정해 접근성을 높이고 환승 편의시설을 확충할 계획이다.송파하남선은 2032년 하반기 준공을 목표로 설계가 진행 중이다. 지난 8월 국가 환승센터 구축 기본계획에 신규 반영된 하남드림 환승센터는 총 1297억원을 투입해 지하철과 버스 등을 연계하는 환승체계 구축을 추진한다.서울~양평 고속도로와 관련해서는 국토교통부가 지난 8월 신규 타당성 조사에 착수했으며, 시는 감일~상산곡IC 구간 우선 착공 등을 건의할 방침이다.원도심 전선 지중화 사업은 신장시장 일대 1단계를 완료했다. 남한고 통학로 2단계는 2027년 3월 착공해 2028년 12월 준공할 계획이며, 덕풍시장·남한중 일대 3단계는 내년 11월 착공을 목표로 하고 있다.시는 신장·덕풍·수산물전통시장과 석바대시장 상점가를 대상으로 문화관광형 전통시장 육성 공모도 추진한다.생활환경 개선사업으로는 덕풍근린공원 시설 정비와 도시가스 공급배관 확충, 하천 정비 등이 추진된다.당정근린공원 파크골프장은 지난 23일부터 연말까지 시범운영에 들어갔으며, 동수천과 밤나무단지천 정비사업은 각각 2027년과 2028년 12월 준공을 목표로 하고 있다.이날 주민들은 신평마을 진입로 개설과 공영주차장 주변 화단 정비, 신장전통시장 전선 지중화 공사 일정 등을 질의했다.이 시장은 신평마을 진입로와 관련해 내년 보상 절차를 추진할 계획이라고 설명하고, 관계 부서에 생활환경 개선과 지중화 공사 추진을 주문했다.이 시장은 "캠프콜번 개발과 교통망 확충, 전선 지중화 등 주요 사업을 차질 없이 추진하고 주민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.시는 오는 28일 위례권역 보고회를 끝으로 하반기 주민과의 대화 결과보고회를 마무리할 예정이다.