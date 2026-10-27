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26.10.27 18:05최종 업데이트 26.10.27 18:05

남양주시, 우리 동네 상권 방문객·소비 현황 한눈에

23개 거점 방문 인구·소비정보 제공... 방문 특성·소비 흐름 분석으로 소상공인 영업전략 수립 지원

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경기 남양주시는 시민과 소상공인이 지역별 방문 인구와 소비 흐름을 한눈에 확인할 수 있도록 데이터통합플랫폼을 통해 ‘실시간 방문 소비 현황지도’를 제공하고 있다고 27일 밝혔다.
경기 남양주시는 시민과 소상공인이 지역별 방문 인구와 소비 흐름을 한눈에 확인할 수 있도록 데이터통합플랫폼을 통해 ‘실시간 방문 소비 현황지도’를 제공하고 있다고 27일 밝혔다. ⓒ 남양주

경기 남양주시가 시민과 소상공인이 지역별 방문 인구와 소비 흐름을 한눈에 확인할 수 있도록 데이터통합플랫폼을 통해 '실시간 방문 소비 현황지도'를 제공하고 있다고 27일 밝혔다.

이 서비스는 시민과 소상공인이 지역 상권의 방문 인구와 소비 흐름을 파악하는 데 활용할 수 있도록 마련됐다.

'실시간 방문 소비 현황지도'는 관내 주요 상권과 역세권, 관광지 등 23개 거점의 인구 밀집도와 실제 결제 기반 소비 정보를 지도에 시각화해 제공한다. 관련 정보는 1시간 단위로 반영된다.

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주요 거점은 금곡뉴딜사업지, 장현전통시장, 다산상생상점가, 별내로데오상점가 등이다. 이용자는 지도에서 지역별 인구 밀집도를 비롯해 시간대별 인구 변화와 성별·연령대별 인구 구성 등을 확인할 수 있다.

특히 소상공인은 방문 인구와 소비 정보를 함께 분석해 주요 고객층과 소비 동향을 파악하고, 이를 영업전략 수립에 활용할 수 있다. 시민들도 관심 지역의 방문 현황과 소비 흐름을 손쉽게 살펴볼 수 있다.

시 관계자는 "이번 서비스를 활용해 지역 상권의 특성을 이해하고, 상권 분석과 영업전략 수립 등에 필요한 정보를 얻기를 바란다"며 "앞으로도 시민 생활과 지역경제에 도움이 되는 데이터 기반 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 해당 서비스는 남양주시 데이터통합플랫폼에서 누구나 이용할 수 있다.

#남양주

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