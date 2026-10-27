태안발전본부, 위험물 안전관리 소방청장상 수상

큰사진보기 ▲제3회 위험물 안전관리 우수사례 경진대회에서 소방청장상을 수상한 김대성 한국서부발전 태안발전본부 안전경영처장(오른쪽)이 최용철 소방청장과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한국서부발전 태안발전본부 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

한국서부발전 태안발전본부(본부장 김평기)가 소방청이 주최한 '제3회 위험물 안전관리 우수사례 경진대회'에서 공공기관 최초로 소방청장상을 수상했다.위험물 안전관리 우수사례 경진대회는 법적 규제에 따른 안전관리를 넘어 사업장의 자발적인 안전관리 우수사례를 발굴하고 확산하기 위해 마련됐으며, 올해로 세 번째를 맞았다.태안발전본부는 '모든 구성원이 참여하는 위험물 안전관리 협업체계 구축'을 주제로 참가해 모바일 기반 위험물 통합관리와 유관기관 협업을 통한 재난 대응 등 다양한 안전관리 활동을 소개했다.주요 사례로는 ▲모바일 위험물 통합관리앱을 통한 정보공개 확대 ▲유관기관이 참여하는 대형 재난 대응훈련 ▲발전소 특별관리시설물 사전 화재예방 안전진단 ▲내부 전문가 양성을 통한 자체 위험물 점검 확대 등을 제시했다.특히 위험물 통합 관리 앱은 디지털 이력 관리를 통해 업무 효율을 높이고 화재 위험을 예방하는 등 안전관리에 선제적이고 창의적으로 접근했다는 평가를 받았다.태안발전본부는 비상 상황 발생 시 신속하게 대응하고 골든 타임을 확보하기 위한 민·관·공 협업체계도 구축했다.기존 응급환자 이송용 닥터헬기장을 대형 화재 발생 시 소방헬기 지역 거점으로 활용할 수 있도록 절차를 마련했으며, 유관기관과 상·하반기 합동훈련을 실시해 중증환자 이송 시간 단축에도 힘을 쏟았다.김평기 태안발전본부장은 "이번 경진대회가 태안발전본부의 우수한 안전관리 체계를 널리 확산하는 중요한 디딤돌이 됐다"며 "유관기관과의 빈틈없는 협업을 바탕으로 위험물 안전관리 체계를 더욱 견고히 해 나가겠다"고 밝혔다.