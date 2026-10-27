세종시의회 행정수도완성특위 "행정수도 세종, 국가균형발전의 완성"

큰사진보기 ▲세종시의회 행정수도완성특위는 27일 서울 국회 정문 앞에서 행정수도 특별법 연내 제정을 촉구하는 릴레이 피켓 시위를 전개했다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

지난 9월 정기국회 개원 이후 '행정수도 특별법 제정을 위한 범국민대책위원회'(아래 범국민대책위)를 중심으로 이어져 온 행정수도 특별법 제정 촉구 릴레이 캠페인에 세종특별자치시의회 행정수도완성특별위원회가 가세했다.세종시의회 행정수도완성특위(위원장 박란희)는 27일 서울 국회 정문 앞에서 국회 차원의 조속한 법안 심사와 연내 입법을 촉구하는 릴레이 피켓 시위를 전개했다. 이날 캠페인에는 박란희 위원장과 김재형 부위원장을 비롯해 곽효정, 김동빈, 김동호, 박범종, 박병남, 유인호, 정연희 의원 등 소속 위원 9명 전원이 참여해 힘을 보탰다.그동안 범국민대책위를 비롯해 충청권 지방의회, 관계기관 간담회 등을 통해 행정수도 완성 공감대를 넓혀온 세종시의회 행정수도완성특위는, 이번 국회 법안소위 안건 상정을 계기로 연내 입법을 촉구하는 지역의 목소리를 한층 결집해 나갈 방침이다.실제 국회 국토교통위원회는 오는 28일 오전 10시 열리는 제439회 국회(정기회) 제1차 국토법안심사소위원회에서 행정수도 관련 법안들을 최우선 심사 안건으로 상정했다.심사 안건을 살펴보면, 여야 의원들이 각각 대표발의한 <행정수도 건설을 위한 특별법안>(엄태영·복기왕 의원안, 황운하 의원안), <행정수도 건립을 위한 특별조치법안>(강준현 의원안), <행정수도특별법안>(김종민 의원안), <행정수도의 완성을 위한 특별법안>(김태년 의원안) 등 총 5건의 제정안이 1번부터 5번 안건으로 일괄 포함됐다.여기에 중앙행정기관 추가 이전의 법적 근거를 다지기 위한 <신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법 일부개정법률안>(김승원·강준현·이광희·복기왕·황운하 의원 대표발의안) 5건도 6번부터 10번 안건으로 안건표 상단에 함께 이름을 올렸다.이처럼 행정수도 건설 및 완성 관련 제·개정안 총 10건이 국토법안소위 안건 상단에 병합 배치되면서, 이번 심사는 행정수도 명문화를 위한 중대한 전환점을 맞이하고 있다. 특히 28일 회의에서 '행정수도 특별법'이 첫 번째 안건으로 처리 대상에 오른 것을 두고, 지역사회와 시민단체는 물론 세종시의회 행정수도완성특위 역시 실질적인 입법 성과로 이어질 것이라는 높은 기대감을 드러냈다.박란희 위원장은 "국회가 법안의 연내 제정을 위해 조속히 법안 심사에 나서고, 여야 또한 초당적으로 협력해 줄 것을 부탁드린다"며, "행정수도완성 특별위원회를 비롯한 세종시의회도 특별법이 제정되는 그날까지 지속적인 활동을 이어가겠다"고 강조했다.