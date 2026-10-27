추미애 경기지사, 소방재정 국비 확대·지방세 개편 국회 압박

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 이광재 국회 예결위원장을 만나 소방재정 국가책임 확대와 안정적 재원 확충의 필요성에 대해 역설하고 건의서를 전달했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 27일 한병도 더불어민주당 원내대표를 만나 급증하는 복지 수요 대비 취약한 세수 구조에 대한 제도 개선을 요청했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 소방재정의 국가 부담 확대와 지방세제 개편을 위해 국회 설득에 나섰다. 취득세에 의존하는 세입 구조로는 급증하는 복지 수요와 소방 인건비·사업비를 감당하기 어렵다는 판단에서다. 소방 비용의 국가·지방 분담 구조를 바꾸는 동시에 지방소비세율 인상 등 안정적인 세입 기반을 마련해 경기도의 재정 운용에 숨통을 틔우겠다는 구상이다.추미애 지사는 27일 국회에서 이광재 예산결산특별위원장과 한병도 더불어민주당 원내대표를 잇따라 만나 소방재정의 국가책임 확대와 세제개편, 주요 사업의 국비 증액을 건의했다. 그는 경기도의 요구가 올해부터 시행돼야 한다며 "위기를 해소할 수 있는 산소통 역할을 할 수 있도록 도와달라"고 호소했다.이번 방문은 지난 7월 박홍근 기획예산처 장관, 9월 이광재 예결위원장 면담에 이은 세 번째 국비 확보 행보다. 재정 문제를 단순한 예산 증액 요구가 아니라 국가와 지방의 재정 분담 구조를 바꾸는 과제로 제기하고 있다는 점이 눈에 띈다.추미애 지사는 이광재 위원장에게 경기도가 한 해 16조 1,000억 원의 지방세를 걷더라도 실제 활용할 수 있는 재원은 46%인 약 7조 4,000억 원에 그친다고 설명했다. 시군 조정교부금과 수도권 상생발전기금, 교육조정교부금 등으로 세입의 54%가량을 배분해야 하기 때문이다.여기서 소방 인건비와 사업비까지 부담하면 자체사업은 물론 국고보조사업에 필요한 지방비를 마련하기도 어렵다는 게 경기도의 설명이다. 추 지사는 "국가에서 소방인건비와 사업비를 해결해 주면, 재정 운영에 숨통도 트이고 빚도 갚을 수 있다"며 국가 부담 확대를 요청했다.추미애 지사는 정청래 의원이 대표 발의한 소방재정 관련 법률 개정안에 대한 지지 입장도 밝혔다. 한국정책학회 연구 결과를 근거로 소방사무의 성격을 국가사무 43%, 국가·지방 공동사무 23%, 지방사무 34%로 구분하고, 이를 반영해 소방 비용을 국가와 지방이 55대 45로 분담해야 한다고 제안했다.소방 업무의 법적 분류와 실제 수행 성격 사이의 차이를 재정 분담에 반영하자는 것이다. 소방 인력과 장비를 유지하는 데 필요한 비용을 지방정부의 부담으로만 남겨두지 않고, 국가의 역할과 책임을 재정 제도에 구체화하겠다는 취지다. 다만 실제 분담 구조를 바꾸려면 법률 개정과 함께 중앙정부의 재원 확보 방안도 마련돼야 한다.한병도 원내대표와의 면담에서는 지방세제 개편을 통한 세입 기반 확충에 초점을 맞췄다. 추미애 지사는 경기도의 인구 규모와 복지 수요가 커지고 있지만, 세입은 부동산 경기의 영향을 크게 받는 취득세에 의존하고 있다고 지적했다.경기도에 따르면 65세 이상 노인 인구는 매달 약 1만 6,000명씩 증가하고 있다. 복지 지출이 빠르게 늘어나는 상황에서 부동산 거래에 따라 세수가 출렁이는 구조로는 중장기적인 재정 수요에 대응하기 어렵다는 것이다.이에 추미애 지사는 지방소비세율을 현행 25.3%에서 40.3%로 단계적으로 인상하고, 법인세의 5%를 광역지방세로 이양하는 방안을 건의했다. 보통교부세 산정 때 수입 추계 오차의 정산 반영 기간을 현행 5년에서 2년으로 단축하는 방안도 제시했다.지방소비세율 인상과 법인세 일부의 지방세 이양은 지방정부가 활용할 수 있는 재원을 늘리는 방안이다. 특히 부동산 경기의 영향을 상대적으로 크게 받는 취득세 의존도를 낮추고 세입 구조를 다변화하려면 지방세제 전반의 개편이 필요하다는 것이 경기도의 논리다. 다만 세율 조정과 세원 이양은 중앙정부와 다른 지방정부의 재정에도 영향을 미치는 만큼, 실제 시행을 위해서는 구체적인 재원 배분 방안과 사회적 합의가 뒤따라야 한다.추미애 지사는 제도 개선과 별도로 내년도 예산에 반영할 주요 사업 10개에 대해 국비 2,400억 원 증액도 요청했다.▲자연재해위험 개선지구 정비사업(464억 원 증액) ▲대광위 광역버스 준공영제 사업(453억 원 증액) ▲누리과정 차액 보육료 지원(637억 원 신규 반영) ▲의료·요양 돌봄 통합지원 사업(16억 원 증액) ▲국가하천 유지보수사업(105억 원 증액) ▲119구급대 지원(23억 원 증액) ▲노동감독관 인건비 지원(205억 원 신규) ▲지방세·세외수입 체납징수활동지원 사업(48억 원 신규) ▲경기북부 광역철도 건설[도봉산-옥정](178억 원 증액) ▲전국(장애인)체전 지원(272억 원 증액) 등이 대상이다.세제 개편과 소방재정 분담 구조 개선이 중장기 과제라면, 주요 사업의 국비 증액은 당장 필요한 재원을 확보하기 위한 대응이다. 추미애 지사는 제도 개선과 개별 사업 예산 확보를 병행하며 국회에 경기도의 재정 문제를 집중적으로 제기하고 있다.