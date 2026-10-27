민주노총 울산본부장 선거 '이장우-윤장혁' 맞대결

큰사진보기 ▲민주노총 울산본부 선거관리위원가 27일 울산시청 프레스센터에서 차기 지도부 선거 후보들이 참가하는 합동 기자회견을 열었다. ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기

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향후 3년간 민주노총과 울산지역 노동운동을 이끌어갈 차기 지도부를 선출하는 '2026년 민주노총 임원 동시선거'가 25일간의 대장정의 막을 올렸다.기호 1번에는 본부장 후보 이장우(공공운수노조), 수석부본부장 후보 박상호(금속노조), 사무처장 후보 박정미(금속노조)가 한 팀으로 출마했다.기호 2번에는 본부장 후보 윤장혁(금속노조), 수석부본부장 후보 현정희(금속노조), 사무처장 후보 주은희가 출사표를 던졌다.민주노총 울산본부 장시현 선거관리위원장은 27일 울산시청 프레스센터에서 후보들이 참가한 가운데 열린 합동 기자회견에서 "후보 등록을 마감(24일)한 결과 2개 후보조가 등록했다"며 "조합원의 총의를 모으는 단결과 혁신의 축제, 공정하고 투명한 선거로 완수하자"고 밝혔다.공공운수연맹 공공노조 수석부위원장과 전국공공운수노조 의료연대본부 울산대학교병원 분회장, 전국공공운수노조 울산지역본부장 등을 역임한 이장우 후보는 "고용을 유지하고 노동시간을 단축하는 방식으로 노동 중심 산업 전환을 주도해 나갈 것"이라며 "무엇보다 노동조합 밖에 있는 열악한 노동자들을 위해 앞장서 투쟁해 나가겠다"고 밝혔다.민주노총 울산지역본부 부본부장과 금속노조 울산지부장, 금속노조 위원장 등을 역임한 윤장혁 후보는 "높아진 생산력으로 일자리가 아닌 노동시간을 줄이고 재벌의 초과 이윤은 협력업체와 비정규직 노동자들에게 돌아가도록 할 것"이라며 "사회적 책임을 다하는 노동 중심 산업 전환을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.장시현 선관위원장은 "이번 선거는 분열이 아닌 '단결과 연대'를 강화하는 정책 선거가 되어야 한다"며 "치열하게 논쟁하되, 상호 비방이나 흑색선전은 철저히 배제해 달라, 현장의 조합원들이 진정으로 원하는 것은 노동 탄압과 위기를 돌파할 구체적인 비전과 대안"이라고 밝혔다.이어 "선거관리위원회는 선거 규정을 위반하거나 조합원의 단결을 해치는 불공정 행위에 대해서는 무관용의 원칙으로 엄정하게 대처할 것"이라고 밝혔다.장 위원장은 또 "조합원의 압도적인 투표 참여와 관심을 호소드린다"며 "민주노총의 주인은 바로 현장의 조합원이므로 각 후보조가 제시하는 공약과 정책을 꼼꼼히 살펴보시고, 현장의 목소리를 가장 잘 대변할 수 있는 지도부를 여러분의 손으로 직접 노동의 미래를 선택해 달라"고 요청했다.그러면서 "선거관리위원회 역시 마지막 개표와 공고가 끝나는 순간까지 한 치의 흔들림 없이 공정하고 투명하게 선거 전 과정을 관리하겠다"며 "이번 동시선거가 울산 지역 노동자들의 힘을 하나로 모아내는 민주주의의 축제가 될 수 있도록 언론인 여러분과 조합원 동지들의 따뜻한 관심과 성원을 부탁드린다"고 전했다.