멈춰 선 고리 원전 3·4호기 다시 움직인다... 내년 상반기 재가동 추진

큰사진보기 ▲'세계 최대의 원전 밀집 지역'부산 기장군 장안읍에 있는 고리원자력발전소. 설계수명이 다해 영구정지된 고리1호기와 계속운전 절차를 밟고 있는 2호기, 그 옆으로 3·4호기의 모습이 보인다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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한국수력원자력(한수원)이 고리 원전 3·4호기의 계속운전 운영변경허가를 동시에 승인받았다. 40년의 운전허가 기간이 만료돼 가동을 멈춘 두 원전은 설비 개선과 정비, 안전성 확인 절차를 거쳐 2027년 상반기 순차적으로 재가동될 전망이다.한수원은 27일 원자력안전위원회로부터 고리 3·4호기의 계속운전을 위한 운영변경허가를 동시에 승인받았다고 밝혔다.이번 승인에 따라 고리 3호기는 2034년 9월까지, 고리 4호기는 2035년 8월까지 운전을 이어갈 수 있게 됐다. 한수원은 "이번 승인이 두 원전이 계속운전에 필요한 안전기준과 요건을 충족했음을 확인한 것"이라고 설명했다.계속운전은 운전허가 기간이 만료된 원전이 안전성 심사를 거쳐 운전을 이어가는 제도다. 사업자는 계속운전 기간의 종합적인 안전성을 평가받아 규제기관의 운영변경허가를 받아야 한다. 허가 이후에도 심사 과정에서 확인된 안전성 개선사항을 이행하고 설비 개선과 정비를 마친 뒤, 규제기관의 정기검사를 통해 재가동에 필요한 안전성을 확인받아야 한다.고리 3·4호기는 각각 설비용량 1025㎿(메가와트) 규모의 원전이다. 고리 3호기는 1985년 9월, 고리 4호기는 1986년 4월 상업운전을 시작했다. 이후 각각 2024년 9월과 2025년 8월 40년의 운전허가 기간이 만료되면서 가동이 정지됐다.한수원은 계속운전을 위해 2022년 9월 계속운전 안전성 평가서를 제출했고, 2023년 11월 운영변경허가를 신청한 뒤 규제기관의 심사를 받아왔다.한수원은 현재 진행 중인 설비 개선과 정비를 완료하고 규제기관의 정기검사를 통해 안전성을 확인한 뒤 2027년 상반기 중 두 원전을 순차적으로 재가동한다는 계획이다. 계속운전 기간에도 지속적인 설비 개선과 철저한 안전관리를 통해 발전소의 안전성과 성능을 높일 방침이다.김회천 한수원 사장은 "계속운전은 반도체·인공지능(AI) 등 첨단산업의 전력수요 증가에 대응하고 안정적인 전력 공급을 뒷받침해 국가 경제에 기여하고 탄소중립에도 중요한 역할을 할 것"이라며 "설비 개선과 정기검사 등 후속 절차를 차질 없이 이행해 안전을 최우선으로 고리 3·4호기의 안전한 재가동에 최선을 다하겠다"고 말했다.