부천·하남 교육예산 2% 넘었지만… 경기도 31개 시군 교육투자 격차

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감, 벽깨기 협약 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 13일 오후 경기도교육청 남부청사 2층 컨퍼런스룸에서 열린 종교계와 '벽깨기' 업무협약 체결식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 교육행정과 일반행정의 경계를 허물어 지역 간 교육 여건 격차를 줄이겠다는 '벽깨기' 정책을 구체적으로 실행한다. 경기도교육청은 앞으로 지자체별 교육투자 현황을 지속적으로 점검하고, 매년 교육투자 예산을 공개할 계획이다. 그래프는 '경기도 31개 시·군 교육투자 현황'. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

경기도 내 지방자치단체의 교육투자 규모가 지역별로 큰 차이를 보이는 것으로 나타났다. 경기도교육청이 시군별 교육예산을 분석해 공개하고, 이를 토대로 지방자치단체와의 협력을 강화하기로 했다. 교육행정과 일반행정의 경계를 허물어 지역 간 교육 여건 격차를 줄이겠다는 안민석 경기도교육감의 '벽깨기' 정책이 구체적인 실행 단계에 들어간 것이다.경기도교육청은 27일 정윤희 대변인 기자간담회에서 '경기도 31개 시군 교육투자 현황 분석 결과'를 발표했다. 2026년 본예산을 기준으로 각 지자체의 전체 예산에서 교육예산이 차지하는 비율과 자체 교육예산 규모 등을 분석했다.분석 결과, 전체 예산 대비 교육예산 비율이 가장 높은 지역은 부천시로 2.52%였다. 하남시가 2.03%로 뒤를 이었다. 경기도 31개 시군 가운데 교육예산 비율이 2%를 넘는 곳은 두 지역뿐이었다. 성남시(1.88%), 의왕시(1.85%), 용인시(1.82%)가 상위권에 포함됐다.다만 전체 교육예산과 지자체가 자체적으로 편성한 교육예산은 구분해서 살펴볼 필요가 있다. 교육 관련 대응지원사업에 대한 지자체 분담액을 제외한 자체 교육예산 비율은 과천시가 0.79%로 가장 높았다. 동두천시(0.78%), 의왕시(0.69%), 성남시(0.54%), 하남시(0.51%) 순이었다. 전체 교육예산 비율이 가장 높은 부천시의 자체 교육예산 비율은 0.17%로 상대적으로 낮았다.이는 교육 분야에 투입되는 예산의 총규모만으로 지자체의 자체적인 교육투자 의지를 판단하기 어렵다는 점을 보여준다. 교육청과 지자체가 함께 부담하는 사업과 지자체가 독자적으로 편성하는 예산을 나눠 살펴야 지역별 투자 구조를 더 정확하게 파악할 수 있다는 의미다.이번 분석은 단순한 예산 현황 파악을 넘어 교육청과 지자체의 협력 방식을 바꾸려는 시도라는 점에서 주목된다. 교육청은 전체 예산 대비 교육예산 비율과 자체 교육예산 비율이 모두 평균 이상인 지역으로 과천·성남·시흥·안양·의왕·이천·하남 등 7곳을 꼽았다. 반면 두 지표가 모두 평균 미만인 지역은 가평·광명·광주·김포·양주·연천 등 6곳이었다.이 같은 차이를 지역의 교육 여건과 직접 연결해 단정할 수는 없다. 재정 규모와 사업 구조, 교육 수요 등이 다르기 때문이다. 그러나 시군별 투자 현황을 같은 기준으로 비교하고 공개하면 교육투자 확대가 필요한 지역을 살피고, 지자체별 재정 여건에 맞는 협력 방안을 논의할 근거가 마련된다.경기도교육청은 앞으로 지자체별 교육투자 현황을 지속적으로 점검하고, 매년 교육투자 예산을 공개할 계획이다. 교육투자 확대 의지가 강한 지자체에는 교육청 차원의 지원을 강화해 지역의 교육도시 조성을 돕겠다는 방침이다.안민석 교육감은 "지역의 교육 여건 개선을 위해 지방자치단체 간 긴밀한 협력을 할 것"이라고 밝혔다.안 교육감이 추진하는 '벽깨기'의 핵심은 교육청과 지자체가 각자의 행정 영역에 머물지 않고 지역 교육 문제를 함께 해결하는 데 있다. 이번 예산 분석이 일회성 통계 발표에 그치지 않고 실제 투자 확대와 지역 맞춤형 교육사업으로 이어질 수 있을지가 관건이다. 매년 예산을 공개하겠다는 계획이 지자체 간 단순한 순위 경쟁을 넘어 교육투자 확대를 위한 협력과 실질적인 성과로 이어져야 한다.