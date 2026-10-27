"배우는 사람 없지만..." 서산서 시조경창대회를 이어가는 이유

큰사진보기 ▲충남 무형유산 내포제시조 이수자 안종미 ⓒ 최미향 관련사진보기

"여건은 어려워도 대회는 해야 되는 거죠. 대회를 안 하면 목적이 없으니까 공부도 안 하잖아요."

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"처음에는 관심 없이 왔다가 하다 보니 시조의 매력을 느껴서 계속하는 사람들이 있지."

"예로부터 여기가 내포제시조, 중고제 판소리 등 문화예술로 유명했던 곳이고, 명인도 많이 나온 곳이에요."

큰사진보기 ▲서산 출신으로 전해지는 조선 전기 화가 안견의 '몽유도원도'를 활용해 전통 회화와 시조창이 어우러지는 무대를 연출했다. ⓒ 내포제시조 보존회 관련사진보기

"몇 달을 준비했는데도 아직도 할 일이 많다. 이젠 나의 체력이 불안하다."

"이제부터 오후 6시까지 마라톤이다. 지치지 말고 정신 차려서 성공적으로 완주해야 한다."

"20년, 30년을 공부해도 공연하라고 불러주는 사람도 없고, 행사나 축제에서도 찾는 사람이 없어요. 계속 쓰기만 하는 거지, 우리는."

"교육청을 통해 학생들한테 1년에 몇 번이라도 교육할 수 있다면 우리 학생들이 우리 지역에 이런 것도 있구나 알 수 있을 텐데, 그게 말처럼 쉽지가 않더라고요."

큰사진보기 ▲'제21회 서산전국시조 경창대회' 포스터 ⓒ 내포제시조 보존회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

충남 무형유산 내포제시조 이수자 안종미씨의 말이다. 오는 11월 1일 열리는 제21회 서산전국시조경창대회를 앞두고 27일 카페에서 만난 그는 대회를 이어가야 하는 이유부터 꺼냈다.전통을 지키는 일은 생각보다 녹록지 않다. 안씨와 함께 시조를 배우고 이어가는 사람은 현재 10명 안팎. 가장 젊은 사람이 50대이고, 최고령자는 87세다.처음부터 시조를 배우겠다며 찾아오는 사람은 거의 없다고 한다. 대부분 민요를 배우러 왔다가 시조를 접했고, 그중 일부가 가락의 매력에 빠져 지금까지 배우고 있다.오랜 세월 전해온 소리지만, 이를 이어갈 젊은 세대를 찾기는 쉽지 않다. 이번 경창대회가 단순한 경연을 넘어 전통의 미래를 생각하게 하는 이유다.시조는 우리말의 운율과 선조들의 삶의 철학, 자연을 바라보는 마음이 담긴 고유한 문학이다. 그러나 시조의 가치는 글로 읽는 데만 있지 않다. 시조에 선율과 장단을 붙여 부르는 시조창은 긴 호흡과 절제된 가락으로 시의 정서를 표현하는 전통 성악이다. 짧은 글에 담긴 감정을 길고 깊은 소리로 풀어낸다는 점에서 독특한 예술적 가치를 지닌다.시조창은 전승 지역에 따라 경제·완제·영제·내포제 등으로 발전해 왔다. 그중 내포제시조는 충청도 내포 지역의 정서와 음악적 특색을 간직한 소리다.특히 서산을 중심으로 전승된 윗내포제시조는 '서판제'로도 불린다. 충남 무형유산으로 지정된 이 소리는 박선웅 보유자 등을 통해 그 맥이 이어지고 있다. 따라서 서산에서 전국시조경창대회가 열린다는 것은 단순히 행사 장소를 제공한다는 의미를 넘어선다. 지역에 뿌리내린 소리를 전국의 시조인들과 나누는 자리이기 때문이다.안씨도 이 점을 강조했다.그는 경창대회가 후학들이 공부할 목표를 갖게 하고, 외지 사람들에게 서산의 전통예술을 알리는 역할도 한다고 설명했다.이번 대회는 무대 배경에서도 서산의 문화적 정체성을 드러낸다. 무대 뒤편에는 조선 전기 화가 안견의 걸작 '몽유도원도(夢遊桃源圖)'가 펼쳐질 예정이다.서산 출신으로 전해지는 안견이 1447년 그린 몽유도원도는 안평대군이 꿈에서 본 이상향을 표현한 작품이다. 그림에는 안평대군의 글과 당대 문인들의 시문도 함께 담겨 있다. 그림과 시, 글씨가 어우러진 조선의 예술 세계가 오늘날 시조창과 만나는 셈이다.안견이 붓으로 자연과 이상향을 표현했다면, 시조인들은 목소리로 자연과 삶의 정서를 전한다. 서로 다른 예술이지만 우리 선조들의 미의식을 담고 있다는 점에서 맞닿아 있다. 서산과 인연이 깊은 두 예술의 만남은 이번 대회를 더욱 특별하게 만든다.지난해 제20회 서산전국시조경창대회가 열리던 날, 내포제시조 이수자 안종미씨가 직접 남긴 글이다. 안씨는 당시에도 오전 5시부터 일어나 행사 준비를 시작했다.전날 오후 5시께 차량 두 대에 행사 물품을 실어 옮긴 데 이어 대회 당일 아침에도 차량 두 대에 나눠 물품을 실었다. 오전 7시 40분 서산문화원에 도착했을 때는 대구에서 새벽 4시에 출발한 참가자 두 명이 이미 기다리고 있었다. 안씨는 그날의 심정을 이렇게 기록했다.전국에서 모인 시조인들이 무대에 오르기까지 그 뒤에는 보이지 않는 준비와 수고가 있었다.1년이 지난 올해도 대회를 앞둔 안씨의 고민은 계속되고 있다. 10월 27일 인터뷰에서 그는 전승 활동의 가장 큰 어려움으로 경제적 지원과 지속적인 활동 기회의 부족을 꼽았다.그는 후계자 양성을 전승자 개인의 노력에만 맡겨서는 한계가 있다고 말했다. 특히 학교 교육과 지역 무형유산의 연계가 필요하다고 강조했다.학교 정규교육이나 방과후 프로그램에 지역 전통예술을 접할 기회가 마련된다면 학생들은 지역 문화유산을 배우고, 전승자들은 가르칠 기회를 얻을 수 있다는 것이다. 문화유산은 지정하는 것만으로 보존되지 않는다. 배우는 사람과 가르치는 사람이 함께 있어야 비로소 살아 있는 전통으로 이어진다.제21회 서산전국시조경창대회는 11월 1일 오전 9시부터 서산문화원 2층과 3층 공연장에서 열린다.평시조부·사설시조부·명인부·합창부·대상부 등으로 나뉘어 경연이 진행된다. 특히 내포제시조 대상부 장원에게는 충청남도지사상과 상금 200만 원, 통합시조 대상부 장원에게는 충청남도지사상과 상금 150만 원이 수여된다. 합창부 장원에게는 서산시장상과 상금 50만 원이 주어진다.오후 2시 개막식에는 국가무형유산 경기민요 예능보유자 이춘희와 이수자 성슬기, 최수안 등의 축하공연도 예정돼 있다.전국에서 모인 시조인들이 각자의 가락을 선보이는 이날의 무대는 우리 전통 성악의 다양성을 확인하는 자리가 될 것으로 보인다. 하지만 대회가 남겨야 할 것은 수상자의 이름과 상금만은 아닐 것이다. 오래도록 소리를 지켜온 사람들이 후학을 만나고, 그 소리를 처음 듣는 시민들이 새로운 관심을 갖는 일도 중요하다.안씨는 스승의 뒤를 이어 소리를 전해야 한다는 책임감으로 활동하고 있다고 했다. 그 책임이 몇몇 전승자의 희생에만 의존하지 않으려면 지역사회가 함께 고민해야 할 과제도 남아 있다.오는 11월 1일 오전 10시부터, 안견의 '몽유도원도'를 배경으로 울려 퍼질 시조 가락은 그래서 남다르게 다가온다.안견이 붓으로 그린 도원이 꿈속의 이상향이었다면, 오늘의 서산이 꿈꾸어야 할 도원은 우리 소리를 배우고 이어갈 사람들이 끊이지 않는 세상 아닐까.제21회 서산전국시조경창대회는 충남 무형유산 제17-2호 내포제시조보존회가 주최하고 사단법인 대한시조협회가 주관한다. 충청남도·충청남도의회·서산시·서산시의회가 후원한다.