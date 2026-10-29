올림픽 유산으로 잘 치른 '교통 올림픽'... 한 가지 아쉬운 점은

큰사진보기 ▲2026 강릉 ITS 세계총회의 전시 행사가 열렸던 강릉 스피드 스케이팅 경기장의 내부 모습. ⓒ 박장식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 강릉 ITS 세계총회에서 많은 주목을 받았던 현대자동차의 주차 로봇 시연 행사. ⓒ 박장식 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 강릉 ITS 세계총회를 위해 개장한 강릉컨벤션센터의 전경. 개장 및 2026 강릉 ITS 세계총회 개최 이후 연말까지 많은 행사가 유치되는 등 성공적인 활용이 이어지고 있다. ⓒ 박장식 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 강릉 ITS 세계총회 첫 날 저녁 펼쳐진 드론 쇼의 모습. 2018 평창 동계 올림픽의 개막식과 폐막식을 생각나게 하는 장면이었다. ⓒ 박장식 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임의 마지막 대한민국 선수단 금메달, 여자 컬링 금메달의 모습. 2026 강릉 ITS 세계총회 개최 이후 강릉 올림픽 파크의 다음 캘린더는 '2029 강원 동계 아시안 게임'이 될 수 있었지만, 강원특별자치도의 아쉬운 행정이 다음 행사를 향한 기약을 할 수 없게 만들었다. ⓒ 박장식 관련사진보기

'올림픽 유산'으로 치른 '교통 올림픽'이 성공적으로 끝났습니다. 세계 최대 규모의 교통 컨퍼런스인 2026 강릉 ITS 세계총회가 지난 19일부터 23일까지 강릉 올림픽 파크 일원에서 성공적으로 개최되었습니다.ITS 세계총회는 기존의 교통에 통신·첨단 기술 등을 결합한 지능형 교통 시스템(Intelligence Traffic System, ITS)을 주제로 하는 세계 최대 규모의 컨퍼런스·전시 행사입니다. 지난 강릉 행사만 하더라도 세계 90여 개 국가에서 400여 개가 넘는 전시 부스를 운영하고, 150개가 넘는 학술 발표 행사가 이어지는 등 '세계 최대 규모의 교통 행사'라는 이름이 아깝지 않은 행사가 펼쳐졌습니다.특히 지역을 대표하는 기억인 지난 2018 평창 동계 올림픽의 유산을 활용한 행사도 적잖았습니다. 지난 올림픽 개막식을 방불케 하는 드론 쇼가 첫날 참가자들의 눈길을 끌었고, 목요일에는 강릉 하키 센터에서 피겨 스케이팅 선수들이 출연한 가운데 펼친 아이스쇼도 펼쳐졌습니다. 하지만 당분간 올림픽 유산을 활용한 대규모 행사의 개최 예정이 없다는 것은 아쉽습니다.세계 90여 개 국가에서 6만여 명의 관람객이 찾았습니다. 강릉 인구 3분의 1이 찾은 이번 ITS 세계 총회는 과거 서울·부산에서 개최했던 지난 총회보다 관심도 역시 높았던 만큼, 총 449편의 논문이 발표되었고 180개의 공식 학술 세션이 진행되어 국내 및 세계 교통 트렌드에 대한 치열한 논의의 장이 펼쳐지는 등 얻은 점이 많습니다.국내 대학에서 교통을 연구하는 한국인 연구진들이 주축이 되어 연구 결과와 성과를 발표하는 세션이 높은 비중으로 마련된 데다, 특히 국내를 중심으로 모빌리티 사업을 영위하고 있는 티머니, 카카오모빌리티 등이 특별 세션을 마련해 국내·외 지능형 교통 시스템과 연결될 수 있는 계기를 마련한 점 역시 이번 ITS 세계총회의 성과이기도 합니다.전문가 그룹만이 참석하는 학술 및 컨퍼런스 세션도 알찼지만, 전시에서는 이번 행사장을 찾은 대중을 향한 교통 기술들이 눈에 띄었습니다. 특히 ITS 세계총회 개최를 준비하던 당시부터 롯데이노베이트 등 기업들의 참여를 바탕으로 강릉 일원에서 자율주행 실증사업을 진행했는데, 이를 비롯해 다양한 자율주행 차량을 직접 탑승할 수 있는 기회도 마련되었습니다.현대자동차그룹에서도 그간 뉴스나 SNS 등을 통해서만 만나볼 수 있었던 주차로봇을 대중에게 공개했습니다. 접이식 테이블 크기밖에 되지 않는 조그마한 로봇 두 개가 서로 연동되어 몇십 배나 무거운 중형 세단을 들어올려 옮기는 장면은 꽤나 인상적이었습니다. 한국도로공사도 도로의 안전한 관리를 위해 마련한 다양한 새로운 기술을 전시했습니다.해외 부스 가운데에서는 2029 ITS 총회를 개최하는 대만 타이베이시가 다양한 교통 기술을 전시해 관심을 끌었고, 국내 박람회에서 찾기 어려웠던 일본 토요타자동차·혼다자동차 등 일본 기업들 역시 방문해 자국의 신기술을 전시했습니다. 이렇듯 다양한 국가의 공공기관·주요 기업 등이 참가해 이번 ITS 세계총회 전시를 알차게 만들었습니다.이번 ITS 세계총회는 2018 평창 동계 올림픽의 유산을 자칫 어울리지 않을 수 있는 교통 관련 행사와 잘 접목한 사례이기도 합니다. 단순히 강릉 스피드 스케이팅 경기장을 전시 공간으로 활용했다는 의의를 넘어, 강릉 올림픽 파크 일원이 자연스럽게 행사장이 되고 8년 전 평창의 기억을 떠올릴 수 있게 하는 부대 행사들도 여럿 편성되었습니다.당장 개막일이었던 지난 19일에는 2018 평창 동계 올림픽의 개막식의 기억을 떠올릴 수 있게 한 드론 쇼를 진행해 강릉 시민들과 행사 참가자들에게 좋은 첫인상을 남겼습니다. 22일에는 차준환·이해인·신지아 등 대한민국을 대표하는 피겨 스케이팅 선수들이 참여한 가운데 아이스 쇼가 열렸는데, 수천 명의 참가자와 관람객이 모여 성대한 행사를 만들었습니다.아울러 새로운 길을 연 계기를 꼽는다면 강릉컨벤션센터의 개장을 꼽을 수 있습니다. 지난 2018 평창 동계 올림픽 당시만 하더라도 강릉 지역에는 박람회·컨퍼런스 등 컨벤션 수요를 충족할 수 있는 곳이 많지 않았는데, 스피드 스케이팅 경기장 뒤 유휴지에 컨벤션센터가 개장하면서 자연스럽게 오벌을 전시 공간으로, 컨벤션 센터를 컨퍼런스 공간으로 활용할 수 있게 되었습니다.특히 강릉은 그간 호텔 부대시설 등을 제외한다면 컨벤션 시설이 부족하다는 평가를 받았습니다. 실제로 컨벤션 센터 등에서 열리는 것이 관례인 올림픽의 메인프레스센터의 경우, 2018 평창 동계 올림픽은 강릉에 컨벤션 시설이 없어 평창 알펜시아 리조트 내 컨벤션 센터를 활용했던 전례가 있었고, 강릉에서 열린 스포츠 종목 세계선수권대회의 환송 연회를 지역 웨딩홀에서 열기도 했었습니다.하지만 강릉컨벤션센터가 개장하면서 상황이 꽤나 달라졌습니다. 동시에 2100명을 수용할 수 있는 컨벤션 홀과 중회의실, 대회의실을 모두 갖춘 데다, 여러 부대시설을 갖추고 있어 그간 강릉에 부족했던 MICE 산업 수요를 충족할 수 있는 공간이 만들어진 것은 꽤나 반갑습니다. 기존 올림픽 파크의 아쉬운 한끗을 강릉컨벤션센터가 채운 셈입니다.실제로 강릉컨벤션센터는 개장 첫 행사인 ITS 세계총회 이후 올해 말까지 14개의 행사를 유치했고, 2027년에도 다양한 행사를 개최하는 등 올림픽 유산을 단순히 활용하는 것을 넘어 새로운 수요를 창출하는 데 성공했습니다.2018 평창 동계 올림픽 이후 한동안 '천덕꾸러기' 신세에 놓인 적도 있지만, 강릉 올림픽 파크는 이제 활용도가 높은 시설임을 증명할 수 있게 되었습니다. 당장 2024 강원 동계 청소년 올림픽이 개최되고, 지난 여름에는 3000여 명의 선수들이 출전한 2026 세계마스터즈 탁구선수권대회가 열리는 등 스포츠에 있어서는 동·하계 수요를 모두 충족할 수 있음을 증명했습니다.2026 ITS 세계총회는 컨벤션센터를 갖춘 강릉 올림픽 파크가 대형 스포츠 이벤트를 넘어 확장성 있는 다양한 국제 행사를 열 수 있다는 것을 증명했다고 해도 과언이 아닙니다. 수도권은 물론 인천국제공항에서도 비교적 접근성이 좋은 데다, 손꼽히는 관광 도시인 강릉답게 내부 교통망과 숙박·관광 인프라가 충분한 점도 이번 ITS 세계총회에서 호평받았습니다.하지만 정말 아쉬운 점이 있다면 강릉 올림픽 파크를 빛낼 '다음 행사'가 캘린더에 없다는 점입니다. 강릉 컬링센터가 높은 대관률을 보이고 있고, 강릉 아레나가 복합체육시설로 잘 활용되고 있다지만, 비교적 사후 활용에 취약한 면이 높은 강릉 하키센터와 스피드스케이팅 경기장이 있는 만큼 강릉 올림픽 파크의 활용에 대한 고민을 멈춰서는 안 됩니다.더욱 아쉬운 면은 그런 '다음 행사'가 오히려 강원특별자치도와 강릉시의 노력 없이 얻어질 수 있었다는 점입니다. 네옴 계획의 축소에 따라 무기한 연기된 2029 네옴 동계 아시안 게임의 대체 개최지로 아시아올림픽평의회(OCA)가 대한민국에 개최를 제안한 선례가 있기 때문입니다. 당시 OCA는 위약금을 활용한 개최 비용 지원 등 파격적인 조건을 내세우며 한국을 향한 구애에 나섰던 적이 있습니다.동계 아시안 게임은 기존 시설이 모두 마련되어 있는 대한민국을 기준으로 숙박·경기장 대관 문제만 해결한다면 행사를 충분히 치를 수 있습니다. 아울러 1999년 이후 대한민국은 동계 아시안 게임을 유치한 적이 없었기에 명분도 충분했습니다. 실제로 대한체육회 역시 유승민 대한체육회장이 직접 강원특별자치도에 유리한 조건으로 개최가 가능함을 설득했다고 합니다.하지만 유승민 회장이 전한 강원특별자치도의 반응은 '무관심'이었다고 합니다. 심지어 2년 전 동계 청소년 올림픽을 치뤘고, 올해 ITS 세계총회를 치를 예정임에도 강원특별자치도는 "개최를 위한 여력이 없다"는 이유로 거절, 결국 2029 동계 아시안 게임은 카자흐스탄 알마티에 개최권이 넘어가게 되었습니다.어떤 이유에서 '개최를 위한 여력이 없다'고 표현했는지는 알 길이 없습니다. 하지만 당시의 선택으로 강릉 올림픽 파크, 나아가 2018 평창 동계 올림픽의 유산을 지속적으로 활용하기 위해 새로운 국제행사의 개최가 필요한 시점에 운 좋게 들어온 기회를 제 발로 찼다는 점에서 아쉬움이 크게 남습니다.올림픽 유산을 살리기 위해서는 먼 미래에 있는 '동계 올림픽 유치'와 같은 뜬구름 잡는 구상보다, 바로 앞에 다가온 국제대회의 기회를 거머쥐는 것이 더욱 중요합니다. 실제로 2027년 이후 강릉 올림픽 파크에는 국제대회를 위한 캘린더가 주어지지 않았습니다.이미 제 발로 찬 개최권을 다시 찾아올 수는 없겠지만, 강릉의 올림픽 유산을 더욱 잘 활용하기 위해서라도 실속 있는 국제 대회의 유치를 다시금 이룰 수 있길 바랍니다. 이미 다른 올림픽 개최 국가에 비해 성공적으로 활용되고 있는 것이 2018 평창 동계 올림픽의 유산이지만, 지금보다도 더 잘 활용해 세계의 귀감이 되는 것도 좋은 일이 아닐까요.