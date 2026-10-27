정점식 "조희대 국조, 이재명 탄핵 사유"

"이 국정조사야말로 이재명 대통령과 더불어민주당에 대한 탄핵 사유다."
정점식 국민의힘 원내대표가 조희대 대법원장에 대한 더불어민주당의 국정조사 추진 결정에 강하게 반발하며 이재명 대통령의 탄핵까지 거론했다. 국정조사를 "탄핵보다 더 비열하고 악질적"이라고 규정하는가 하면, 모든 수단을 동원해 저지하겠다며 '범국민적 저항'을 선언했다. 다만 구체적인 대응 수단은 향후 의원총회 등을 거쳐 결정하겠다고 밝혔다.
민주당은 27일 의원총회에서 조 대법원장의 대법관 재제청 거부와 업무추진비 허위 기재 의혹 등에 대한 국정조사를 추진하기로 결정했다. 오는 11월 5일 국회 본회의에서 국정조사계획서를 처리하는 것이 목표이다(관련 기사: 민주당, 조희대 국정조사 추진... 11월 5일 본회의 처리 목표
https://omn.kr/2kahd).
"조희대가 오세훈에게 무죄 선고했나"... 대통령 재판 재개도 요구
정점식 원내대표는 이날 오후 긴급 백브리핑을 열고 "국정감사도 채 끝나기 전에 의총을 열어서 조희대 대법원장에 대한 국정조사를 실시하겠다고 한다"라며 "강력하게 규탄한다. 탄핵보다 더 비열하고 악질적이다. 이는 노골적인 사법부 탄압이고 명백한 삼권분립 위반"이라고 목소리를 높였다.
그는 "국정조사를 하겠다는 이유와 근거가 무엇인가"라며 "조희대 대법원장이 오세훈 시장에게 무죄를 선고했나? 조희대 대법원장이 헌법상 근거가 없는 권한을 행사했나?"라고 따져 물었다.
이어 "이미 민주당은 조희대 대법원장을 수차례 국회로 불러 모욕을 주었다"라며 "국정감사 때에는 대법원장은 인사만 하고 이석했던 관례를 깨고 회의장에 감금했다. 이것도 모자라 기어이 아무 명분도 없는 국정조사까지 하겠다고 한다"라고 비난했다.
정 원내대표는 국정조사 추진의 배경에 이 대통령의 사법적 이해관계가 있다는 주장도 폈다. 그는 "이재명 대통령과 김민석 대표의 정치적 위기를 무마하기 위해 대법원장 한 사람을 악마화하고 괴롭히는 폭력적인 정치"라며 "이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 유죄 취지 파기환송에 대한 유치한 보복이고, 대통령 부부와 최측근의 재판 재개를 막기 위한 치졸한 겁박"이라고 주장했다.
특히 "대법원장의 대법관 제청권을 짓밟아서 대통령 본인의 재판에서 입맛에 맞는 대법관을 마음대로 고르기 위한 사전 포석"이라며 "이 국정조사는 위헌이다. 사법부를 노예화하려는 시도"라고 강조했다.
정 원내대표는 "국민의힘은 모든 수단을 총동원해서 이 악질적인 거대 여당의 국조 폭거에 맞서 싸우겠다"라며 "강력한 범국민적 저항에 나서겠다"라고 선언했다.
사법부를 향해서도 "민주당이 이처럼 광란의 칼춤을 추고 있는 것은 법원이 이재명 대통령의 다섯 개 재판을 중단시키고 김혜경 여사와 정진상, 김용 등 최측근에 대한 재판도 중단시켰기 때문"이라며 "대통령 부부와 최측근들에 대한 재판을 재개하여 사법부의 독립을 지키고 헌법을 지킬 것을 촉구한다"라고 요구했다.
필리버스터도 어렵다는데... "의원총회 열어 대응 논의"
그러나 정작 국민의힘이 국정조사를 저지할 구체적인 방안은 아직 정해지지 않았다. 정 원내대표는 기자들이 11월 5일 본회의 대응 전략을 묻자 "기본적으로 그날 다른 법안 처리를 하겠다고 해서 필리버스터 등을 준비하고 있었다"라면서도 "국정조사계획안에 대해서는 필리버스터가 불가능한 것으로 알고 있다"라고 답했다.
이어 "원내에서 저지할 수 있는 수단에 대해서는 조만간 의원총회를 개최해서 의원들과 함께 대응 방안을 논의할 예정"이라고 설명했다.
장외집회나 국정조사 보이콧 등을 검토하느냐는 질문에도 "우리 당이 취할 수 있는 모든 수단을 강구해야 한다는 원칙은 가지고 있다"라면서 "그 외 부분은 당 지도부와 의원들과 상의해서 결정해 나갈 생각"이라고 답했다.
민주당이 김건희씨의 추가 구속영장 발부를 촉구하는 데 대해서는 "항상 재판이라는 것을 자기들 마음대로 해야 직성이 풀리는 것"이라며 "헌법의 대원칙인 삼권분립 자체를 무시하는 행태"라고 비난했다.
한동훈 "독재이자 깡패짓"... 나경원 "정당해산 사유 아닌가"
야권은 일제히 민주당 비판에 가세했다. 나경원 국민의힘 의원 역시 페이스북에서 "조사받고 재판받아야 할 범죄자 변호 정당이 대법원장을 조사하나?"라며 "이재명 민주당은 사법파괴, 대법원장 집단린치에 여념이 없다. 그 끝은 이재명 공소취소"라고 주장했다. 그러면서 "이 정도면 삼권분립 파괴, 정당해산 사유 아닌가"라고 반문했다.
안철수 의원 또한 "현직 사법부 수장을 겨냥한 조희대 대법원장 국정조사는 삼권분립을 무력화하는 폭주이자 독재적 조치"라며 "국정조사를 할려면 김혜경 여사 '황제 골프' 의혹에 대한 국정조사부터 추진해야 할 것"이라고 SNS를 통해 비꼬았다.
박충권 국민의힘 수석대변인은 논평에서 "민주당의 속내는 판결 불복"이라며 "자신들의 입맛에 맞는 판결이 나오지 않자 대법원장부터 조사하겠다는 것"이라고 비난했다. 그는 헌법 제103조와 국정감사 및 조사에 관한 법률 제8조를 근거로 제시하며 국정조사 철회를 요구했다.
함인경 국민의힘 대변인은 "또다시 줄탄핵의 망령이 되살아나고 있다"라며 "탄핵을 이용해 대법원장의 손발부터 묶어놓겠다는 것 아닌가"라고 주장했다.
한편, 한동훈 무소속 의원은 이날 페이스북에 '민주당 정권의 묻지마 폭행, 독재이자 깡패짓'이라는 제목의 글을 올리고 "민주당 폭주에 방해가 되는 사람을 콕 찍어서 의원 머릿수와 권력기관을 동원해 '묻지마 폭행'하는 것, 독재이자 깡패짓"이라고 비난했다.