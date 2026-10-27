정점식 "조희대 국조, 이재명 탄핵 사유"

▲'민주당, 대법원장 국조 실시 결정' 비판하는 국민의힘 정점식 원내대표 국민의힘 정점식 원내대표가 27일 국회에서 더불어민주당이 이날 의원총회를 통해 조희대 대법원장에 대해 제기된 각종 의혹들의 진상을 규명할 국정조사를 실시하기로 결정한 것과 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기