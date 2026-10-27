옛 운동회엔 커다란 가마솥이... 소음 안내문, 씁쓸하네

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큰사진보기 ▲운동회 소음안내우리 동네 학교 담벼락에 붙은 소음 안내문 ⓒ 최은영 관련사진보기

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우리 집 현관문을 나서면 160미터 앞에는 초등학교, 200미터에는 중학교, 400미터에는 고등학교가 줄지어 있다. 등하교 시간 전후로 학교 가는 아이들 소리가 떠들썩하다. 집을 좋아하는 내게 이 소리는 하루의 시작과 중간을 알리는 반가운 알람이다.아이들의 재잘거림은 누구에게나 반갑다고 여긴 건 내 착각이었을까. 며칠 전 엘리베이터와 학교 담벼락에 운동회 안내문이 붙었다. 소음이 발생할 예정이니 양해해 달라는 문구였다.운동회가 시끄럽다며 그만두라는 민원이 들어왔다는 뉴스가 떠올랐다. 초등학교를 품은 아파트, 이른바 '초품아'의 프리미엄은 탐내면서 정작 그 안에서 아이들이 지르는 함성은 소음으로 치부하는 현실, 나는 그 모순된 마음의 거리가 잘 그려지지 않았다. 학교 담은 원래 아이들을 보호하는 울타리였지 마을과 학교를 갈라놓는 벽이 아니었다. 그러나 이제 그 담에는 '소음 안내'가 붙는다.지난 23일 금요일, 동네 중학교 체육대회와 고등학교 축제가 같은 날 열렸다. 그 전 열흘 동안 둘째는 체육대회 연습으로 땀범벅이 되어 돌아왔고, 첫째는 밴드부 공연 연습을 한다며 며칠 동안 한 시간씩 일찍 집을 나섰다. 평소엔 지각 아슬아슬하게 현관을 나서던 아이가 일찍 나가니 집안 공기도 덩달아 가벼워졌다. 금요일 아침 학교 쪽에서는 밴드 합주 소리와 응원 구호가 한데 섞여 담을 넘어왔다. 시끄러웠지만 그 소리가 싫지 않았다.나는 시니어 글쓰기 강사다. 그 주 노인복지관 글쓰기 수업에서 한 어르신이 가을운동회 글을 가져오셨다. 어르신은 70년 전 이야기를 어제 일처럼 생생하게 쓰는 분이다. 운동장을 뺑 돌아가며 펼친 돗자리 행렬, 찬합에 쌓인 김밥까지는 나도 어릴 때 본 풍경이었다. 그런데 뜻밖의 문장이 나왔다. 운동장 한쪽에 커다란 곰솥을 걸어 놓고 아침부터 국밥을 끓인다는 것이다. 어르신이 졸업한 학교는 전교생이 100명도 안 되는 시골 분교였다. 다른 어르신들도 곰솥 걸어 놓는 운동회는 못 봤다며 시골에서도 더 시골의 낯선 풍경이라고 했다.발표를 마친 어르신은 그 곰솥이 운동회에서 제일 중요하다고 했다. 국밥은 학부모만 먹는 음식이 아니었다. 아이가 없는 집도, 혼자 사는 노인도 그날은 운동장으로 나와 한 그릇씩 받아먹었다고 한다. 동네 사람 모두가 먹었다.운동회는 학교의 행사이기 전에 마을의 잔치였고 아이들이 달리고 소리 지르는 동안 어른들은 솥 앞에서 함께 국밥을 먹었다. 아이들의 소리가 온 마을을 채우는 날이었다. 아이가 있든 없든, 식구가 많든 홀로 살든 그날만큼은 모두가 한솥밥을 먹는 식구(食口)였다. 담벼락을 높이고 아파트 동 출입구마다 비밀번호를 누르는 오늘날, 우리에게서 가장 먼저 사라진 건 어쩌면 그 커다란 곰솥 하나가 아니었을까.요즘 우리 동네 담벼락에는 소음 발생 예정이니 양해해 달라는 안내문이 붙는다. 마을이 함께 아이를 키우던 때와 아이들 소리가 양해를 구할 일이 된 지금 사이에는 70년의 거리가 있다. 솥을 걸고 온 동네를 불러 먹이던 잔치가 소음 안내문이 필요한 행사가 됐다는 게 마음에 오래 남았다. 글쓰기 수업은 종종 과거의 시간을 현재로 끄집어내는 일이지만 그날 어르신의 글은 과거를 통해 지금 우리의 풍경을 되돌아보게 했다.어르신의 글을 듣던 그날, 복지관 근처 초등학교도 마침 운동회였다. 수업 내내 창밖으로 호루라기 소리와 아이들의 함성이 넘어왔다. 어르신 중 누구도 시끄럽다고 하지 않았다. 아이들의 함성이 '민원의 대상이 되는 소음'으로 분류되는 현실에서 그날 어르신들이 들었던 건 소음이 아니라 마을을 살아있게 만드는 생명의 소리이자 음악이었을 것이다. 수업 내내 창밖으로 호루라기 소리가 들렸지만 어르신 누구도 창문을 닫자고 하지 않았다. 소리를 참아주는 것이 아니라 그 소리를 기꺼이 즐길 줄 아는 마음. 진짜 어른의 여유란 그런 것 아닐까.수업을 마치고 집으로 돌아오는 길에 우리 동네 학교 앞을 지났다. 운동회가 끝난 운동장은 조용했다. 내일 아침이면 아이들 소리가 다시 담을 넘어올 것이다. 양해를 구하지 않아도 온 마을이 자연스레 안아주는, 모든 사람에게 반가운 알람이 되기를 바라는 마음이다.