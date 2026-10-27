'민주당=반국가세력' 말한 적 없다? 윤석열의 자가당착

큰사진보기 ▲지난 1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 1심 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 윤석열씨가 최후진술을 하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

"공적인 정당을 가지고, 민주당이 예를 들어 반국가세력이라고, 선거 때부터 (말)한 적이 없다."

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"국가 예산 처리도 국가 본질 기능과 마약범죄 단속, 민생 치안 유지를 위한 모든 주요 예산을 전액 삭감하여 국가 본질 기능을 훼손하고 대한민국을 마약 천국, 민생 치안 공황 상태로 만들었다. 민주당은 내년도 예산에서 재해대책 예비비 1조 원, 아이돌봄 지원 수당 384억 원, 청년 일자리, 심해 가스전 개발 사업 등 4조 1천억 원을 삭감했다."

"글쎄. 저도 그런 생각이 나거든요. 내가 (김용현 당시 국방부장관에게) 빨리 끝난다고 했는데 불필요한 일들을 왜 했냐니까 주무장관도 기본적인 걸 할 거는 해야 돼서 한 거라는 취지로..."

27일 오전 윤석열씨가 내란우두머리 사건 항소심 법정에서 한 말이다. 피고인신문에 나선 그의 변호인과 내란특검(특별검사 조은석)은 번갈아 가며 "반국가세력에 정치적 반대 정당도 포함되느냐"라고 물었는데, 윤씨를 이를 부정했다. "그렇게 얘기한 적이 없다"는 것이다.이는 자신의 과거 발언을 스스로 뒤집는 자기모순이자, 자가당착이다. 당장 윤석열씨는 2024년 12월 3일 밤 비상계엄 선포를 위한 긴급 대국민 특별 담화에서 비상계엄 선포의 목적으로 종북 반국가세력 일거 척결을 꼽았는데, 여기에서 더불어민주당의 예산 삭감을 반국가행위로, 민주당이 주도하는 국회를 반국가세력으로 몰아붙였다.대국민 담화 첫머리는 "지금까지 국회는 우리 정부 출범 이후 22건의 정부 관료 탄핵 소추를 발의하였으며, 지난 6월 22대 국회 출범 이후에도 10명째 탄핵을 추진 중에 있다. 이것은 세계 어느 나라에도 유례가 없을 뿐 아니라 우리나라 건국 이후에 전혀 유례가 없던 상황"이라는 것이다.민주당을 직접 언급하기도 했다.윤씨는 "예산 폭거는 한마디로 대한민국 국가 재정을 농락하는 것이다. 예산까지도 오로지 정쟁의 수단으로 이용하는 이러한 민주당의 입법 독재는 예산 탄핵까지도 서슴지 않았다"면서 "이는 자유대한민국의 헌정질서를 짓밟고, 헌법과 법에 의해 세워진 정당한 국가기관을 교란시키는 것으로써, 내란을 획책하는 명백한 반국가 행위"라고 했다.이후 더욱 노골적으로 민주당 주도의 국회를 반국가세력으로 묘사했다. "지금 우리 국회는 범죄자 집단의 소굴이 되었고, 입법 독재를 통해 국가의 사법·행정 시스템을 마비시키고, 자유민주주의 체제의 전복을 기도하고 있다. 자유민주주의의 기반이 되어야 할 국회가 자유민주주의 체제를 붕괴시키는 괴물이 된 것"이라고 강조했다.윤씨는 이어 종북 반국가세력 일거 척결을 내세우며 비상계엄을 선포했다.그는 대통령 임기 내내 민주당을 겨냥한 반국가세력 주장을 내놓고, 민주당의 극심한 반발을 초래했다.대표적인 게 2023년 6월 28일 한국자유총연맹 창립 기념행사에서 한 발언이다. 윤씨는 "왜곡된 역사의식, 무책임한 국가관을 가진 반국가 세력들은 핵무장을 고도화하는 북한 공산집단에 대해 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 요청하고, 유엔사를 해체하는 종전선언을 노래 부르고 다녔다"라고 말했다.이는 종전선언을 추진한 문재인 전 대통령과 집권세력이었던 민주당을 겨냥한 것이었다. 당시 문재인 정부 청와대 출신 민주당 의원들은 국회 기자회견에서 "윤 대통령의 발언은 극우 보수 단체 대표나 할 법한 천박한 발언"이라면서 "문재인 정부와 민주당이 반국가세력이라면, 대선에서 민주당을 지지했던 48%의 국민도 반국가 세력인가"라고 비판했다.이날 피고인신문에서 앞뒤가 맞지 않는 윤씨의 발언은 또 있었다. 윤씨는 이날 비상계엄 선포 후 빠른 시간 안에 민주당에 의해 비상계엄이 해제되리라 생각했고, 경고성 계엄을 한 것이지 '친위 쿠데타'를 할 수도 없고 할 생각도 없었다는 취지로 말했다.이승철 재판장은 윤씨에게 "그렇다면 김용현 피고인이 다른 부처에 협조할 만한 요청 사항을 굳이 만들거나 작성할 필요가 있었느냐"라고 물었다.윤씨는 당시 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게 '국회 관련 각종 보조금, 지원금, 각종 임금 등 현재 운용 중인 자금 포함 완전 차단할 것', '국가비상 입법기구 관련 예산을 편성할 것' 등의 내용이 기재된 문건을 직접 건넨 바 있다. 그밖에 여러 부처 장관도 이러한 계엄 관련 문건을 건네받았다.윤씨의 대답은 이랬다.지난 22일과 이날 진행한 윤석열씨 피고인신문은 마무리됐다. 재판부(서울고등법원 형사12-1부)는 다음 주까지 특검 측 최종의견 진술과 피고인 최후진술까지 진행해 항소심 재판절차를 마무리할 예정이다.