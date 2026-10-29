오르고 또 오르는 부동산 시장... 악순환 끊는 방법

큰사진보기 ▲귀한 전세지난 20일 서울부동산정보광장의 아파트 거래량 자료를 분석한 결과 올해 1∼9월 서울 아파트 월세 거래량은 8만7천740건으로 전체 전월세 거래량(17만2천27건)의 51.0%를 차지했다. 월세 비중이 절반을 넘어선 것은 월세 거래 증가보다 전세 거래가 크게 급감하면서 나타난 현상이다. 자치구별로는 종로구의 월세 비중이 65.6%로 가장 높았다. 사진은 이날 서울 종로구 한 부동산 중개업소에 붙은 매물표 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울 아파트값 2주째 상승폭 확대지난 18일 서울 남산에서 바라본 모습. 지난 15일 한국부동산원이 발표한 10월 둘째 주(10월12일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.16% 상승했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

서울 아파트값이 89주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원에 따르면 2026년 초부터 10월 셋째 주까지 서울 아파트값은 8.63% 올랐고 전셋값은 이를 상회하는 8.73% 상승했다. 같은 기간 수도권 역시 매매가(6.07%)보다 전셋값(6.70%)의 오름세가 더 가팔랐다.이 같은 상승세 뒤에는 세제와 금융, 거래 규제, 공급 부족, 수도권 쏠림 등 다양한 요인들이 복합적으로 작동하고 있다. 그러나 필자가 여기서 주목하고자 하는 대목은 매매가보다 가파르게 오르는 전셋값을 감당하기 어려워진 세입자들의 '매매 전환 수요'다.임대차 시장의 가격 불안과 전세 물량 축소가 실수요자들을 매매 시장으로 선회하게 만들고 이것이 다시 집값을 밀어 올리는 악순환에 주목해야 한다는 것이다.전세가 상승의 가장 중요한 원인은 '전세 공급 부족'이다. 그런데 정책 당국으로서도 난감한 대목은, 투기 수요를 차단하기 위해 도입한 토지거래허가제(토허제)-작년(2025년) 10월 15일 서울 전역과 경기도 12곳 지정-가 되려 전세 공급 부족을 심화시키는 주요 원인으로 작용하고 있다는 점이다.실제로 국토교통부가 발표한 자료(10월 18일)에 따르면 서울 아파트 전체 거래 중 이른바 '갭투자', 즉 보증금 승계 및 전세를 낀 거래 비중은 토허제 발표 당시인 2025년 10월 37.9%에 달했으나 올해 8월 기준으로는 6.1%까지 급감했다. 이 수치가 증명하듯 토허제는 매수자에게 강력한 실거주 의무를 부과함으로써 투기 목적의 갭투자를 차단하는 데는 분명 상당한 효과를 거두었다.그러나 이러한 정책적 성과의 이면에는 피하기 어려운 구조적 부작용이 동반되었다. 갭투자는 투기 수요라는 그늘도 지니고 있지만 동시에 민간 임대 시장에 전세를 공급하는 역할도 수행해왔기 때문이다. 그런데 토허제 지정으로 인해 이러한 갭투자 경로가 사실상 봉쇄되면서 임대 시장의 전세 물량이 줄어드는 부작용이 나타난 것이다. 실제로 부동산 빅데이터 플랫폼 '아실'에 따르면 서울 아파트 전세 물량은 지난해 토허제 지정 직전인 10월 14일 2만 3779건에서 1년 후인 올해 10월 14일 2만 951건으로 1년 새 2828건(-11.9%) 감소했다.최근 정부가 기존 세입자의 잔여 임대 기간 승계와 갱신을 허용하는 보완책을 마련하긴 했으나 이는 실거주 입주 시점을 잠시 유예해 준 조치에 불과하다. 기존 세입자의 계약이 만료되면 결국 매수자가 직접 입주해야 하는 구조이기 때문에 시장에 새로운 세입자를 들이는 '신규 전세 공급'을 창출하는 데는 여전히 한계가 존재한다. 요컨대 매매 시장의 투기를 잡기 위해 쓴 수단이 역설적으로 임대차 시장의 전세 공급을 위축시키는 부담으로 작용하고 있는 셈이다.이제는 임대차 시장의 가격 불안이 매매 수요를 자극하는 악순환을 끊기 위해 토허제 해제를 적극적으로 검토해야 할 시점이다.물론 이러한 현상을 정책 당국 역시 당연히 파악하고 있을 것이다. 그러나 홍지선 국토교통부 장관은 올해 말 종료 예정인 토허제와 관련해 "현재 상황으로 보면 토지거래허가제에 대한 어느 정도 수요가 있다고 보고 있다"며 사실상 연장 가능성을 내비쳤다.왜일까? 그것은 아마도 2025년 2월 12일 오세훈 서울시장이 강남권 일부 지역의 토허제 지정을 해제하자 매수세가 단숨에 쏠리며 서울 아파트 실거래가지수가 한 달 만에 1.9% 급등하고 주요 단지 실거래가가 수억 원씩 오르는 등 매매 시장이 즉각 과열되었던 경험 때문일 것이다.그러나 당시와 지금은 거시경제와 금융 여건이 많이 다르다. 작년 2월 해제 당시에는 기준금리가 하향 국면이었고 유연한 대출 환경이 맞물려 있었지만, 현재는 한국은행의 기준금리가 인상 기조를 이어가고 있고 게다가 한층 촘촘한 대출 규제가 동시에 작동하고 있기 때문이다.·그렇다면 시장과 정책 환경이 달라졌으니 토허제를 당장 해제해도 아무런 문제가 없을까? 그렇다고 선뜻 낙관하기엔 여전히 우려되는 지점들이 존재한다. 현재 상태에서 토허제만 단독으로 해제할 경우 그동안 억눌렸던 유동성이 갭투자 대열로 몰릴 수도 있기 때문이다. 여기에 조만간 지급될 '반도체 성과급'과 같은 유동성까지 더해진다면 갭투자가 다시 기승을 부려 매매가가 지금보다 더 오를 수도 있다. 정책 당국이 전세발(發) 매매가 상승의 현실을 인지하면서도 섣불리 토허제 해제 카드를 꺼내 들지 못하는 이유가 여기에 있을 것이다.그렇다면 임대 시장과 매매 시장을 동시에 안정시킬 수 있는 묘안은 없을까? 완벽한 해법은 아닐지라도 거래를 직접 규제하여 전세 물량을 줄이는 토허제는 해제하는 동시에 매매와 전세에 대한 대출 규제를 강화하는 '정책 패키지'에서 실마리를 찾을 수 있다.정책 패키지는 우선 토허제 해제를 통해 민간의 임대공급 회복을 유도하자는 것이다. 다시 말해서 서울과 경기도 주요 지역에 지정된 토허제를 풀어 갭투자의 순기능인 민간 임대공급 창구를 다시 열어줌으로써 위축되었던 전세 물량이 시장에 늘어나도록 하자는 것이다.다음으로 주택담보대출 한도 축소를 통한 매매 유동성 차단을 하자는 것이다. 최근 LH 이성훈 사장이 시사한 바와 같이 15억 원 미만 주택의 담보대출 한도를(예컨대 6억 원에서 4억 원 수준으로) 하향 조정한다면, 토허제가 풀리더라도 매매 시장으로 지나친 유동성이 유입되는 부작용을 어느 정도 통제할 수 있을 것이다.마지막으로 전세대출을 점진적·단계적으로 축소하여 전세 거품을 줄여나가자는 것이다. 전세대출 보증 한도를 낮추고 전세대출을 DSR(총부채원리금상환비율) 산정에 본격 포함하는 등 전세대출 규모를 점진적으로 줄여나가면 전세가는 내려가게 될 것이다. 왜냐면 현재 전셋값이 고공행진을 이어가는 주된 동력 중 하나가 저리의 전세대출이기 때문이다. 전세대출 축소를 통해 전세 시장의 인위적인 거품을 걷어낸다면 전셋값이 매매가를 밀어 올리는 악순환의 고리는 어느 정도 차단될 수 있을 것이다. 전셋값이 안정되어 '갭'(전세가와 매매가의 차이)이 벌어지는 데다 고금리 여건까지 맞물린다면 자기 자본 부담이 커져 무분별한 갭투자 진입 자체가 구조적으로 어려워지게 될 것이다.여기에 더해 정부가 민간 임대수요를 흡수할 수 있는 주택을 충분히 공급할 것이라는 점을 신뢰성 있게 제시한다면 시장 안정에 큰 도움이 될 것이다.다른 영역도 그러하겠지만, 부동산 문제 해결은 특히나 개별 정책수단들이 서로를 보완하는 '패키지'로 작동할 때 정책 효과가 극대화된다. 정책의 기초를 탄탄히 다지는 것이 무엇보다 중요하며 그 기초 위에서 금융과 분양주택과 공공임대주택 공급과 민간 임대치 시장이 잘 작동할 수 있도록 제도를 구축해야 한다.그렇다면 부동산 문제 해결, 다른 말로 하면 주거권 실현에 가장 토대가 되는 정책은 무엇인가? 부동산 세제다! 세제는 부동산 불로소득의 규모에, 다른 말로 하면 부동산 기대수익률에 가장 직접적인 영향을 미치는 정책이다. 구체적으로는 보유세의 보편적 강화를 핵심으로 삼고 양도소득세를 보조 수단으로 활용하는 세제 개편이 무엇보다 절실하다.그러나 이재명 정부는 모든 부동산에 대한 보유세를 장기적 목표 아래 점진적으로 강화하는 세제 개편 추진을 포기하고 초고가 주택에만 보유 부담을 늘리고 양도세 혜택을 축소하는 개편을 추진하는 데 그치고 말았다. 그 결과 초고가 주택이 밀집한 강남 3구는 10주 연속 하락하는 '정책 효과'가 나타나고 있지만, 그 외 지역은 오히려 상승세를 지속하는 현상이 벌어지고 있다. 이재명 정부가 깊이 성찰해야 할 대목이 바로 여기에 있다.당장 근본적인 세제 개편이 어렵다면 적어도 토허제 지정과 해제 권한을 가진 국토교통부, 주택 공급을 담당하는 LH, 그리고 부동산 금융을 관장하는 금융위원회가 한 팀이 되어 종합적인 대책을 모색해야 한다. LH 사장은 담보대출 규제 강화를 언급하는데 금융위원회는 계획이 없다고 일축하는 식의 정책 엇박자는 시장의 불신만 키울 뿐이다.최근 수도권 아파트값 상승률이 서울을 앞지르는 현상 역시 토허제로 인한 전세 매물 축소를 주된 원인으로 보아야 한다. 서울의 급등하는 전셋값을 견디지 못한 세입자들이 수도권 매매 시장으로 밀려나는 풍선효과가 나타나고 있다는 것이다.이제 정부의 결단이 필요한 때다. 2028년 이후 입주 물량이 대폭 늘어날 것이라는 기대를 제시하거나 기준금리 상승과 경매물건 증가 같은 일부 지표에 기대어 향후 시장을 지나치게 낙관하는 것은 재고할 필요가 있다. 특히 내년엔 서울 아파트 입주 물량은 서울의 연간 적정 수요에 절반 남짓에 불과한 2만 3510호밖에 안 될 전망이고(부동산R114) 정비사업(재건축·재개발)으로 인한 이주 수요가 존재하는 상황에서 토허제마저 유지된다면, 전세발(發) 매매가 상승 흐름은 당분간 이어질 가능성이 크다.토허제 해제를 포함한 거래 규제의 재검토와 금융 유동성 관리, 신뢰성 있는 공공주택 공급 확대 발표를 결합한 정교한 정책 조합이 필요하다. 정부가 기존 정책을 고수하는 데 머물지 않고 변화한 시장 상황에 능동적으로 대응함으로써 임대차 시장과 매매 시장을 함께 안정시켜 나가기를 기대한다.