여당 의원의 송곳 질의 "주52시간 특례, 보수 정당도 감히 못해"

큰사진보기 ▲이용우 더불어민주당 의원(자료사진) ⓒ 남소연 관련사진보기

"역대 이런 법안은 없었다. 게으른 해법이다. 어느 보수 정당도 감히 시도하지 않았던 시도다."

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"(화이트칼라 이그젬션은) 근로기준법 50조부터 56조까지, 주5일제, 주40시간, 선택적·탄력적 노동 시간, 연장 근로 한도, 가산 수당 다 배제하는 거다. 노동법의 근간을 이루는, 그리고 휴게·휴일 이런 조항을 다 배제하겠다는 건데, 가장 핵심적인 노동법의 조항들을 실제 법률에서 정하지 않고, 근로자와의 서면 합의로 달리 정할 수 있도록, 개별 합의로 다 넘겨버렸다. 저는 헌법에서 규정하는 '노동 조건 법정주의'에 정면으로 위배된다. 위헌이다."

큰사진보기 ▲김영훈 고용노동부 장관이 27일 국회 기후에너지환경노동위원회에서 열린 2026년도 종합 국정감사에 출석해 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이게 필요성이 있으면 사용했겠죠. (민주당) 박해철 의원님 말씀을 들었는데 기간제 노동자, 삼전닉스(삼성전자, 하이닉스)에는 필요 없다는 거다. 기간제 노동자가 없으니까. 선택적 노동시간제도 현행법상 3개월까지 가능한데 안 쓰고 있다는 거다. 그런데 6개월로 또 확대한다? 현실에 기반하지 않은 관념적인 법안 논의를 우리가 하고 있다."

27일 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사장. 질의 시작부터 날 선 표현이 나왔다. 주인공은 이용우, 여당 더불어민주당 소속 의원이었다. 노동변호사 출신인 그는 이날 김영훈 고용노동부 장관을 상대로 초광역특구법안에 관해 집중적으로 따지고 들었다. 대상은 사실상 정부안으로 알려진 같은 당 박상혁 의원의 초광역특구법안 중 노동 관련 특례들이었다.이 의원은 맨 먼저 해당 법안 138조, 기업의 영업 비밀에 해당하는 경우 유해 화학 물질 정보를 비공개할 수 있다는 대목을 문제 삼았다. 그는 "유해 화학 물질 비공개 조항, 국민의 생명권을 위협한다"며 "이 조항은 굳이 담지 않아도 이미 여타의 법령에서 필요한 기업 비밀, 영업 비밀은 어느 정도 보장되고 있다고 생각해서 이 조항은 불필요하다고 생각한다"고 말했다. 김영훈 장관은 "동의한다"는 답변을 반복했다.이어 이 의원은 가장 뜨거운 쟁점인 '화이트칼라 이그젬션(고소득 전문직, 관리직 등의 주52시간 예외 적용)' 이야기를 꺼냈다. 그는 "헌법 32조는 '노동 조건 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정해야 된다'고 돼있다"며 "고소득, 전문직, 관리직은 인간 아닌가? 저는 무제한 노동 허용은 어느 인간, 어느 노동자한테나 차별적으로 적용되면 안 된다는 생각인데 이 부분들은 인간의 존엄성을 보장하는 방향은 전혀 아니다"라고 했다.앞서 연거푸 "동의한다"고 반응했던 김영훈 장관이 이번에는 머뭇거렸다. 그러자 이 의원은 "다르게 여쭈겠다"고 했다.김영훈 장관은 "그런 주장이 가능할 것 같다"는 말로 공감을 표시했다.이 의원은 현행 제도를 살펴봐도, 화이트칼라 이그젬션을 도입해야 할 필요성이 낮다고 지적했다. "완화된 특별 연장 근로 사용 실태를 보니까 거의 사용을 안 하고, 실제 사용한 특별 연장 근로 시간을 보니까 주52시간 미만이라는 게 확인됐다"며 "현재 존재하는 노동법상의 특별연장근로라든지, 주52시간도 풀케파(최대 가능량)로 활용하지 못하고 있는데 더 열어달라는 요구"라는 비판이었다.이 의원은 노동부 과로사 기준이 직전 12주 평균 주 60시간 초과이고, 업무 부담 가중 요인이 있을 경우 주52시간 혹은 주40시간 초과라며 "삼성전자 연구 개발 노동자가 주60시간도 안 되는 노동을 하면서도 과로사를 겪었다. 또 이런 일을 겪을 수 없지 않나"라고도 했다. 이뿐 아니라 파견 확대 조항 역시 경제자유구역법 등 기존 법에 15년 이상 동일하게 존재했지만 한 번도 적용된 적 없는 "유명무실"한 내용이라고 지적했다.이 의원은 김 장관에게 노동부 장관으로서 명확한 입장을 세워야 한다고도 요청했다. 그는 "산업부 장관은 재계 입장을 충분히 대변할 수 있다고 본다. 노동부 장관은 노동자들의 입장, 국민들의 입장을 정확하게 대변해 주셔야 된다"며 "장관님이 내부적으로 얼마만큼 고충을 겪고 백방으로 뛰고 계신지는 누구보다 잘 알고 있다. 그러나 이제는 본격 테이블에 올라왔기 때문에 대외적으로 메시지를 분명하게 내셔야 된다"고 당부했다.김영훈 장관은 이용우 의원에 이어 서왕진 조국혁신당 의원으로부터 비슷한 주문을 받았다. 김 장관은 "좋은 일자리와 기업의 혁신은 결코 배치되는 문제가 아니라 생각한다. 나쁜 일자리에서 지속적인 혁신은 불가능하다"며 "그런 차원에서, 이번에 반드시 성공해야 될 초광역특구에서 노동 특례는 좋은 일자리와 혁신이 서로 양립할 수 있는 해법을 마련하는 데에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.