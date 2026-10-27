김건희는 대법관들에게 무슨 말 했나... 변호인에게 들어보니

큰사진보기 ▲김건희씨가 지난 4월 13일 오전 박성재 전 법무부장관 내란중요임무종사 등 사건 재판에 증인으로 나와 증언을 하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

큰사진보기 ▲김건희 여사 변호인단 최지우, 채명성, 유정화 변호사가 27일 서울 대법원에서 열린 특정범죄가중처벌법 위반(알선수재) 혐의를 받는 김건희 여사의 구속영장 심문기일에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 김 여사는 앞서 도이치모터스 주가조작, 통일교 금품수수, 명태균 무상 여론조사 수수 등 '3대 의혹' 사건으로 구속됐으며, 이달 31일자로 기한이 만료될 예정이다. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김한수 민중기 특검팀 특별검사보가 27일 서울 대법원에서 열린 특정범죄가중처벌법 위반(알선수재) 혐의를 받는 김건희 여사의 구속영장 심문기일에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 김 여사는 앞서 도이치모터스 주가조작, 통일교 금품수수, 명태균 무상 여론조사 수수 등 '3대 의혹' 사건으로 구속됐으며, 이달 31일자로 기한이 만료될 예정이다. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김건희씨 추가 구속영장 심사를 맡은 대법원 2부. 왼쪽부터 주심 오경미 대법관, 권영준 대법관, 박영재 대법관, 김성수 대법관. ⓒ 오마이뉴스/연합뉴스 관련사진보기

27일 오후 2시 30분 시작된 대법원 2부(주심 오경미 대법관)의 김건희씨 추가 구속영장 심문이 50여 분 만인 3시 20분께 종료됐다. 김씨에 대한 추가 구속영장 발부 여부는 대법관들의 의견 조율을 거쳐 판가름난다. 서울 남부구치소에서 화상으로 심문에 참여한 김씨는 억울함과 건강 악화를 호소한 것으로 전해졌다.김씨 변호인단으로 이날 심문기일에 출석한 최지우 변호사는 심문 종료 직후 <오마이뉴스>와 나눈 통화에서 변호인단과 특검이 차례로 의견을 밝힌 뒤 김씨가 마지막으로 의견을 얘기하고, 대법관들은 이를 듣기만 했다고 전했다.최지우 변호사는 "(심문에서 김 여사가) 평소 억울했던 부분, 건강이 매우 좋지 않다는 부분을 말씀하셨다"라고 전했다.기자가 '김 여사가 홀로 움직이는 것조차 물리적으로 불가능하다는 변호인 의견서(10월 26일 대법원 제출) 속 내용'에 대해 묻자 "사실"이라며 "저혈압이 심하면 기립할 때 쓰러지는 등의 가능성이 있어 우려되는 상황"이라고 설명했다.다만 그는 "무조건 혼자 못 움직이는 정도는 아니다"라면서도 "매일매일 (상태에 따라) 약간 다른데 저혈압이 심한 날은 혈액순환이 안 돼 입술이 까맣다. 실질적으로 (김 여사의 건강이) 안 좋은 건 맞다"라고 덧붙였다.최 변호사에 따르면 변호인단은 심문에서 형사소송법상 구속기간 제한의 취지를 내세웠다. 그는 "형사소송법 제92조에 명시된 구속기간 제한은 신체의 자유를 보장하기 위한 것"이라며 "재판이 장기화해 유죄 확정도 안 받았는데 (김 여사를) 계속 (구치소에) 가둬 놓으면 무죄 추정의 원칙에 반한다"고 밝혔다.그에 따르면 변호인단은 "다른 사건으로 영장을 발부하려면 독립적인 구속의 필요성이 인정돼야 하는데, 지금 (김 여사의) 도주 우려가 없는 건 당연하고 인멸할 증거 자체가 존재하지도 않는다"라고 강조하기도 했다.반면 특검은 ▲높은 형량이 선고된 만큼 도주의 우려가 있고 ▲파기 환송이 돼 1·2심 등 사실심으로 돌아가면 다시 증거 조사가 가능하기에 증거인멸 우려가 있으며 ▲3대 의혹 사건(도이치모터스 주가조작 가담, 통일교 금품수수, 명태균 무상 여론조사 제공)에서 구속기간이 계속 갱신된 점 등을 근거로 추가 구속의 필요성을 강조한 것으로 전해진다.이번 심문은 '3대 의혹' 사건 구속기간 만료(10월 31일)를 앞두고 민중기 특검팀이 '매관매직' 사건 상고심을 맡은 대법원 2부(주심 오경미 대법관)에 추가 영장 발부를 요청해 진행됐다. 대법원 2부 오경미, 권영준, 박영재, 김성수 대법관은 이제 의견 조율을 거쳐 추가 구속 여부를 결정한다. 참고로 김씨는 매관매직 혐의 사건 2심에서 징역 5년을 선고받았다.