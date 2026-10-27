이태원 참사 특조위, 12월 중 윤석열·이상민 대면 조사 추진한다

10.29 이태원 참사 특별조사위원회(아래 특조위)는 27일 이태원 참사 진상규명 조사 중간 성과를 발표하는 중간보고회 자리를 열어 오는 12월 전직 대통령 윤석열씨와 이상민 전 행정안전부 장관 등을 대면 조사할 계획이라고 밝혔다.
특조위는 이태원 참사 4주기를 이틀 앞둔 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 중간보고회를 열고 그간의 진상규명 조사 활동의 경과를 발표했다. 이상철 상임위원은 "(이태원 참사는) 한 사람의 판단 착오나 한 기관의 실수만으로 설명될 수 없다"라며 "위험정보 판단 대응 체계가 작동하지 않았다"라고 밝혔다.
송두환 특조위 위원장은 "이번 중간보고회는 지금까지 조사 경과와 남은 과제를 국민께 설명드리는 자리"라며 "남은 조사기간 동안 핵심 과제에 역량을 집중하고 조사 과정과 결과를 충실히 설명하겠다"고 전했다.
참사 이전부터 보인 대통령실·행정안전부의 위기 징후
윤석열 정부는 대통령직인수위원회 단계에서부터 재난 업무를 국가안보실이 아닌 '국정상황실'로 옮겼으나 정작 관련 지침을 고치지 않았다. 특조위에 따르면 국정상황실 실장은 재난 업무 이관 근거로 설명된 '실무본'으로 (지침의) 공백을 메웠다고 주장했으나, 특조위 확인 결과 그 '실무본'이 결재도 서명도 없는 1~2쪽 분량의 업무분장표에 불과했다는 것이다. 재난 업무를 새로 맡은 국정상황실은 24시간 상시 근무체제로 운영되지 않았다.
행정안전부 상황실은 참사가 발생한 오후 10시 15분으로부터 33분이 지난 오후 10시 48분이 돼서야 참사를 인지했다. 이는 장관에게 '직보'되지 않았다. 이는 이상민 당시 행정안전부장관에게 43분 뒤인 오후 11시 31분 처음 보고됐고, 11시 21분 대통령 지시가 내려왔다. 그러나 행정안전부는 55분간 대통령 지시를 전파하지 않았다. 위은진 상임위원은 이를 두고 "평상시였다면 10분 안에 전파됐을 지시"였다고 말했다.
이어 위 위원은 "대통령 주재 긴급상황점검회의는 그로부터 1시간 39분 뒤에 열렸지만 이날 회의에서 중계된 현장 화면은 녹사평대로변 한 대뿐이었고, 참사 골목을 비추지 않았다"며 "회의록은 남아 있지 않았다"고 밝혔다.
그러면서 "대통령 지시가 멈췄던 55분 동안 상황실에서는 '이건(지시는) 우리가 보내는 것이 아니다' '전파하면 행안부가 재난 부처가 될 것 같다'는 말이 오갔다. 위원회는 재난을 떠맡지 않으려는 이 같은 공직사회의 관성이 대통령 지시 전파와 중앙재난안전대책본부(중대본) 구성을 늦춘 것으로 보았다"라고 설명했다. 중대본이 구성되고 첫 회의가 열린 건 다음 날 오전 10시였다.
특조위에 따르면 대통령실은 이미 참사 이전부터 국가위기관리기본지침에서 '컨트롤타워'라는 문구를 삭제하는 방향을 2022년 7월 13일 제시(국가안보실장 결재 계획안)했으며, 참사 이후인 2023년 3월 "대통령비서실과 국가안보실은 국가위기관리 컨트롤타워로서 기능한다"는 문장은 결국 삭제됐다.
참사 당일, 인파 관리 위한 경찰 경비기동대는 '없었다'
또한 특조위는 참사 당일 이태원 인근에 인파 관리를 위한 경찰 경비기동대가 배치되지 않은 점이 드러났다고 밝혔다. 위 상임위원은 "조사 결과, 참사 당일 현장에는 경비기동대가 배치되지 않았으며 경찰 인력 120명 중 49명이 마약 단속 형사로 편성된 것으로 확인했다"라고 말했다.
그는 "참사 당일 마약 관련 형사 활동 인력이 더욱 보강됐다. 목적은 '가시적 형사활동'이었으며, 인파 안전 대책과 인력은 없었다"라고 밝혔다. 이어 "현장 유실물 200점에서 마약 성분은 단 한 건도 나오지 않았다. 희생자들이 마약을 소지하거나 사용했다는 정황이나 증거도 없었다"고 강조했다.
한편, 특조위는 "용산구의 재난관리 담당자를 포함한 당직자 2명은 대통령 비판 전단지 제거에 동원돼 오후 9시 10분부터 오후 11시 30분까지 2시간 20분간 자리를 비웠다"는 사실도 밝혀냈다.
특조위는 이번 조사를 위해 국회 국정조사와 형사재판에서 사실로 받아들여진 공식 기록부터 처음부터 다시 따졌다고 밝혔다. 112·119 신고와 무전, 재난안전통신망 교신, 상황일지, CCTV, 기관 내부 문서, 대통령기록관 자료 등을 조합해 시간순으로 재구성했다.
또한 대통령실과 행정안전부 관계자 40여 명을 비롯해 경찰·소방·지방자치단체 관계자, 의료진, 피해자, 전문가 등의 진술을 듣고 현장과 관계 기관을 직접 조사했다. 여기에 더해 전문가와 인파 밀집 분석·희생자 사망 관련 서류를 검토했으며 지난 3월 청문회를 통해 기관별 대응을 확인했다고 밝혔다.
질의응답 없이 나간 위원장에 항의도
한편, 이날 일부 참사 유가족들은 중간보고회 질의응답 전 회견장을 떠나는 송두환 위원장 등을 향해 조사 과정 등을 두고 강하게 항의해 잠시 행사가 중단되기도 했다.
이후 송 위원장은 다시 회견장으로 돌아와 국내외 유가족들로부터 질의응답을 받았다. 특조위는 중간보고회에 이어 오는 11월 유가족 간담회를 열 계획이다(관련 기사 : "질문 안 받습니까?" 이태원 유족들, 특조위원장에 항의한 까닭 https://omn.kr/2kach
).