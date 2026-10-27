이태원 참사 특조위, 12월 중 윤석열·이상민 대면 조사 추진한다

▲이태원참사 특별조사위원회 중간보고회10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 유가족과의 질의응답 시간없이 마친 중간보고회가 유가족들의 항의로 재개된 뒤 외국인 희생자 유가족이 질의를 하며 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기