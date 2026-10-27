룰라 4선에 이재명 '각별한 친구' 축하... "다음 만남 기대"

큰사진보기 ▲26일 이재명 대통령 엑스 게시글 ⓒ 이재명 대통령 엑스 관련사진보기

큰사진보기 ▲27일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령 엑스 게시글 ⓒ 룰라 대통령 엑스 관련사진보기

AD

이재명 대통령은 26일(한국시간) 브라질 대선 결선투표에서 당선된 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령에게 축하 메시지를 보냈고, 룰라 대통령은 27일 감사의 뜻과 함께 조속한 만남에 대한 기대를 전했다.이 대통령은 26일 자신의 엑스(X) 계정에 한국어와 포르투갈어로 글을 올려 "저의 각별한 친구이자 동지인 룰라 대통령님, 누구보다 기쁜 마음으로 당선을 축하드립니다"라고 밝혔다.이 대통령은 "브라질 국민께서 보내주신 신뢰와 기대를 바탕으로 앞으로도 큰 역할을 해주시리라 생각한다"며 "대통령님이 그려오신 브라질의 미래를 향해 힘차게 나아가시길 진심으로 응원한다"고 적었다.이어 "함께 나눈 이야기와 웃음을 기억하며, 다시 만날 날을 고대한다"며 "다시 한번 진심으로 축하드린다"고 덧붙였다. 포르투갈어 메시지에서는 룰라 대통령을 "나의 사랑하는 친구이자 동지"(meu querido amigo e companheiro)로 칭했다.룰라 대통령은 이에 대한 답글을 27일 자신의 엑스 계정에 포르투갈어로 올렸다. 룰라 대통령은 "나의 소중한 친구 이재명 대통령, 메시지에 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.룰라 대통령은 "우리는 국가 간의 대화, 사회 정의, 노동자의 권리, 환경 보전을 계속해서 옹호할 것"이라며 "우리가 만들어 가고자 하는 미래는 모든 사람에게 존엄과 기회를 제공해야 한다"고 강조했다.그러면서 "이는 우리가 공유하는 목표라고 알고 있다"며 "곧 있을 다음 만남을 기대한다"고 말했다.두 정상은 이른바 '친구'와 '동지'라는 표현을 주고받으며 돈독한 관계를 재확인한 것으로 보인다.앞서 지난 4일 치러진 브라질 대선 1차 투표에서는 어느 후보도 과반을 얻지 못해, 룰라 대통령과 보수 성향의 플라비우 보우소나루 상원의원이 지난 25일 결선투표에서 맞붙었다. 룰라 대통령은 이 결선에서 승리해 2003~2010년 재임 후 2022년 복귀에 이어 4선에 성공했다.두 정상이 '친구'와 '동지'라는 표현을 주고받고 조속한 만남을 언급한 만큼, 룰라 대통령의 4번째 임기에 한-브라질 정상 외교와 협력이 한층 활발해질 것으로 기대된다.