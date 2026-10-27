대전·세종 시민사회 "반복되는 여성 살해, 국가가 책임져라"

큰사진보기 ▲27일 대전경찰청 정문 앞에서 열린 대전·세종 여성·인권·시민사회 긴급 기자회견 ⓒ 대전여민회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이날 기자회견 현수막에는 '"여성의 죽음은 개인의 비극이 아니다" 신고해도 죽는 현실, 국가가 책임져라'라는 문구가 실렸다. ⓒ 대전여민회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치는 세종여성연대 소속 세종여성살림터 복숭아공동체가 운영하는 공동체미디어입니다.

대전·세종 지역 여성·인권·시민사회단체들이 최근 대전에서 발생한 여성 살해 사건을 계기로 경찰의 위험관리 체계를 비판하고 나섰다. 신고하고 보호조치까지 받았는데도 피해자가 목숨을 잃는 일이 되풀이되는 것은 개별 사건이 아니라 보호체계의 구조적 한계라는 주장이다.단체들은 27일 대전경찰청 정문 앞에서 긴급기자회견을 열고, 반복되는 관계성 범죄로부터 여성의 생명을 지키기 위한 국가 책임을 촉구했다. 이와 함께 대전경찰청에 <스토킹·교제폭력·가정폭력 위험 사건 관리 및 피해자 보호조치 개선 요구서>를 접수하고, 구체적인 개선계획을 밝히라고 요구했다. 이 요구서는 세종경찰청에도 별도로 전달됐다.이날 회견에는 대전YWCA, 대전여성단체연합, 대전여성폭력방지상담소·시설협의회, 세종여성연대 등 지역 단체들이 참여했다.여는 발언에 나선 박이경수 대전여성단체연합 대표는 사건이 불송치되거나 종결됐다는 이유로 위험관리까지 중단돼서는 안 된다고 강조했다. 박 대표는 "통제해야 할 대상은 피해자가 아니라 가해자"라며 고위험 가해자에 대한 실효성 있는 법적 통제를 요구했다. 대전시에는 경찰, 자치경찰위원회, 피해자 지원기관이 참여하는 지역 통합대응체계와 젠더폭력 중장기 종합대책을 마련하라고 주문했다.송유진 여성인권티움 활동가는 피해자가 가해자를 스토킹 혐의로 신고해 긴급응급조치가 이뤄졌지만, 이후 사건이 불송치되고 재신고도 현장에서 종결된 과정을 짚었다. 송 활동가는 "스토킹이 관계를 기반으로 피해자를 감시·통제하고 고립시키는 범죄"라며, 개별 신고의 법적 요건만이 아니라 이전 신고와 보호조치 이력, 누적된 위험을 종합적으로 판단해야 한다고 강조했다.단체들이 근거로 제시한 경찰청 자료는 반복 신고의 규모를 보여준다. 가정폭력·교제폭력·스토킹 관련 112 신고는 2022년 32만5964건에서 2025년 43만9382건으로 34.8% 늘었다. 2025년 1월부터 올해 9월까지 같은 피해자가 두 번 이상 신고한 12만3628건 가운데 73.5%인 9만840건은 세 번 이상 신고였다. 대전·세종·충남 3개 경찰청 관할 신고도 2024년 2만5583건에서 2025년 3만2048건으로 25.3% 증가했다.살인 사건과의 연관성도 거론됐다. 2023년부터 올해 9월까지 살인 2760건 가운데 543건(19.7%)에서 동일 가해자의 관계성 선행 범죄가 확인됐다. 다만 이는 전체 살인 사건 기준으로, 여성 피해 비율을 뜻하지는 않는다.단체들은 제도 개선 과제로 교제폭력을 포함한 친밀관계폭력 포괄입법과 가정폭력 반의사불벌 규정 폐지를 꼽았다. 교제폭력은 가정폭력 관련 법률의 보호조치가 모든 관계에 적용되지 않아 폭행, 협박, 스토킹 등 개별 범죄로 대응해야 하는 경우가 많다는 설명이다. 이 밖에 반복 신고와 강압적 통제를 반영한 위험성 평가, 경찰의 보호조치 이행·사후관리 강화, 주거·의료·법률·생계 지원과 인력·예산 확충도 요구했다.경찰에 보낸 요구서에는 최근 3년간 관할 신고 및 반복 신고 현황, 고위험 사건 분류 기준과 재평가 절차, 긴급조치·잠정조치·임시조치의 신청·결정·이행 현황, 접근금지 위반 대응 체계 등에 대한 자료 제공이 담겼다. 접수일로부터 14일 이내 서면 회신을 요청했으며, 이는 단체의 요청 기한으로 법정 처리기한과는 다르다.이 밖에 이은영 진보당 대전시당 부위원장이 현장 발언을, 강영미 대전인권행동 공동대표가 연대 발언을 했다. 공동 기자회견문은 이대희 대전남성과함께하는페미니즘 활동가와 정순임 대전여성폭력방지상담소·시설협의회 대표가 낭독했다.단체들은 "피해자에게 더 조심하고 도망가라고 요구하는 사회가 아니라, 가해자가 더 이상 폭력을 행사할 수 없는 사회를 만들어야 한다"며 국회와 정부, 지방정부, 경찰의 책임 있는 대응을 거듭 촉구했다.이날 기자회견에는 대전YWCA, 대전시민사회단체연대회의, 대전여성단체연합(대전여민회, 대전여성장애인연대, 대전여성정치네트워크, 대전평화여성회, 실천여성회 판, 여성인권티움, 풀뿌리여성마을숲), 대전여성단체협의회, 대전여성폭력방지상담소·시설협의회(구세군 대전여성의 집, 구세군 정다운집, 나는봄쉼터, 늘해랑, 다누리콜1577-1366대전센터, 대전YWCA가족쉼터, 대전YWCA성폭력가정폭력상담소, 대전가톨릭가정·성폭력통합상담소, 대전기아대책이주여성쉼터, 대전여성자활지원센터, 대전여성장애인성폭력상담소, 대전열린가족통합상담센터, 대전자모원, 동대전장애인성폭력상담소, 아침뜰, 여성긴급전화1366대전센터, 여성인권지원상담소 느티나무), 대전인권행동, 세종여성연대(나다움협동조합, 세종YWCA, 세종여성, 세종YWCA성인권상담센터, 세종가정폭력·성폭력통합상담소, 세종여성단체협의회, 세종여성살림터 복숭아공동체, 지속가능여성발전연구원, 여성긴급전화 1366 세종센터), 양심과 인권-나무, 한남대민주동문회, 젠더폭력해결을위한페미니스트연대가 참가단체로 이름을 올렸다.