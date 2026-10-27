"브런슨, 오만방자" 비판하자 외통위원장이 "자제하라"

큰사진보기 ▲송석준 국회 외교통일위원장이 27일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부 통일부 등에 대한 종합 국정감사를 주재하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲질의하는 우원식 의원우원식 더불어민주당 의원이 27일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부 통일부 등에 대한 종합 국정감사에서 질의하고 있다. 왼쪽은 같은 당 이기헌 의원. ⓒ 남소연 관련사진보기

국회 상임위 회의에서 주한미군 사령관 언행에 대한 비판 발언이 나오자 상임위원장이 자제할 것을 주문했다. 한국의 외교통일 정책을 논의하는 국회 상임위에서 미국 당국자에 대한 비판을 자제시키자 부적절한 회의 진행이라는 반발을 샀다.27일 국회 외교통일위원회 종합국정감사에서 이기헌 더불어민주당 의원은 제이비어 브런슨 주한미군 사령관의 언행에 대해 한국 정부가 경고해야 한다고 주장했다. 브런슨 사령관은 전시작전권 전환에 부정적인 입장을 밝혀왔고, 주한미군의 대중억제력 역할을 강조하는 발언, 비무장지대 이남이 대한민국의 영토라는 등의 발언을 해왔다.이 의원은 이같은 발언들이 "브런슨의 개인적 판단과 의지인지에 대한 평가가 대단히 중요하다"면서 "미국의 백악관과 국무성의 공식 입장이 아니라고 하는 판단이 선다고 하면, 브런슨에 대해서 정확하게 저희가 지적하고 경고해야 된다고 생각한다"고 말했다.이 의원은 "전작권 환수와 관련돼서 이미 2006년도, 20년 전에 부시 대통령과 노무현 대통령 간에 했던 약속, 그것이 여러 번 조건의 변화와 시간의 변화들을 가져왔습니다만, 전작권 환수와 관련해서는 흔들리지 않는 원칙을 가져왔던 것이 한미 당국의 약속"이라며 "이것을 흔드는 브런슨의 발언에 대해서 외교부가 스틸 (주한 미국)대사에게 명확하게 경고해야 된다"고 주장했다.조현 외교부장관은 "전적으로 동의하고, 지난주에 (브런슨 사령관의) 이 발언이 있었던 직후에 제가 스틸 대사를 외교부로 불러서 이런 뜻을 전달한 바 있다"며 "저는 전작권을 하루빨리 우리가 환수해 와야 된다고 생각한다. 그리고 이런 점은 미국 국무부 장관도 지난번 샹그릴라 대화에서도 확인을 했고 한미 간에 이견이 있는 것이 아니다. 다만 시기 문제에 있어서 군 당국 간에 협의가 있다고 한다. 잘 진행되고 있다고 한다"고 답했다.이 의원은 마이크가 꺼진 상태에서 "역대 사령관 중에 브런슨 같이 오만방자한 자가 없었다"고 말하고 질의를 마무리했다.송석준 외통위원장은 다음 질의를 진행하기 전에 이기헌 의원을 향해 "표현에 조금 자제 좀 해주시고요"라고 당부했다.이에 이 의원이 반발했다. 이 의원은 "자제해 달라는 얘기를 위원장님께서 그렇게 개별 의원에게 하시는 것에 대해서 정말 동의가 안 된다"며 "제가 무슨 쌍욕을 한 것도 아니고, 제가 피감기관의 장이 어떤 일을 해야 되는지에 대해서 지적한 것이고, 피감기관의 장이 동의하고 있는 발언에 대해서"라고 말했다. 이 의원은 "제가 정책 질의에서 어떤 문제가 있는 발언을 한 거냐"며 송 위원장의 사과를 요구했다.송 위원장은 "지금 이기헌 의원님 발언 중에 주한미군 사령관의 행태에 대해서 오만방자라는 표현을 쓰셨는데 그런 표현이 본인 입장에서는 이제 시원하시겠지만 또 외교적으로 또 국가적으로 중요한 우리 주요 외국 군 지휘관에게 대해서 어느 정도 표현은 좀 서로 예의를 갖출 필요가 있다는 생각에서 제가 말씀드린 것"이라고 설명했다.우원식 더불어민주당 의원도 송 위원장의 진행을 지적하고 나섰다. 우 의원은 "서로 견해가 다른 의견이 나오는데 그것을 '자제하라' 하는 것도 옳지 않지만, 브론슨 유엔군사령관이 이런 얘길 했다. '유엔사의 관점에서 대한민국은 남쪽 철책선에서 시작된다'라는 취지로 이야기했다"면서 "유엔사는 DMZ(비무장지대)를 관리하는 기관이지 대한민국 영토를 정하는 기관이 아니다. (브런슨 사령관의 말은)오만방자한 것이다. DMZ를 관리하는 미국의 일개 군인의 이렇게 오만방자한 태도에 대해서 오만방자라고 얘기하는 것을 왜 위원장이 그렇게 제재를 하느냐"라고 지적했다.