민주당, 조희대 국정조사 추진... 11월 5일 본회의 처리 목표

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 원내대표가 27일 국회에서 열린 의원총회에서 모두 발언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲의총 참석한 김민석 대표김민석 더불어민주당 대표가 27일 국회에서 열린 의원총회에서 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 조희대 대법원장을 둘러싼 대법관 재제청 거부, 업무추진비 허위 기재 의혹 등과 관련해 국정조사를 추진하기로 했다.전은수 민주당 원내대변인은 27일 국회에서 열린 의원총회 직후 기자들과 만나 "조 대법원장 향후 조치와 관련해 우선 국정조사를 해야 한다는 데 의견이 모아졌다"라며 "원내지도부가 국정조사를 제안했고, 한병도 원내대표가 조희대 국정조사를 포함해 지도부에 위임해 달라고 했다"라고 전했다.전 원내대변인은 "여러 쟁점이 있었는데도 재제청 자체를 거부했다"라며 "국정감사에서 밝히고자 했으나 증인 선서를 거부하는 장면이 있었고, 업무추진비 등에 대한 (의혹이) 쌓이고 있다"라고 국정조사 필요성을 설명했다.바로 탄핵을 추진해야 한다는 의견이 나왔느냐는 질문엔 "다른 의견은 없었다"고 답했다. 민주당은 국정조사 실시계획서를 오는 11월 5일 열리는 본회의에서 처리한다는 목표로 계획을 수립·추진하겠다는 방침이다. 국정조사는 재적의원 4분의 1 이상의 요구로 실시할 수 있으므로 과반 의석인 민주당 단독으로도 구성 가능하다.전 원내대변인은 이날 의원총회가 전직 대통령 윤석열씨 부인 김건희씨의 추가 구속영장 발부를 촉구하는 데 상당 부분 집중됐다고 전했다.그는 "지금까지 일련의 사태를 봤을 때 조 대법원장과 대법원 문제를 (이 문제와 떼어놓고) 볼 수 없다"라며 "김건희 영장 발부를 강하게 촉구하는 데 의원들이 동의했다. 의원들도 비상대기하며 결과가 나올 때까지 지켜볼 것"이라고 말했다. 만약 김씨가 석방될 경우엔 "강하게 규탄하는 방식으로 (대응이) 이뤄질 것 같다"고 했다.참고로 김건희씨의 '매관매직' 의혹 사건 상고심을 맡은 대법원 2부는 이날 오후 김씨에 대한 구속영장 심문을 진행했다. 3대 의혹 사건(도이치모터스 주가조작·명태균 여론조사·통일교 금품수수 의혹)으로 기소된 김씨의 구속기한이 이달 말 만료되기 때문이다. 대법원이 '명태균 여론조사' 의혹 사건을 전원합의체에 회부하면서 3대 의혹 사건 관련 상고심 선고는 미뤄진 상태다.이와 관련해 한병도 원내대표도 의원총회 모두발언에서 "사법부의 정치화 흐름은 매우 위험한 시그널을 곳곳에서 보내고 있다"라며 "지도부는 상당한 위기감을 갖고 있고, 비상한 시국이라는 인식을 공유하고 있다"고 말한 바 있다.그는 "한덕수 전 국무총리와 박성재 전 법무부장관 같은 내란 중요임무 종사자들이 2심에서 잇따라 감형을 받았고, 명태균 여론조사와 관련해서는 윤석열과 오세훈 서울시장 모두 무죄를 선고받았다"라며 "그간 1년의 움직임이 김건희 석방을 위한 포석이 아니었기를 바란다. 국민과 함께 끝까지 엄중히 지켜보겠다"라고 강조했다.또한 "대법관 재제청 거부와 공백 장기화부터 업무추진비 집행까지 조 대법원장 본인을 둘러싼 의혹도 겹겹이 쌓이고 있다"라며 "제기된 의혹을 철저히 규명하고 국민적 의구심을 해소하는 것은 국회가 마땅히 할 책무"라고 했다.