보훈부 "박정희 추모식 보낸 대통령 화환 불태워졌다? 거짓"

큰사진보기 ▲26일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 박정희 전 대통령 서거 47주기 추모식에 박 전 대통령의 영정사진과 이재명 대통령의 추모 화환이 나란히 놓여 있다. 2026.10.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국가보훈부가 지난 26일 국립서울현충원에서 열린 박정희 전 대통령 47주기 추모식에서 '이재명 대통령의 화환이 철거되고 불태워졌다'는 SNS 글에 대해 "명백한 허위조작정보"라며 엄정 대응 방침을 밝혔다.앞서 인스타그램과 엑스(옛 트위터)에는 '이 대통령의 추모 화환이 박정희 전 대통령 추모식을 찾은 일부 시민 및 참석자들에 의해 철거됐다. 철거된 화환은 현장 밖에 옮겨져 불태워지는 등 소동이 빚어졌다' 등의 글이 퍼진 바 있다.이에 대해 보훈부는 27일 보도자료를 통해 이를 가짜뉴스로 못 박았다.보훈부는 "통상 대통령 화환의 경우, 현충원 내부 방침에 따라 행사 당일 18시까지 묘역 등 현장에 비치한 후 다음날 폐기하고 있다"면서 "이번 추모식에서는 행사 후 진행된 일반인 헌화 참배 시 일부 참석자가 대통령 화환을 강제로 이동시키는 등 훼손 시도가 있어 불가피하게 서울현충원 직원이 안전한 장소로 이동 조치했다"고 설명했다.이어 "특히 인스타그램 등 SNS에서 확산 중인 '화환이 불태워졌다'는 내용 역시 명백한 허위 사실로 현재까지 잘 보관되고 있으며 곧 폐기할 예정"이라며 "보훈부는 각 플랫폼에 해당 게시물의 삭제를 요청했다"고 밝혔다.아울러 "향후 게시물의 작성·유포 경위를 파악해 필요한 법적 대응을 검토하는 등 엄정하게 대응할 예정"이라고 덧붙였다.