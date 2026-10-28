'광폭행보' 오세훈, 보수의 새 구심점 될까?

'명태균 여론조사 비용 대납 의혹' 사건 항소심에서 무죄를 선고받은 오세훈 서울시장이 정치적 보폭을 넓히고 있다. 보수 진영의 통합을 강조하는가 하면, 국민의힘 안팎의 국회의원들을 잇달아 만나고 있다. 당내에서도 오 시장을 중심으로 새로운 정치 세력이 형성될 것이라는 기대가 나온다. 그러나 실제 보수 진영의 세력 재편으로 이어질 수 있을지는 미지수이다.
오 시장은 지난 26일 저녁 서울 한남동 시장 공관에서 국민의힘 윤상현·김석기·신성범·이만희·김미애·조은희·조정훈·이상휘 의원, 개혁신당 이준석 의원과 만찬을 함께했다. 구룡마을 화재로 인해 취소됐지만, 27일에도 국민의힘 권영진·엄태영·김소희·박수민·서명옥 의원과 만찬할 예정이었다. 모두 지난 23일 항소심 선고 당시 법원을 찾아 자신을 응원했던 의원들이다.
오 시장 측은 감사의 뜻을 전하기 위한 자리라며 정치적 확대 해석을 경계하고 있다. 그러나 이미 지난 24일 국회에서 "생각이 조금 다르고 철학이 다른 분들의 마음을 모으는 데 최선의 노력을 다하겠다"라며 통합 의지를 공개적으로 밝혔다. 26일 만찬에서도 "보수가 통합도 정치도 잘해서 나라를 걱정하는 많은 국민께 희망을 드리도록 더 노력하자"라며 유사한 메시지를 반복한 것으로 전해졌다.
당 안팎에서도 오 시장이 보수 진영의 '큰 나무'이자 '울타리'가 돼야 한다는 주문이 이어지고 있다. 하지만 장동혁 대표가 이끄는 현 국민의힘 지도부, 무소속 한동훈 의원, 개혁신당 이준석 의원 사이의 정치적 이해관계가 복잡하게 얽혀 있어 벌써부터 난항이 예상된다.
'반장·비한'의 구심점 될까... "오세훈계 형성 가능성"
26일 만찬에 참석했던 윤상현 국민의힘 의원은 27일 YTN라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 당시 분위기를 "아주 화기애애했다"라고 전했다. 무죄 판결을 축하하는 덕담과 건배사가 이어졌고, 의원들이 오 시장에게 당의 변화와 혁신을 위한 역할을 주문했다고 설명했다.
윤 의원은 자신이 '비전'을 공유하고 '행동'하면 '기적'이 일어난다는 뜻으로 '비행기' 삼행시를 지었다고 소개했다. 그러면서 오 시장에게 "당의 든든한 구심점, 울타리 역할을 해야 하지 않겠느냐"라며 "우리 당이 가야 할 방향, 지향점, 가치에 대해서 가끔씩은 얘기해 달라"라는 주문을 했다고 밝혔다.
다만 오 시장을 중심으로 별도의 계파를 만드는 데에는 선을 그었다. 윤 의원은 현재 '오세훈계'로 분류할 만한 의원으로 권영진·김재섭·조은희 의원 정도를 꼽으면서 "오 시장도 특정 계파를 만들겠다는 생각이 없다"라고 말했다. 특정 계파의 수장보다는 보수 진영 전체의 버팀목이 돼야 한다는 것이다. 윤 의원은 보수 통합에 장동혁 대표도 함께해야 한다고 강조했다.
'친한동훈계'로 꼽히는 박정하 국민의힘 의원은 오 시장을 중심으로 새로운 정치 세력이 형성될 가능성에 무게를 실었다. 박 의원은 같은 날 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 "우리 당내에는 사실 '반장(반장동혁)', '비한(비한동훈)'이라고 할 수 있는 분들이 다수"라며 "그분들이 특별히 모일 계기가 없었는데 이번 판결로 오세훈 시장 쪽으로 당분간 많은 분들이 의지하려 모이지 않을까 생각한다"라고 말했다.
그는 장동혁 대표에 대해서는 "대부분의 많은 의원들이 거의 방임 내지 방치 상태"라고 평가했고, 한동훈 의원에 대해서도 당내 '반한' 정서가 남아 있다고 짚었다. 그 틈에서 오 시장이 새로운 선택지가 될 수 있다는 설명이다. 특히 박 의원은 오 시장을 중심으로 세력이 형성될 경우 내년 국민의힘 전당대회에서 당 대표 후보를 낼 수도 있다고 봤다. 오 시장의 무죄 판결이 장동혁 체제 이후를 모색할 계기가 될 수 있다는 뜻이다.
박 의원은 "오세훈, 한동훈, 유승민, 이준석이 됐든 간에 연대를 통해 당의 변화와 기류와 축이 형성되는 게 한동훈 의원한테도 도움이 된다"라며, 당의 변화와 쇄신이 우선이라는 입장을 밝혔다.
'훈훈 연대' 강조하는 한동훈... '조합 다르다' 선 긋는 이준석
문제는 통합의 당사자로 거론되는 인물들의 반목이다. 한동훈 무소속 국회의원은 지난 25일 KBS <일요진단 라이브>에서 오 시장과의 연대 가능성을 묻자 "저희가 손을 놓은 적은 없다"라고 답했다. 오 시장에 대해서도 "굉장히 합리적인 분"이라며 "보수 진영의 승리를 위해 함께 힘을 합치고 함께 가야 할 분"이라고 강조했다(관련 기사 : 오세훈과 '훈훈 연대'? 가능성 묻자 한동훈 답변 https://omn.kr/2k9bd
).
그러나 이준석 개혁신당 국회의원은 한 의원이 포함된 연대 구상에 부정적인 입장을 일관되게 밝히고 있다. 26일 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서는 보수 통합 구상에 대해 "동의 못 하겠다"라며 "조합이 다른 것 같다"라고 잘라 말했다.
그는 정치권 내부에서 공작을 벌이는 사람이 있어서는 안 된다면서 "안에다 수류탄을 까 넣은 사람"이라는 거친 표현도 사용했다. 진행자가 한 의원을 겨냥한 발언인지 여러 차례 확인했을 때, 이 의원은 특정인을 지목하지 않은 '일반론'이라는 태도를 유지했다. 그러나 맥락상 결국 한동훈 의원과 친한계를 겨냥한 것이라는 게 일반적인 해석이다.
이 의원이 이 인터뷰를 한 바로 그날 오 시장 만찬에 참석했다는 점도 눈에 띈다. 이 의원은 이 자리에서 오 시장의 이름으로 "'오'뚝이처럼, '세'파를 이겨내니, '훈'풍이 분다"라는 삼행시까지 지은 것으로 전해졌다. 오 시장과의 우호 관계를 과시하는 동시에 한 의원을 포함한 통합에는 분명히 선을 그은 셈.
유승민 전 국회의원은 인물 간 갈등을 넘어 보수 전체 통합을 촉구했다. 유 전 의원은 26일 YTN라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 "보수 정치인이라면 통합에 대해 의무라고 생각하고 책임감을 가져야 한다"라며 "장동혁 대표부터 이준석, 한동훈까지 다 통합하는 건 굉장히 어려운 일이지만 해야 한다"라고 강조했다.
그는 특히 이준석·한동훈 의원의 갈등에 대해 "서로에 대한 비난이나 공격은 좀 자제해 줬으면 좋겠다"라며 장동혁 대표까지 포함해 "캄 다운(Calm Down, 진정)하시라"라고 주문했다. 유 전 의원은 오 시장과 통합·혁신에 대한 교감이 있었다고 소개하면서도, 내년 국민의힘 전당대회에서 어떤 지도부가 들어서느냐가 중요하다고 강조했다. 한 의원의 복당 문제도 결국 현재 지도부의 태도와 차기 전당대회 결과에 달려 있다는 것이다.
김종인 "사람 몇 명 모인다고 통합 아냐"... 엄경영 "시간 필요"
여의도에서는 오 시장의 정치적 영향력이 확대된 것과 실질적인 보수 진영 재편은 구분해야 한다는 지적도 나온다. 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 26일 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에서 "오 시장이 이번 무죄 판결로 정치적인 행동 반경이 확대된 건 틀림없는 사실"이라면서도 "그 자체가 정치권에 커다란 변화를 일으킨다고 보지 않는다"라고 평가했다.
김 전 위원장은 오 시장이 국민의힘 내부에 확고한 세력을 구축하지 못했다는 점을 지적했다. 장동혁 대표가 당권을 쥐고 있는 데다가 지방자치단체장이라는 신분 때문에 오 시장이 당내 정치에 적극적으로 관여하는 데도 제약이 있다는 것이다. 오 시장과 한동훈 의원이 차기 대권을 놓고 경쟁하는 관계라는 점에서도 두 사람의 연대에 한계가 있다고 봤다.
김 전 위원장은 "막연하게 대통합, 보수의 결집, 이것만 가지고는 선거를 치르기 힘들다"면서 2020년 미래통합당의 총선 패배를 상기시켰다. 말미에는 "보수 통합이라는 것이 물리적으로 사람 몇 사람 모여서 한다고 통합이 되는 게 아니다"라며 "다수의 국민을 내 편으로 끌어들일 수 있는 시대적 과제가 무엇인지 인식하고 거기에 초점을 맞추는 정책을 대안으로 내세워야 한다"라고 강조했다.
엄경영 시대정신연구소 소장도 비슷한 진단을 내놨다. 엄 소장은 27일 <오마이뉴스>와 한 전화 통화에서 "말은 무성한데 실제 보수 진영의 판이 지각변동을 일으키려면 시간이 필요할 것 같다"라며 "대략 내년 전당대회(8월) 전후로 보고 있다"라고 밝혔다.
엄 소장은 국민의힘 내 강성 당원들의 장동혁 대표 지지세가 여전히 존재하는 상황에서 오세훈·한동훈·장동혁 사이의 정치적 역학관계가 당장 달라지기 어렵다고 분석했다. 한 의원은 복당 문제를 해결해야 하고, 오 시장과 한 의원 사이에는 협력 관계와 함께 잠재적인 경쟁 관계도 존재한다는 것이다.
결과적으로 오 시장이 연일 통합을 강조하는 행보에 대해서도 당장의 추진이 아니라 정치적 입지를 넓히는 메시지에 가깝다고 해석했다. 엄 소장은 오히려 "본인이 당에 전면 복귀하기 전까지는 장동혁의 존재가 필요할 수도 있다"면서 "한동훈이 빨리 들어와서 당을 장악하는 걸 원하겠느냐"라고 반문했다. 오 시장에게도 한 의원의 조기 복당이나 세력 확대가 반드시 유리한 것만은 아니라는 분석이다.
그러면서 "한동훈·오세훈·장동혁의 3자 구도가 본격적으로 균열을 내기에는 시간이 숙성돼야 한다"라며 "내용상으로는 오세훈 쪽으로 조금씩 힘이 쏠릴 수 있는 여건이 마련돼 있지만, 형식적인 통합 여부는 내년 전당대회 전후가 기점이 될 가능성이 크다"라고 내다봤다.