고희 넘긴 동료들과의 산행, 저녁상 풍경도 바뀌었다

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큰사진보기 ▲가을이 주는 계절의 선물가을은 아름답다. 곱게 물든 단풍과 드넓은 들녘의 색깔이 아름다워서다. 산을 오르며 만나는 풍경들, 계절마다 맛이 다르지만 가을의 색깔은 더 풍성하다. ⓒ 박희종 관련사진보기

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큰사진보기 ▲가을이 주는 아름다움가을은 넉넉함이다. 줄 것을 다 주고, 보여 줄 것을 다 보여주는 가을이어서다. 오래전의 동료들과 오르는 산길, 여기엔 고단함도 있지만 오래전의 추억이 있어 좋다. 산을 오르는 길엔, 나무도 있고 꽃도 있으며 풍성한 가을이 있어 좋다. 가을은 역시 풍요함과 아름다움이 존재하는 계절이다. ⓒ 박희종 관련사진보기

어제까지 내린 비가 아침이 되자 그쳤다. 가을비가 내렸으니 기온이 내려갔나 했지만 산행이 가능할 듯했다. 어느덧 고희를 훌쩍 넘긴 어르신들과의 산행이다. 오후 3시경에 만나 산행을 하고 저녁을 먹는 행사다. 총무님은 이리저리 연락하랴 식당 예약하랴 부산하다. 총무라고 해야 어린 총무가 아닌, 칠순이 넘어간 총무다. 대부분 고희를 훌쩍 넘긴 회원들이기에 어쩔 수 없는 책무가 되었다.인원이 많든 적든, 어떤 일을 주선하는 것은 쉽지 않다. 모두의 사정이 다르고, 생각이 달라서다. 언제는 선뜻 동의를 했어도 사정이 변하면 달라지기 때문이다. 자그마한 모임의 일을 도맡아 하는 총무, 가끔은 존경스러울 때도 있다. 식당을 찾지 못한 사람을 맞이하러 나선다. 전화를 이용해 일일이 설명하면서도 화는 내지 않는다. 차를 몰고 출동하여 식당으로 안내하는 총무, 나였으면 어떻게 할까 고민도 해 본다.회원 6명이 모여 산행이 시작되었다. 청주 근교에 있는 산은 높지 않은 해발 247m의 백화산이다. 도심에서 가깝고 야트막한 산이라 많은 사람이 오고 가는 산이다. 맨발로 걷기도 하고, 뛰기도 하며 어린아이들도 종종 오르는 산이다.오래전에 가까운 지인의 말이 생각난다. 산행을 하면 여러 부류의 친구들이 있단다. 처음부터 산행을 하는 사람도 있고, 중간에서 합류하는 사람도 있으며 식당으로 직접 오는 사람도 있단다. 세월이 만들어준 현명한 모임의 한 방법이었는데, 남의 이야기가 아닌 우리의 이야기가 되었다. 3시에 만난 동료들과 오르는 산길, 계단이 불편하다.계단의 높이도 제각각이지만, 넓이도 다르다. 사람에 따라 보폭이 다르니 어쩔 수 없으나 조금은 원망스럽다. 밟고 올라서야 할 계단 높이와 폭이 불규칙해서다. 두 가지 생각, 이왕이면 보통의 발걸음에 맞는 높이와 폭으로 만들어 주었으면 하는 마음과 이거라도 만들어 주었음에 감사한 마음이다. 어느 것이 맞을까? 이왕이면 걷기에 편리하게 해주었으면 하는 마음으로 기운다. 세월이 만들어준 어설픈 몸 때문이다. 언젠가 가뿐하던 몸이 어느새 푸석푸석함만 남았다. 야트막한 산행도 쉬면서 올라야 하는 동료들, 쉬엄쉬엄 오르는 수밖에 없다.산을 오르며 나누는 이야기는 정해져 있다. 오래전의 이야기로 시작되더니 드디어 삶의 현장으로 돌아왔다. 세월 따라 아픈 곳이 많아진다는 이야기부터, 병원에 오간 이야기가 대세다. 누구는 어디가 아파 입원했다는 이야기, 어느 병원이 좋다는 등의 이야기가 주를 이룬다. 사람이 사는 것이야 다 같지 않겠던가? 아프면 고쳐야 하고, 고칠 수 없으면 어울리면서 함께 살아가야 함에 동의하고 만다. 정상은 해발 247m, 젊음엔 뛰어서 오르던 야산이다. 올라가다 쉬고, 다시 시작하는 발걸음은 무겁기만 하다. 희끗한 머릿결이 바람에 흩날리며 허연 머리를 보여준다. 정상에 올라서도 하는 이야기는 비슷하다.어느 운동이 적합하며, 또다시 병원이야기와 보험이야기의 연속이다. 삶은 누구나 같다는 생각, 아프면 병원에 가야 하지만 가끔은 피곤한 삶이다. 고희를 넘긴 청춘들은 치매 조기 발견과 치료에 관한 이야기도 거론된다. 벌써 그런 이야기가 거론된다고? 이젠 남의 이야기가 아닌 나의 이야기가 되고 말았다. 정상에서 내려오면서 내내 같은 이야기의 반복과 운동에 관한 이야기가 이어진다. 세월은 어쩔 수 없다는 생각에도 얼른 외면하려 하지만 현실이 되었고, 모두의 일임을 알아차린다.간단한 산행이지만 고단함이 묻어 나는 동료들과 근처의 삼겹살집으로 향한다. 저녁을 먹으며 술 한잔을 나누려는 모임이다. 삼겹살을 주문하자 종업원이 술은 어떻게 할까 묻는다. 아무 말이 없이 얼굴만 바라보던 동료들, 막걸리 한 병으로 결정되었다. 막걸리 한 병이면 서너 잔이면 끝나는 술의 양이다. 소주가 아닌 막걸리 한 병이라고?혼자도 막걸리 몇 병은 거뜬했던 젊음은 가고 없었다. 개인별 사정도 있고, 운전을 한다 하지만 술에는 거리를 두고 사는 세월이 되었다. 소주 두어 병은 마셔야 하고, 끝엔 생맥주로 입가심했던 동료들이다. 언제나 밥값보다도 술값이 훨씬 많았던 사람들이 막걸리 한 병이란다. 온갖 감언이설로 설득해 기어코 술을 먹여야 직성이 풀리던 동료들이었다.저녁상은 순식간에 끝이 났다. 두어 시간이 넘어서고, 노래방에서 입가심으로 끝이 나야 성이 찼던 술자리였다. 한 시간이 넘어서자 할 말도 없고 얼굴만 바라본다. 조용히 핸드폰으로 눈이 가고, 시계만 바라보고 있다. 참다못한 회장님이 기어이 종례를 선언하자 얼른 자리를 털고 일어나는 어르신들이다. 한 말 술도 마다하지 않던 청춘들, 고희를 훌쩍 넘기자 저녁 상차림도 바뀌었다. 이야깃거리도 바뀌었고, 상위에 놓인 막걸리 한 병이 마냥 외로워 보였다.