청소년 20명이 자치 경험을 모았다

큰사진보기 ▲청소년 자치도서 출간기념회 단체사진 ⓒ 자치교육 사회적협동조합 길잡이 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정혜원 발언 ⓒ 자치교육 사회적협동조합 길잡이 관련사진보기

"저 혼자서는 잘 모르겠어요. 도와주세요."

큰사진보기 ▲발언하는 이진혁 저자 ⓒ 자치교육 사회적협동조합 길잡이 관련사진보기

큰사진보기 ▲청소년 저자 토크 콘서트 ⓒ 자치교육 사회적협동조합 길잡이 관련사진보기

전국 각지에서 청소년 자치활동을 해온 청소년 20명이 모여 책을 썼다.자치교육 사회적협동조합 길잡이(아래 '길잡이')는 지난 10월 24일 서울 광진구 자양동에서 청소년 자치도서 출간기념회를 열었다. '우리의 자치가 책이 되었습니다'라는 제목으로 청소년 저자들이 자신의 글과 집필 경험을 소개했다. 이날 진행은 이현우 길잡이 이사장이 진행을 맡았다.이날 소개한 책은 <청소년, 자치를 말하다> 1권 '각양각색 청소년 자치'와 2권 '세상에 던지는 질문'이다. 아름다운재단 '봄·바람' 사업의 지원으로 제작했다. 내용에는 학교 안팎과 청소년기관에서 활동한 청소년들이 자신의 경험을 직접 썼다.책에는 처음 회의에서 손을 들었던 순간부터 동료와 의견이 부딪힌 일, 준비한 활동이 예상대로 되지 않았던 경험까지 담겼다. 맡은 역할이 버거워 한 달 동안 쉬었던 시간도 글로 남았다. 출간기념회에서 저자들은 당시의 경험과 함께, 그 일을 다시 쓰면서 무엇을 돌아봤는지 이야기했다.1권 '각양각색 청소년 자치'는 '청소년이라는 빈칸', '학교 밖에서 배우다', '목소리를 정책으로'의 세 장으로 구성됐다. 학교를 떠나 일하며 보낸 시간, 스스로 선택한 배움터, 마을에서의 활동, 생활의 불편을 정책으로 제안한 경험이 실렸다. 자신의 삶을 어떻게 꾸릴지 고민하는 이야기와 다른 사람들과 살아가는 환경을 바꾸려는 시도를 함께 읽을 수 있다.<빈칸을 비워두세요!>를 쓴 송가은 저자는 학교를 나온 뒤 디자인 일을 하고 인턴으로 일했던 시간을 돌아본다. 새로운 활동을 해보고 싶어도 당장 해야 할 일과 생활비 때문에 시간과 돈을 내기 어려웠다. 청소년에게 활동할 기회가 있다는 말이 각자의 생활에서는 어떻게 다르게 받아들여지는지 보여주는 대목이다.광주광역시청소년삶디자인센터에서 전시를 준비한 경험에는 혼자 일을 잘해내려던 자신의 모습을 돌아본 이야기가 담겼다. 두 사람이 한 팀으로 전시의 일부를 맡았지만, 송가은 저자는 전시의 방향과 동선, 문구를 먼저 정하고 동료에게 동의를 구했다.전시장을 꾸미던 날에야 함께한 동료의 목소리가 담긴 곳이 너무 적다는 사실을 깨달았다. 자신이 생각한 그림은 완성됐지만, 그 그림을 처음부터 함께 구상했는지는 다른 문제였다. 글에는 이런 경험을 거치며 다른 사람의 생각을 듣고 속도를 맞추는 일을 배워간 과정이 실렸다.생활 속 문제를 조사하면서 생각이 달라진 이야기도 있다. <투표권이 없는 청소년들은 어떻게 정치에 참여하는가>를 쓴 정혜원 저자는 금정청소년네트워크에서 학교 급식에 관한 설문조사를 했다. 학생들이 급식을 어떻게 생각하는지 확인한 뒤에는 영양교사를 인터뷰했다.인터뷰 전에는 학생들이 원하는 메뉴를 급식에 반영하면 된다고 생각했다. 이야기를 듣고 나니 영양 기준과 예산, 식재료의 구성도 살펴야 한다는 것을 알게 됐다. 학생마다 음식에 대한 취향도 달랐다. 이후 학부모나 지역 주민 등 여러 사람이 급식을 경험하고 의견을 내는 '급식 조사단'을 정책으로 제안했다.정혜원 저자는 출간기념회에서도 인터뷰를 통해 학생들끼리는 알기 어려웠던 사정을 접했다고 설명했다. 불편을 발견한 뒤 누구의 이야기를 더 듣고 무엇을 확인해야 하는지 배운 경험이었다.2권 '세상에 던지는 질문'은 '우연히 시작된 자리', '벽을 넘는 시간', '내 목소리에서 우리의 목소리로'의 세 장으로 구성됐다. 친구의 권유로 찾아간 기관에서 활동을 기획하게 되고, 대표나 위원장이라는 역할을 맡은 뒤 예상하지 못한 부담을 만나는 과정이 나온다. 다른 사람의 의견을 듣고 일을 나누거나 함께 쓰는 공간의 규칙을 정하는 일도 다룬다.<부족함을 고백했을 때 비로소 시작된 자치>를 쓴 김예진 저자는 잘하는 위원장으로 보이고 싶었던 마음을 꺼냈다. 전임 위원장과 자신을 비교했고, 모르는 것을 물으면 부족함이 드러날 것 같았다. 기획서와 공문을 혼자 해결하려다 일은 더 늦어졌다.김예진 저자가 책에 남긴 문장이다. 도움을 요청한 뒤에는 회의 전에 다른 위원들의 의견을 묻고 자료를 함께 살폈다. 선배들이 경험을 알려줬고, 어린 위원들도 놓친 부분을 짚어줬다. 처음 생각한 안건이 여러 사람의 의견을 거치며 달라져도 받아들일 수 있게 됐다.<이 자리에 설 자격이 있는가>를 쓴 김지원 저자의 글에는 활동을 잠시 쉬기로 한 선택이 나온다. 학업에 집중하려고 1년간 떠났던 청소년운영위원회에 고등학교 3학년이 되어 돌아왔지만, 익숙했던 공간과 사람들은 달라져 있었다. 다시 부위원장을 맡은 만큼 잘해야 한다는 부담도 컸다.시험 준비와 활동 일정이 겹치면서 어느 쪽도 제대로 해내지 못한다는 생각에 시달렸다. 담당자와 자신의 역할을 이야기한 뒤, 고민 끝에 한 달 동안 회의와 활동을 쉬었다. 자신이 자리를 비운 동안에도 동료들은 활동을 이어갔다.돌아온 뒤에는 언제나 앞장서서 답을 내놓으려던 태도를 바꿨다. 다른 위원의 좋은 제안에 동의하고 응원하는 일도 자신의 역할로 받아들였다. 휴식 뒤에도 학업과 활동의 어려움은 남아 있었지만, 모든 일을 혼자 짊어질 필요는 없다는 것을 알게 됐다고 썼다.공간을 바꾸는 일에서도 생각을 고쳐가는 과정이 드러난다. <공간을 채운다는 것>을 쓴 이진혁 저자는 직접 제안해 만든 사진 촬영 공간이 사라진 경험을 기록했다. 처음에는 인기가 있었지만 시간이 지나며 이용자가 줄었다. 청소년들에게 이유를 묻자 처음의 재미가 줄었다는 의견을 들었다.그 뒤에는 유행하는 시설을 들이기 전에 이용자들이 계속 필요로 할 공간인지 더 살펴보게 됐다. 휴식 공간을 바꿀 때에도 인터뷰와 수요조사를 했다. 오래 앉아 있기 불편하다거나 신발을 벗고 쉬고 싶다는 의견을 듣고 공간을 고쳤다. 제안이 받아 들여진 뒤에도 실제로 어떻게 쓰이는지 확인하고 다시 손보는 일이 남아 있었다.출간기념회에서는 이런 경험을 한 편의 글로 만드는 과정도 이야기했다. 1권에 <조용한 아이, 무대에서 노래하다>를 쓴 박승환 저자는 처음에는 여러 해의 활동을 날짜와 행사에 따라 적었다고 설명했다. 글이 길어지는 동안 정작 자신이 느낀 감정과 변화는 잘 드러나지 않았다.원고를 고치면서는 각각의 활동이 자신을 어떻게 바꿨는지에 집중했다. 경남행복마을학교에서 다른 사람의 모습을 촬영하고 편집하던 청소년이 직접 밴드 무대에 서고, 동아리 활동을 함께 꾸리게 된 시간을 이어봤다. 글을 쓰기 전까지는 그 변화를 하나로 연결해 생각해본 적이 없었다는 이야기였다.길잡이는 발간사에서 활동 기간이 끝난 뒤 청소년의 경험이 충분히 남지 않는다는 점을 출간의 출발점으로 설명했다. 사업 결과에는 성과가 기록되지만, 그 안에서 청소년이 무엇을 고민하고 어떻게 달라졌는지는 알기 어렵다는 것이다.책에 글을 쓰는 청소년들은 당시의 일을 다시 떠올려야 했다. 무엇을 했는지와 함께 그때 왜 망설였는지, 누구의 도움을 받았는지, 처음 생각이 어떻게 달라졌는지도 문장으로 옮겼다. 전시장에서 느낀 아쉬움과 회의에서의 부담, 잠시 쉬기로 한 선택도 그렇게 독자가 읽을 수 있는 경험이 됐다.