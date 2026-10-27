"광명 시민의 염원" 손팻말 든 박승원 시장

큰사진보기 ▲신천~하안~신림선 신설 촉구! 박승원 광명시장, 시민 염원 릴레이 동참 ⓒ 광명시 관련사진보기

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박승원 광명시장이 신천~하안~신림선 신설을 염원하는 시민 릴레이 챌린지에 동참, 27일 하안동 우체국사거리에서 손팻말을 들고 서서 구호를 외치는 퍼포먼스를 벌였다. 손팻말에는 "광명 시민의 염원 신천~하안~신림선" 등의 글이 적혀 있었다.챌린지는 지난 23일 신천~하안~신림선 신설 범시민 추진위원회 시민 위원들이 광명 시청 잔디광장에서 시작했다. 박 시장은 시민위원들의 지목을 받아 두 번째 주자로 참여했다. 박 시장은 다음 챌린지 주자로 임병택 시흥시장과 최기찬 서울 금천 구청장, 박준희 서울 관악 구청장을 지목했다.신천~하안~신림선은 시흥 신천역에서 광명·시흥 3기 신도시와 광명 하안동을 거쳐 서울 금천구 독산동과 관악구 신림동을 연결하는 총연장 16.4㎞의 광역철도 노선이다.광명시는 해당 노선이 포함된 '수도권 서남부선 광역철도 민간투자 사업(가칭)'의 신속한 추진을 촉구하고 있다. 올해 3월 국토교통부 장관을, 7월에는 국토교통부 2차관을 만나 사업 추진을 건의했다. 9월에는 범시민 결의대회를 열어 서명 운동을 전개, 시민 1만 5천990명 서명부를 국토교통부에 전달했다.박 시장은 27일 챌린지를 진행하며 "시민 여러분의 뜻을 모아, 신천~하안~신림선이 빨리 추진될 수 있도록 힘을 모아가겠다. 시흥시와 서울 금천구, 관악구 등 4개 지방 정부와 함께하겠다"는 취지의 발언을 했다.