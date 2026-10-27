대자연의 경이로움에 '힐링', 유리잔도에 '아찔'

큰사진보기 ▲천문산천문동 광장에서 바라본 천문산 운무와 99구비구비 도로 ⓒ 박귀단 관련사진보기

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"장가계는 수 억 년 전 바다였던 곳이 수차례 지각 변동과 융기과정을 거쳐 육지로 변했어요. 오랜 세월 비바람에 의한 풍화작용과 침식과정을 거쳐 약한 석회석 부분은 깎여 나가고 단단한 암석 부분만 남아 지금의 봉우리들과 협곡 지형이 되었다고 해요."

큰사진보기 ▲천지산케이블카에서 바라본 장가계 천지산 ⓒ 박귀단 관련사진보기

큰사진보기 ▲원가계대 자연이 빚어낸 휴화원의 돌기둥숲 ⓒ 박귀단 관련사진보기

큰사진보기 ▲십리화랑십리화랑 세자매바위 ⓒ 박귀단 관련사진보기

"대협곡 유리다리는 세계 최장 길이로 옥색물이 고인 호수와 천하폭포 등 장가계 비경을 볼 수 있어요. 호수가 옥색물빛인 이유는 물에 석회석 함유량이 많고 푸른 침엽수 나뭇잎이 반영된 때문이고요."

큰사진보기 ▲장가계 대협곡과 옥색물빛, 협곡을 가로 지르는 짚라인 선이 보인다. ⓒ 박귀단 관련사진보기

'황석채에 오르지 않으면 장가계에 왔다고 할 수 없다.'

큰사진보기 ▲천문동천문산 천문동 하늘로 들어가는 문이라 한다. 999개 계단을 걸어서 오르는 사람들도 있었다 ⓒ 박귀단 관련사진보기

"비행기 타고 올 때 차창으로 천문산과 천문동 보셨지요? 비행기가 허화공항에 착륙하거나 이륙할 때 천문산을 한 바퀴 돌고 가요. 이유는 안전한 비행을 기원하는 일종의 제사라고나 할까요?"

큰사진보기 ▲칠성산운무에 싸인 장가계 칠성산 ⓒ 박귀단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스와 개인블러그에도 실립니다.

10월 중순에 둘째 딸과 함께 5박6일 일정으로 중국 장가계 패키지 여행을 다녀왔다. 이 곳은 중국 후난성 북서부에 있다. 습윤한 아열대 계절풍 기후로 연평균 기온이 16℃로 온화한 편이다. 우리나라 제주도보다 남쪽에 위치해 있어서 봄(4~5월), 가을(9~10월)에 맑고 선선한 날이 많아 여행하기 좋은 시기라고 한다.패키지 인원은 31명이었고 대부분 가족 여행이었다. 연령층이 높았고 딸과 함께 오신 82세 어머님과 세 딸과 사위와 함께 오신 92세 아버님도 있었다. 82세와 92세 어르신 두 분은 모든 여행 코스를 완벽하게 즐기셨다. 모두들 두 분의 체력과 열정에 존경심을 표했다.장가계는 무릉원 풍경구 천지산, 양가계, 원가계, 천문산과 천문동, 황룡동굴 등 대자연이 수억 년 동안 빚어낸 특별한 풍경들로 볼거리가 풍성하고 신비로웠다. 대협곡의 거대한 유리잔도, 산 절벽에 설치한 스릴 넘치는 탐방로와 아찔한 유리잔도, 99구비구비 도로 등은 인간이 만들어낸 예술이었다. 케이블카와 셔틀버스 등 이동 보조수단이 잘되어 있어 하루 일만 오천보만 걸을 수 있으면 즐겁게 여행할 수 있는 곳이었다. 이 곳의 모든 길은 케이블카로 통했다.버스로 이동 중에 가이드가 말했다.2일차 호텔에서 버스로 20분 정도 이동하니 장가계 국가산림공원 동문에 도착했다. 무릉원 풍경구 중 가장 자연 그대로의 모습을 지닌 천지산은 케이블카를 타고 구경하고, 하룡공원에서 울창한 삼나무 숲을 걸었다.원가계 위 식당에서 점심을 먹고 오후 1시경 나왔다. 30분 정도 걸어서 원가계 풍경구로 이동했다. 이곳은 영화 '아바타'에서 '부유하는 산과 할렐루야 마운틴'의 모티브가 된 장소로 유명하다.절벽에 만든 탐방로를 따라가면 봉우리와 봉우리 사이에 자연적으로 만들어진 돌다리 천하제일교, 아름다운 바위 봉우리 숲을 파노라마처럼 둘러볼 수 있는 미혼대, 400m 이상의 다양한 모습의 기둥형 바위 수백 개가 늘어서 최고의 경치를 뽐내는 휴화원이 있었다.휴화원의 숲은 그림자 때문인지 영화 '아바타'의 잔상 영향인지 길고 둥근 바위 봉우리들이 둥 둥 떠있는 것처럼 보였다. 대자연의 경이로움에 모두들 "와, 너무 멋지다!" 며 감탄사를 연발했다.오후에 하산하기 위해 백룡엘리베이터로 이동했다. 사람이 많아 1시간 20분을 기다려서 탑승했다. 창 밖에 펼쳐지는 풍광에 감탄사가 절로 났다. 절벽에 붙여 만든 수직 엘리베이터로 순식간에 내려왔다. 전망을 찍은 동영상 촬영시간이 1분 28초였다.셔틀버스를 타고 십리화랑으로 이동했다. 좁은 협곡에 양 옆으로 봉우리와 암석이 늘어선 십리화랑은 모노레일을 타고 구경했다. 모노레일 화면에는 협곡의 자연 경관을 담은 장면과 함께 중국어와 우리말 설명이 나와 이해를 도왔다. 패키지가 아니라면 들어갈 때는 모노레일을 타고 나올 때는 걸어서 느리게 보는 것도 좋을 것 같았다.3일차엔 호텔에서 출발하여 버스로 40분 이동하니, 장가계 대협곡 유리다리에 도착했다. 버스에서 가이드가 말했다.입구에서 덧신을 줬는데, 유리 보호를 위해서란다. 총길이 430m, 지상높이 300m로 세계 최장 길이 유리다리로 압도적인 규모다. 아래 협곡이 그대로 보여서 아찔했다. 유리다리 위에서 '번지점프' 구경하는 사람들이 많았다. 다리를 건너가니 절벽을 따라 만든 협곡 탐방로에도 또 유리잔도가 있었다.짚 라인으로 이동했다. 사람이 많아서 1시간 10분 정도 줄을 서서 기다려서 탔다. 조금 무서워서 양손으로 옆줄을 꽉 잡았다. 목적지만 바라 보면서 가니 잠깐이었다. "야호! 짚 라인 성공이다" 속으로 환호성을 지르며 뿌듯했다.점심식사 후 남문에 도착하여 셔틀과 케이블카를 타고 황석채로 이동했다.장가계 5대 풍경구로 유명한 황석채 입구 입간판엔 중국어와 한글로 황석채의 아름다움을 홍보하는 내용이 적혀 있었다. 전망대에 올라서서 둘러보니 바위 봉우리들이 마치 겹겹이 쌓여 있는 것처럼 보였다. 대자연의 경이로움에 그저 감탄할 뿐이다. 겹겹이 쌓인 바위줄기들이 마치 한 폭의 수묵화처럼 평화로웠다.5일차엔 약한 비가 내려서 비옷을 입고 이동했다. 11시에 천문산 입구에 도착해서 오후 3시에 내려왔다. 천문산은 해발 1518.6m로 웅장한 산세를 자랑하는 장가계 랜드마크다. 산 중턱에는 구멍이 뻥 뚤린 천연 석회암 동굴 천문동이 있었다. 높이 131.5m, 너비 57m로 동굴 바닥에는 물이 가득 고여 있었다. 거대함에 압도되어 말을 잃었다. 천문동은 '하늘로 가는 문'이라는 뜻이다. 999계단을 타고 올라가는 정말로 '하늘로 가는 문' 같았다.천문산에 오르기 전 가이드가 한 말이다.천문동 광장까지는 26인승 대형 케이블카를 타고 올라갔다. 99구비의 구불구불한 도로와 운무에 싸인 아름다운 산세를 보면서 딸이 말했다. "엄마, 멋져요. 신선이 나올 것만 같아요."에스컬레이터를 타고 천문동으로 올라갔다. 산속을 관통하는 에스컬레이터는 5개 구간으로 나뉘어 5번 바꿔 타야 했다. 에스컬레이터 3개 라인 중 2개 라인은 상행선, 1개 라인은 하행선으로 운영하고 있었다. 조명시설을 한 홍보용 사진 액자를 벽에 부착하여 볼거리도 제공하고, 창문처럼 느껴져서 답답함이 덜했다.천문동에서 정상까지 7개 구간으로 나뉘어 있는 에스컬레이터를 7번 바꿔 타고 올라갔다. 지형상 구간을 나눠야 하는 점도 있겠지만, 고장 등 문제발생시 효율적으로 대처하기 위한 것으로 보였다.정상에는 행글라이더 체험하는 곳도 있었다. 딸이 말했다. "여기서 행글라이더 타면 이크란을 타고 나는 기분일 것 같아요." 영화 '아바타'에서 나온 이크란을 말하고 있었다.탐방로는 해발 1400m 절벽을 따라 설치한 귀곡잔도와 통유리로 만들어 발 아래 펼쳐지는 천문산의 전경을 볼 수 있는 유리잔도가 있었다. 무서워서 절벽 쪽에 밀착해서 떨면서 걸었다.오후에 케이블카를 타고 칠성산에 도착했을 때는 비가 많이 내렸다. 봅스레이를 타고 1520전망대로 올라가는데, 나를 포함한 네 명이 포기하고 셔틀버스에서 대기했다.밤새 많은 비가 내렸지만 다음날에는 약한 비로 바뀌어 다행이었다. 칠성산 절벽 탐방로에도 유리잔도가 있었고 청소원이 물기를 닦고 있었다. 약한 비가 내렸지만 운무 속에 신비로운 산세를 만날 수 있었다.신비하고 아름다운 장가계 여행에서 감탄사를 연발하는 딸과 함께해서 행복했다. 주변 분들과도 자연스럽게 소통하며 '현지식'도 맛있게 먹는 모습이 기특하고 감사했다.비행기 차창을 통해 맨 먼저 만났던 천문동, 출국할 때는 비가 내려 볼 수 없어 아쉬웠다. 유네스코 세계자연유산으로 등재된 장가계의 경이로운 풍경에 힐링 할 수 있는 곳! 인간이 만들어낸 걸작들이 빛나는 곳. 지인들에게도 여행지로 권하고 싶은 곳이었다.