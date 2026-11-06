해방후 첫 강연, 3천만 동포에게

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

언론인 송건호가 해방 당시 중학생으로 8월 16일 종로 계동 휘문중학교에서 열린 안재홍의 강연회 모습이다.해방 다음날인 1945년 8월 16일 오후 늦게 종로 계동 휘문중학 교정에 운집한 시민들 앞에서 말할 수 없이 초라한, 어떻게 보면 걸인 같은 모습의 한 50대 중반의 신사가 해방된 민족의 앞날에 관하여 열변을 토하고 있었다. 얼굴이 영양실조와 고생으로 윤기 없이 까맣게 탄 이 노신사야말로 민중이 존경해 마지않는 민족지도자 안재홍이었다. 삼엄한 일제의 총검 치하에서, 그들의 온갖 유혹과 협박을 물리치고 끝내 조선민족의 양심을 지킨 민족지도자 민세 안재홍의 있는 그대로의 모습이었다. (주석 1)안재홍은 건국준비위원회 부위원장의 자격으로 이날 중요한 발언을 하였다. 서울중앙방송이 중계한 '해내·해외의 3천만 동포에게 고함'의 요지다.긴급한 당면 문제는 민족대중의 생명과 재산을 안전하게 보호하는 일이다. 조선과 일본 양 민족이 서로 양보하는 태도를 견지하여 일본인 주민의 생명과 재산을 보장하는 일도 중요하다.이 같은 목적을 위해서 건준 소속의 경비대를 결성하여 일반질서를 잡을 것이며, 정규 병력 군대인 무경대(武警隊)를 편성하여 국가질서를 도모할 것이다. 이와 동시에 식량문제, 통화와 물가정책, 정치범 석방 등에 관해서도 대책을 수립할 것이며 행정기관을 접수하기 전까지는 직장을 충실히 지키라고 지시할 것이다.일반 국민은 언동을 신중히 하여 일본인 주민의 감정을 자극하는 일이 없도록 주의하도록 당부할 것이다.한일 두 민족은 장차 정치형태가 어떻게 변하더라도 자주적으로 상호 각자의 사명을 다해야 할 운명에 처해 있다는 사실을 올바르게 인식해야 한다.조선에는 몇 십만 명에 지나지 않는 일본인들이 거주하고 있는 반면 일본에는 5백만 명의 조선동포가 있으므로 조선에 거주하는 일본 주민의 생명과 재산을 안전하게 지키는 일이 필요하다.안재홍은 이 방송연설에서 시급한 문제의 핵심을 정리하면서 정국 운영의 큰 틀을 제시 하였다. 더불어 정치정세의 급격한 변화에 침착하게 대처할 것과 일본인의 생명과 재산을 지키는 일은 재일조선인의 안전을 위해 중요하다는 사실도 일깨워주었다. 높은 정치적 식견을 갖춘 인물로서 먼 장래의 한일관계까지 내다보는 연설이었다.1945년 8월 17일자 <매일신보>는 1면 머리에 '호애(互愛)의 정신으로 결합. 우리 광명의 날 맞자, 3천만에 건국준비위원회 제1성'이라는 제목으로 안재홍의 방송연설을 크게 소개하고, 같은 날 오후 1식에 건준 위원장 여운형이 휘문중학교 교정에서 연설한 내용도 박스기사로 처리하여 비중 있게 다루었다. (주석 2)주석1> 송건호, 앞의 책.2> 정진석, '안재홍의 언론 구국의 국사', <한국사 시민강좌> 43, 일조각, 2008.