홍준표 "기각 못하게 짜깁기... 수사 대단히 유감"

'정치자금 부정 지출' 혐의 등을 받는 측근의 구속 전 피의자 심문에 변호인 자격으로 참석한 홍준표 전 대구시장이 "수사가 허술하고 미진하다"며 "가공 거래와 관련 모든 자료와 증거를 재판부에 제출했다. 공소시효를 정지시켜 수사를 이어가려는 의도"라고 주장했다(관련기사 : 측근 구속 위기에 '변호인'으로 나선 홍준표 "내 직원이었다"
).
홍 전 시장은 27일 대구지법에서 열린 박아무개씨 등 2명에 대한 구속 전 피의자 심문 뒤 취재진과 만나 "이 사건의 공소시효가 11월 19일"이라며 "5년 전의 일을 수사기관이 공소시효를 정지시키기 위해 구속영장을 청구한 것"이라고 말했다.
그는 "선거 자원봉사자 4~5명이 자기들끼리 주고받은 카카오톡을 근거로 사건을 재구성한 것"이라며 "자기들 마음대로 공범으로 만들어놓고 영장을 청구했는데 수사가 허술하다. 상당히 유감"이라고 비판했다.
이어 "정치 30년 하면서 가공 거래라는 말은 이번에 처음 들었다"며 "발주한 사실이 없는데 발주했다고 하고 선거비용에서 8000만 원을 빼돌렸다, 동영상 제작을 맡기지도 않았는데 맡겼다고 하면서 5000만 원을 빼돌렸다는 것이 경찰의 주장"이라고 말했다. 그러면서 "경찰 기록을 보면 가공 거래로 적시된 5~6가지가 전부 실체가 있는 것"이라며 "오늘 영장심사할 때 실제 거래가 있었다는 증거를 제출했다"고 밝혔다.
홍 전 시장은 "동영상을 맡겼으니 동영상도 제출했고 실제 거래한 거래내역서, 국회 정책자료집 등을 제출했다"며 "국회 정책 자료를 만들지도 않고 빼먹었다고 해놓고는 국회 조사도 안 했다"고 불만을 나타냈다.
또 자신의 아들이 선거 지원을 위해 자원봉사 단체에 1500만 원을 낸 사실이 있다며 "선거는 가족 전체가 하는 것이고 다 역할이 있다. 이는 친족상도례 규정에 따라 처벌할 수 없다"고 주장했다.
그는 "그런 식으로 수사를 하는 것은 대단히 유감"이라며 "내가 정치활동을 하고 있으면 모르지만 은퇴했는데 5년 전의 사건을 들고 왔다. 자기들이 마음대로 공범으로 만들어 놓고 영장 청구를 한 것"이라고 덧붙였다.
'경찰이 수사를 조작했다고 생각하느냐'고 묻자 홍 전 시장은 "검사가 기각(청구) 못하게 짜깁기 해놨다"며 "아들 친구 다음에 아들, 그 다음에 나겠지. 홍준표를 잡으려면 아들을 잡아야 된다고 경찰은 부추긴다"고 주장했다.
25년 만에 변호사로 재등록한 후 처음 법정 변론에 선 홍 전 시장은 돈을 받고 변론했느냐는 질문에는 "돈을 받고 하는 변호는 하지 않는다"고 말했다. 그는 영장심사 결과에 대해서도 "아무 예측도 할 수 없다"며 "구속된다면 계속 변론해야 한다"고 말했다.
명태균 여론조사비 대납 의혹과 관련 홍 전 시장은 "경남지사 시절 명태균이 어떤 사람이라는 걸 그때 알았다"며 "여론 조작하는 꾼이라고 해서 옆에 못 오게 했다"고 의혹을 부인했다.
한편 이날 영장실실심사는 오전 10시 45분부터 낮 12시 28분까지 약 1시간 40분가량 진행됐다. 박아무개씨 등 2명의 구속 여부는 이날 오후 늦게 결정될 전망이다.