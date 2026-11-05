8.15해방 건국운동에 나서다

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

1945년 8월 15일, 한민족은 포악무도한 일제로부터 해방되었다. 1910년 8월 29일 국치일로부터 치면 34년 11개월 보름만이고, 외교권을 빼앗긴 1905년 11월의 을사늑약으로는 40여 년만이다.해방의 기쁨과 감격은 조선음악가동맹이 작사하고 김순남이 작곡한 "해방의 노래"에 가장 잘 집약된다.1. 조선의 대중들아 들어보아라.우렁차게 들려오는 해방의 날을시위자가 울리는 말발굽소리와미래를 고하는 아우성소리.2. 노동자와 농민은 힘을 다하여놈들에게 빼앗겼던 토지와 공장정의의 손으로 탈환하여라제 놈들의 힘이야 그 무엇이랴.한민족의 대부분은 8월 15일에 일제 패망의 소식을 들었지만, 중경의 김구와 임시정부 간부 몇 사람 그리고 국내에서는 여운형 등이 보다 앞서 일왕의 항복 소식을 들었다. 14일 초저녁, 용산의 조선군참모부 소속의 한국인 장교가 여운형을 계동 집으로 찾아왔다. 15일 정오에 있을 일왕의 방송은 일본의 무조건 항복을 알리게 될 것이라고 말해주었다. 그리고 엔도 류사쿠 정무총감의 다음날 아침 관저 면담 요청을 전하였다. 여운형은 일제가 곧 항복할 것이라고 예측은 했으나 다소 빠르다는 느낌이었다.해방은 '도둑같이'(함석헌) 찾아왔다. 친일반민족행위자들에게는 하늘이 무너지는 충격이었겠지만 독립운동가와 다수의 국민에게는 꿈에도 그리던 감격의 소식이었다. 그래서 홍명희는 '눈물 섞인 노래'를 소리 높여 불렀다.아이도 뛰며 만세 어른도 뛰며 만세 개 짖는 소리 닭우는 소리까지 만세 만세 산천도 빛이 나고 해까지도 새 빛이 난 듯 유난히 명랑하다.세계 식민지 역사상 그 유례를 찾기 어려운 일제로부터 9차례의 투옥과 7년이 넘은 옥고를 치르고, 갖은 협박과 회유에도 끝까지 민족적 양식과 대의를 지켜온 안재홍은 여운형의 권고로 건국준비위원회의 부위원장으로 건국과업에 참여하였다.해방 다음날인 8월 16일 조선건국준비위원회 부위원장 자격으로 경성중앙방송 라디오에 출연하여 조선건국준비위원회의 건국 구상에 관한 대국민 연설을 했다. 그는 한국을 비롯한 동아시아 정세가 급격하게 변하고 있다고 진단하며 대중들에게 몇 가지를 당부했다. "첫 번째는 민족 대중 자체의 일상생활에서 생명·재산의 안전을 도모함"이고 두 번째로 "한·일 양 민족이 호양의 태도를 취해 일본인 주민의 생명·재산의 보장을 실현해야한다"고 말했다. 또한, 조선건국준비위원회의 정책인 경위대 결성,- 정규군 편성 계획, 경제 정책, 친일파 처벌 등을 언급했다.