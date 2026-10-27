"트럼프의 쿠데타 막으려면... 한국에 배워야"

큰사진보기 ▲트럼프를 막는방법Z를 통해 소개된 폴로엡의 글 ⓒ filmsforaction 관련사진보기

큰사진보기 ▲폴 로엡50년 동안 시민의 책임과 권한 부여에 대해 연구하고 글을 써왔다. ⓒ 폴로엡 관련사진보기

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1. 독재자가 나타날 때 선거는 더욱 중요해진다.



한국이 계엄령을 막을 수 있었던 것은 2024년 4월 총선에서 야당이 큰 성과를 거뒀기 때문이다. 당 지도부는 자신들을 침묵시키려는 시도에 맞서 싸웠고 계엄령 시도 당일 밤에도 그들의 리더십은 결정적인 힘을 발휘했다. 압도적인 득표율은 선거의 안전을 보장하는 가장 확실한 방법이다. 국민의 투표 참여를 독려하기 위한 모든 노력을 소홀히 해서는 안 된다.



2. 권력 장악 시도에 신속하게 대응하라.



계엄령 선포하자마자 시민 활동가들과 야당 지도자들이 국민들에게 동참할 것을 촉구했다. 만약 이들이 어물거렸다면 계엄령을 막기 어려웠을 것이다. 미국 중간선거에서 시민과 지방 정부는 투표소와 개표소를 보호해야 한다. 라틴계 미국인 시위 연맹과 같은 단체들이 ICE(이민세관집행국)의 투표소 진입을 막기 위해 소송을 제기하고 있으며 주 법무장관과 주 국무장관들은 긴급 법률 의견서를 미리 작성하고 있다. 하지만 대규모의 즉각적인 비폭력 시위가 필요하다면 이 또한 필수적으로 해야 한다.



3. 보안군이 헌법을 준수하도록 장려한다.



계엄군과 대치했던 한국시민들은 군인들이 쿠데타에 대해 저항했다고 말했다. 군인들은 국회 앞의 시위대를 적극적으로 해산시키거나 국회 안에서 저항하던 참모들을 끌어내지 않았다. 탄약 보급 명령을 받은 소령과 하사는 탄약 보충에 시간이 너무 오래 걸린다며 거부했다.



군 버스 두 대를 지휘하던 장교들은 병사들에게 버스 안에 머물도록 지시했고, 한 하사는 특부수대 소송 헬리콥터의 이륙 승인을 거부했다. 한 부대는 국회 표결을 막기 위해 컴퓨터 서버를 압수하라는 명령을 받았을 때 근처 편의점에 들러 라면을 먹으며 시간을 끌었다.



일반 시민들도 군인들에게 불법적인 명령을 거부하라고 목소리를 냈다. 특수부대 출신들은 시위 진압 임무를 맡은 군인들과 자신들이 공통된 경험을 갖고 있음을 강조했다. 시위대는 군인들에게 1980년 광주 학살을 기억하고 독재 정권을 지지하지 말라고 요구했다.



미국에도 군사 및 국가 안보 분야 경력을 가진 미국 상원의원과 하원의원 6명이 지난해 11월 불법 명령 거부 의무에 관한 영상을 제작한 것은 매우 중요한 의미를 지닌다. 이에 군인들에게 이러한 의무를 계속 강조해야한다. 물론 한국과 같은 상황이 발생하지 않기를 바라지만 만약 그런 일이 발생한다면 미군 전체가 트럼프의 뜻대로 움직일 것이라고 가정해서는 안 된다.



4. 쿠데타 주도자들이 권력을 장악하는 것을 막아야 한다.



한국에서 쿠데타 시도가 있은 다음 날 시민사회단체들은 기자회견을 열어 대통령의 체포를 요구했다. 매일 이어진 시위는 백만 명이 넘는 인파가 참여한 대규모 시위로 번졌고 이들은 윤 대통령 탄핵을 외쳤다. 미국이 배워야 할 교훈은 권력이 단계적으로 공고화된다는 것이며 각 단계를 저지할 때마다 다음 단계를 막기가 더 쉬워진다는 것이다.



법적 대응은 필수적이지만 일반 시민들의 행동 또한 중요하다. 노킹스 운동 본부는 투표 감시원을 모집하고 있으며 투표 방해 반대 교육을 실시하고 있다. 베테랑 비폭력 모집 운동가 집단인 프리덤 프레이너스(Freedom Trainers)는 선거 전 투표 방해 시도부터 투표 결과 인증 저지 시도에 이르기까지 다양한 시나리오에 대응하는 방법을 구체적으로 제시했다.



5. 축제 형태의 다양한 저항을 만들어 내자.



한국에서 시위가 격화되면서 전통적인 촛불 대신 K팝 스타를 응원하는 야광봉이 시위의 상징으로 자리잡았다. 시위대는 K팝을 부르며 마치 콘서트 현장에 온 분위기를 자아냈다. 유명 가수와 아티스트들이 현장에 나타나 축제 분위기를 더했고 시민들은 인근 카페와 푸드트럭에서 수백 잔의 커피, 간식, 식사를 미리 주문했다.



이는 젊은 층을 끌어들이는 데 결정적인 역할을 했다. 노킹스와 같은 미국의 주요 집회 시위도 이러한 축제 분위기와 저항 정신을 결합하고 있으며 이는 사람들이 계속 시위를 해나갈 힘을 실어주는 핵심 요소가 된다. 이번 선거 운동에서도 이러한 정신을 본받을 필요가 있다. 한국의 사례는 위기에 처한 미국인들에게 영감과 교훈을 줄 수 있다.





지난 23일 <시민의 영혼>과 <불가능은 시간이 좀 걸릴 것이다>의 저자 폴 로갓 로엡(Paul Rogat Loeb)은 트럼프 대통령이 11월 중간선거의 결과를 수용하지 않고 쿠데타를 일으킬 때에 대한 대비책으로 한국을 언급했다.로엡은 스텐포드대에서 공부했으며 50년 동안 시민의 책임과 권한 부여에 대해 연구하고 글을 써왔다. 뉴욕타임스, 워싱턴 포스트, USA 투데이 등 다양한 매체에 글을 기고했다.폴 로갓 로엡은 지난 23일 <필름스 포 액션 Films For Action>의 '트럼프의 쿠데타를 막는 방법: 한국의 교훈(How to Stop Trump's Coup: Lessons From South Korea)'의 글을 통해 한국에 배울 교훈 다섯 가지를 소개했다.미국 역사에서 연방 정부를 전복시키고자 한 직접적인 쿠데타는 발생한 적은 없다. 하지만 2021년 1월 6일 트럼프 전 대통령 지지자들이 대선 결과를 받아들이지 않고 의회에 난입한 사건이 쿠데타로 비유되기도 한다.미국은 한국처럼 대통령에게 명시적인 계엄령을 선포할 법적 권한이 없다. 그러나 최근 트럼프 대통령과 그 지지층(MAGA)에서 선거 불복이나 선거 관련 국가 안보 비상사태 명분으로 군을 동원한 비상조치 가능성이 거론되며 논란이 빚어지고 있다.이러한 선거 결과 불복 시나리오에 대비한 행동 강령이 나오고 있다. 이 중 가장 설득력을 얻으며 소셜 미디어를 통해 확산되고 있는 것이 로엡의 글이다. 그는 한국이 2024년 12월 3일에 있었던 쿠데타를 막아낸 것을 교훈 삼아 만일에 발생할 수도 있는 비상사태를 막을 것을 당부하고 있다.그는 한국으로부터 배울 핵심 교훈을 다섯 가지 제시했다.로엡은 <불가능은 시간이 좀 걸릴 것이다>를 통해 2024년 한국 쿠데타, 푸틴의 감옥, 남아프리카 공화국의 인종차별 정책, 미국의 노예제도 그리고 기후 변화에 대한 패배주의 등 다양한 전장에서 골리앗과 맞서 싸워 승리하는 것이 어떤 것인지를 제시했다. 이는 현실의 벽을 경시하지 않으면서 평범한 사람이 자신이 믿는 바를 위해 계속 나아갈 수 있도록 희망을 주는 책으로 평가받는다.올해로 250주년을 맞이하는 미국의 역사는 비록 짧지만, 왕이 없는 공화제로 시작해 민주주의의 역사만큼은 그 어느 나라보다도 긴 실험적이고도 특수한 나라다. 그런 미국에서 한국의 민주주의를 배우고자 하는 것은 정치적 위기를 평화적으로 극복해 온 성숙한 시민의식과 민주주의 회복력 때문일 것이다. 물론 한국과 미국의 사회·문화적 환경의 차이는 존재하는 것은 간과할 수 없는 일이긴 하지만 2024년의 한국은 어떤 식으로든 2026년의 미국에 교훈을 줄 수 있을 것이다.