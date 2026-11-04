여운형과 시국대처방안 논의

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

일제 패망이 초읽기에 들어간 시점인 1944년 10월, 미군의 일본 폭격이 본격화된 시기, 그는 은밀하게 활동을 개시했다. 이 시기를 천관우가 작성한 '민세 안재홍 연보'를 통해 살펴본다.12월 상순, 시국수습책 문제로 집요하게 접촉을 시도해 오는 일본 요로에 대하여, 여운형과 함께 '민족자주' '호양협력' '마찰방지'의 3원칙을 제시하고 응수.함남 홍원에 가서 백일 동안 투옥하였다가 나와 본즉, 몽양(여운형)은 나와 거의 하루 이틀 사이에 일 헌병대에 구속되어...(1943년 7월에 출옥)... (1944년) 나는 몽양 자택을 찾았다... 몽양은 지하조직을 하자는 것이었다.(1944년 8월에 조직된 건국동맹) 나는 그렇게까지는 생각지 않으며 지하조직은 그만 둔다 하였다.(몽양 여운형씨의 추억)1949년 봄부터, 일본인 측에서는 시국을 비판하면서도 어떻게고 그래도 유리하게 피전시켜 보려는 미련이 남아 있어, 조선 측 지도인들에게도 상당한 획책을 하던 것이다. 당시 고 여운형·송진우 미 조만식·홍명희, 그리고 필자인 나 등을, 남아 있는 비협력 지도인들로 보아, 무슨 방식으로든지 이용하려는 것이 그들의 뱃속이었다... 몽양 여운형씨와 나만은 최후까지 투옥될 만큼 양인이 1943년 출옥 대중과 관여된 일있다고 인정되었고, 따라서 피방의 추구 끈질김에서, 그들을 접촉하면서 상응하는 대책을 강구하였다.총독인 일옥군대장(小機國眧 - 阿部信行)으로부터, 군사령관, 정부 및 총감, 경무국장, 헌병대의 간부, 따로이 동경으로부터 내방하는... 국회의원 등등이 그 상대이었던 것이다. 그들의 관심 및 요구는, 첫째, 조선치안유지 즉 폭동의 방지요, 둘째는 평화공작이니 어떻게 소련을 통하여 미·영 양국에 평화공작을 할 것인가... 하는 것이었다... 나는 서광충웅(西廣忠雄) 총독부 경무국장에게 뚜껑을 벗겨 젖히기로 하였다. "당신들은 조선에서 퇴각할 날이 있는 것으로 치고, 퇴각하는 때에 한·일 양민족 사이에 마찰을 일으켜 피차간에 대량 유혈을 아니하도록, 미리부터 말단방면 군민 각계에 철저한 훈련을 시켜두는 것이 절대 필요..." 라고 한 것이다... 그 대책으로 나는 민족자주·호양협력 마찰방지를 3원칙으로 하고 우리를 일파(민세·용양)에게 일정한 언론과 행동의 자유를 달라고 하였던 것이다... 상술한 말을 처음 발표한 것은 1944년 12월 상훈이었는데...(<8.15 당시의 우리 정계>) 식으로든지 "나서서 공작(3원칙을 위한 공작)을 하라"고 하면 사태 자못 곤란할 것이니, 이번에는 "우리들 소수의 의사만으로는 결정할 수 없는 일이므로, 민족대회를 경성에 소집하여 그 결의를 밟지 않고서는 정식으로 공작을 촉진할 수 없다"고 다시 제기하였다. 민족 대회안을 내건 후에 그들은 더욱 불만을 느껴, 나에게도 제1자객, 제2자객이 지명되어 있다는 정보까지 있어, 나는 숙소를 되도록 자주 변경키로 하면서, 향리를 가지 않고 서울시내에서 지냈다. (<"8.15 당시의 우리 정계">)△ 8월 2일, 포츠담선언.△ 8월 6일, 미군, 광도에 원자탄 투하.△ 8월 8일, 소련 참전. 이날, 함북방면으로도 공격 시작됨.△ 8월 10일, 일본이 조건부 항복을 연합국에 통고.조선총독부 경무국은 단파방송을 들어, 일본이 국체유지의 조건으로 포츠담선언을 수락한 것을 8월 10일에는 알고 있었다. 그러나 동경의 정부로부터는 아무런 통지도 없었다.△ 8월 14일, 일본, 무조건 항복. 2차대전 종결.(주석 1)주석1> <선집> (2)