반도체가 이끈 성장, 가계 지갑은 왜 얇아졌나

큰사진보기 ▲2026년 3분기 민간소비·건설투자·설비투자 증감률. 건설투자와 설비투자는 전 분기보다 각각 0.7%, 4.1% 늘었지만 민간소비는 0.2% 감소해 투자와 소비의 흐름이 엇갈렸다. ⓒ 자료=한국은행 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 3분기 제조업과 건설업은 각각 전 분기보다 2.0% 성장한 반면, 서비스업은 0.2% 증가하는 데 그쳤다. 막대는 전 분기 대비, 선은 전년 같은 분기 대비 증감률이다. ⓒ 한국은행(2026.10.27). 관련사진보기

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큰사진보기 ▲반도체 호황에 따른 세수 확대 경로(왼쪽)와 반도체 경기·세입 증가율의 변동 추이(오른쪽). 한국은행은 반도체 호황이 기업이익과 성과급 증가 등을 통해 세수를 늘리는 한편, 업황 변화에 따른 세수 변동성도 키울 수 있다고 분석했다. ⓒ 한국은행 관련사진보기

큰사진보기 ▲10월 13일 전북 군산에서 서산지역 주민들이 ‘송전탑백지화 대책위원회’ 현수막을 들고 송전탑 건설에 반대하는 집회에 참여하고 있다. ⓒ 황규돈 시민 제보 관련사진보기

큰사진보기 ▲반도체 호황에 따른 세수 확대 경로(왼쪽)와 반도체 경기·세입 증가율의 변동 추이(오른쪽). 한국은행은 반도체 호황이 기업이익과 성과급 증가 등을 통해 세수를 늘리는 한편, 업황 변화에 따른 세수 변동성도 키울 수 있다고 분석했다. ⓒ 한국은행 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

한국 경제가 성장했지만, 생산과 소비의 온도는 달랐다. 반도체를 중심으로 제조업과 설비투자가 늘어난 반면, 민간소비는 감소했다. 성장의 성과가 가계의 생활까지 얼마나 이어지고 있는지 살펴야 하는 이유다.한국은행이 27일 발표한 '2026년 3분기 실질 국내총생산'에 의하면, 실질 국내총생산(GDP)은 전 분기보다 1.0% 증가했다. 그러나 세부 항목을 보면 산업과 지출 부문에 따라 흐름이 엇갈렸다.생산 측면에서는 제조업의 증가세가 두드러졌다. 반도체가 포함된 컴퓨터·전자·광학기기와 기계·장비 생산이 늘면서 제조업은 전 분기보다 2.0% 성장했다.서비스업은 0.2% 증가하는 데 그쳤다. 사업서비스업과 정보통신업 등은 늘었지만, 생활과 밀접한 도소매·숙박음식업은 0.4% 감소했다. 제조업의 활력이 소비와 연결된 업종 전반으로 확산됐다고 보기는 어려운 모습이다.건설업은 토목건설이 늘면서 전 분기보다 2.0% 증가했다. 다만 지난해 같은 기간보다는 1.4% 감소했다. 직전 분기에 비해 반등했지만, 전년 수준까지 회복한 것은 아니다.지출에서도 차이가 나타났다. 설비투자는 반도체 제조용 기계 등을 중심으로 전 분기보다 4.1% 증가했다. 건설투자도 토목건설에 힘입어 0.7% 늘었다.반면 민간소비는 0.2% 감소했다. 승용차·가전제품 등 재화와 금융·음식 등 서비스 소비가 모두 줄었다. 기업의 생산설비 투자가 확대되는 동안 가계의 소비는 주춤한 것이다.다만 민간소비는 지난해 같은 기간과 비교하면 1.1% 증가했다. 이번 분기의 감소만으로 소비가 장기 침체에 들어갔다고 단정할 수는 없다. 한국은행도 지난 22일 총재 기자간담회에서 주가 조정에 따른 금융서비스 소비 감소 등을 설명하면서, 전반적인 소비 회복 흐름은 견조하다고 평가했다.수출은 반도체와 기계·전기장비 등을 중심으로 전 분기보다 2.3% 증가했다. 증가율은 2분기 1.3%보다 높아졌다. 지난해 같은 기간과 비교해도 8.6% 늘었다.수입 역시 원유와 반도체 제조용 기계 등을 중심으로 전 분기보다 2.4% 증가했다. 생산과 투자가 확대되는 과정에서 수입도 함께 늘어난 것이다.이번 성장은 정부 지출의 영향도 컸다. 전체 성장률 1.0% 가운데 정부의 기여도는 0.8%포인트, 민간은 0.2%포인트였다. 반도체 수출과 설비투자의 호조에 더해 정부소비와 정부투자가 성장을 뒷받침했다.이 통계가 보여주는 것은 성장의 불균형이다. 다만 제조업이 성장하고 소비가 줄었다는 사실만으로 소득 불평등이 심해졌다고 확정할 수는 없다. 성장의 혜택이 누구에게 돌아갔는지는 계층별 소득과 임금, 고용을 함께 살펴야 한다.한국은행의 '이번 교역조건 개선은 왜 다른가' 보고서는 반도체 호황에 따른 임금 상승과 자본이득이 고소득·고자산층에 집중된 점을 내수 파급의 제약 요인으로 짚었다. 추가 소득 중 소비에 쓰는 비율이 상대적으로 낮은 계층에 혜택이 집중되면, 기업 실적 개선만큼 소비가 확대되기 어렵다는 분석이다.그렇다고 지역경제에 효과가 없는 것은 아니다. 한국은행의 별도 연구에서는 반도체 종사자 거주 비중이 높은 이천·화성과 청주 흥덕구에서 성과급 지급에 따른 월별 소비 증가 효과가 최대 약 4%로 추정됐다. 반도체가 벌어들인 소득이 지역 소비로 이어지는 경로도 확인된 셈이다.정책의 과제는 이 효과를 더 넓히는 데 있다. 산업 지원의 성과를 투자액과 수출 실적에만 두지 않고, 협력업체의 생산성 향상과 임금 개선, 신규 고용으로 이어지는지 평가해야 한다.지역 간 배분도 중요하다. 생산시설과 고임금 일자리가 들어서는 지역과 송전망·용수 등 기반시설 부담을 지는 지역이 다를 수 있기 때문이다. 국가 산업을 위한 투자라면 주민 참여와 적정한 보상, 지역기업의 사업 참여, 교육·생활기반 확충을 사업계획 단계부터 함께 검토해야 한다.반도체 호황이 계속될 것이라는 전제로 재정과 산업정책을 설계하는 것도 경계할 일이다. 한국은행은 IT 산업에 대한 의존이 높아질 경우 경기와 세수의 변동성, 금융불균형 위험이 커질 수 있다고 지적했다. 호황기에 늘어난 세수를 지속적인 재정 여력으로 간주하기 어려운 이유다.성장의 성과를 평가하려면 GDP 증가율 옆에 가계의 실질소득과 중소기업 노동자의 임금, 지역별 고용을 함께 놓아야 한다. 반도체가 벌어들인 소득이 더 많은 사람의 일자리와 생활 개선으로 이어지는지가 다음 과제다.