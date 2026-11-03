아홉차례 7년 8개월 옥고

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조선인이 40년 전 무엇 때문에 일본인의 노예가 되었습니까. 일본의 야욕 때문이라고들 하지요. 물론 그렇습니다. 그러나 그것이 유일한 원인이었나요? 그렇지 않습니다. 조선인이 약하고 무능한 문제도 있었습니다. 조선의 식민지화는 외적 원인과 내적 원인이 합쳐져서 일어났던 일입니다. (주석 1)

고문에는 육전(陸戰), 해전(海戰), 공전(空戰) 이렇게 세 가지 종류가 있었다. 육전이란 각목이나 목총이나, 무엇이든 닥치는대로 집어 아무데나 마구 후려치는 것이다. 목총이 뎅겅뎅겅 부러져 달아나고 머리가 터져 피가 흘러내리는데, 처음 몇 대를 맞을 땐 견디지 어려울 정도로 고통스럽지만 나중에는 별 감각이 없어진다. 그러면 그들은 해전이나 공전으로 들어간다.



길다란 나무 판대기 걸상에 반듯하게 뉘고 묶은 뒤에 커다란 주전자로 콧구멍에 물을 붓는 것이 이른바 해전이다. 콧구멍으로 들어간 물은 기관을 따라 폐부에 스며들고 입으로 들어간 물은 위로 들어가 삽시간에 만삭의 여자처럼 배가 불러진다. 그러면 누구든 기절을 하고 마는데, 저들은 기절한 사람을 감방에다 처넣고 주사를 주고 약을 먹여 정신이 들게 한다. 그러면 공전에 내보낸다.



두 팔을 뒤로 묶어 팔 사이에 작대기를 지르고는 양쪽 끝을 밧줄로 묶어 천장에 달아맨다. 처음에는 짚단을 발 밑에 괴어주지만 저들이 지어낸 물음에 "모른다"고 대답하면 짚단을 빼버린다. 그러고는 달아맨 두 줄을 마치 그넷줄 꼬듯 한참 꼬았다간 풀어놓는다. 팔이 떨어져 나갈 듯한 고통과 심한 어지러움으로 누구든 10분도 못 되어 혀를 빼물고 기절하고 만다. (주석 2)

덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

안재홍의 비타협 독립운동 노선은 일제로부터 극심한 탄압을 받았다. 그리고 감옥을 안방 드나들듯 하였다. "지면에 옥(獄)을 그려 놓아도 사람들은 그것을 피하고, 나무를 깎아 형리(刑吏)를 만들어도 사람들은 그것과 면대하길 꺼려한다."고 사마천은 '임안(任安)에게 드리는 글'에서 말했다.일제는 1909년 이른바 '기유각서'를 통해 조선의 사법권을 강탈하고, 전국에 감옥을 설치했다. 그리고 형식적인 재판을 거쳐 반일민족주의자들을 가두었다. 무자비한 고문과 전향 공작이 따랐다.안재홍의 지속적인 민족주의적 활동은 조선총독부의 감시 대상이었으며, 이 때문에 감옥을 제 집 안방 같이 수시로 드나들어야 했다. 9번에 걸쳐서 일경에 체포되어 7년 8개월간 옥고를 치렀다.제1차 투옥 - 청년외교단 사건으로 투옥(1919. 11)제2차 투옥 - 조선일보 사설 '보석지연의 희생'으로 투옥(1928. 1)제3차 투옥 - 조선일보 사설 '제남사건의 벽상관'으로 투옥(1928. 5)제4차 투옥 - 신간회 광주학생사건 진상보고 민중대회 사건으로 투옥(1929. 12)제5차 투옥 - 재만주동포구호의연금 사건으로 투옥(1932. 3)제6차 투옥 - 군관학교 사건으로 투옥(1936. 5)제7차 투옥 - 흥업구락부 사건으로 투옥(1938. 10)제8차 투옥 - 군관학교 사건 형 확정으로 투옥(1938. 10)제9차 투옥 - 조선어학회 사건으로 투옥(1942. 12)일제강점기 수많은 항일운동가들이 투옥되고, 일부는 사형을 선고받아 처형되기도 하고 고문으로 옥사하기도 했다. 햇수로 그보다 훨씬 길게 투옥된 분도 적지 않았다. 하지만 별개 사건으로 아홉 차례에 걸쳐 7년 8개월 동안 옥고를 치른 이는 그가 유일하지 아닐까 싶다.그는 많은 글을 쓴 글쟁이지만 자신의 투옥과 옥고 등에 관한 글은 남기지 않았다. 역사학자 김기협은 <해방일기>(전 10권)에서 '안재홍에게 묻는다'의 '가상 인터뷰'를 하였다. 민세에 관해 많은 연구를 하면서, 비록 '가상'이지만 실제 민세의 생각을 담은 듯하다. 한 대목이다.제 나라를 지키지 못해서 왜적에게 빼앗기고, 이를 찾고자 나섰다가 그들에게 당하게 된 내역을 기록으로 남기지 않았을 지 모른다.일제강점기 감옥은 생지옥이었다. 항일운동 민족주의자들에게 옥살이는 더욱 심했다. 총독부가 제정한 치안유지법의 내란죄를 적용했기 때문이다. 일제는 1942년 1월부터 이듬해 4월까지 조선어학회 사건으로 최현배 등 48명을 검거하여 혹독한 고문을 자행했다. 안재홍도 끌려가 심하게 당했다. 이 사건으로 옥고를 치른 이희승의 증언이다.주석1> 김기협, <해방일기> (2), 너마북스, 2011.2> 이희승, <딸깍발이 선비의 일생>, 143쪽, 창비, 1996.