하필 고향 개풍군에서 그런 일이 벌어지다니

큰사진보기 ▲지난 24일 열린 개풍군 실향민들의 합동 망향제 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강화 평화전망대에서 보이는 개풍군 지역 ⓒ 이혁진 관련사진보기

"이제야 자유만민 옷깃 여미며

그 이름 다시 부를 우리 금강산"

해마다 10월이 되면 우리 실향민들은 이북에 있는 선조와 가족들이 살던 고향을 바라보는 설렘과 가족에 대한 그리운 감정이 교차한다. 지난 추석 때도 이북 고향을 직관할 수 있는 오두산 통일전망대와 김포 애기봉 전망대 등 접경지역을 찾아 고향 가족을 그리며 조상들에게 제사를 드렸다. 이러한 실향민들의 추모의 발길은 6.25 전쟁 이후 지금까지 계속되고 있는 풍경이다.김포, 강화, 인천, 파주 등지로 피난 온 이북 실향민과 그 후세들은 자기가 사는 곳을 '제2의 고향'으로 여기며 70여 년 살았지만 떠나온 고향을 한시도 잊은 적이 없다. 특히 한강과 임진강 건너 지척의 고향을 보고도 갈 수 없는 개풍군 실향민들의 애타는 심정은 더욱 심란하다.지난 24일 우리 개풍군 실향민들은 합동망향제를 지내기 위해 강화 평화전망대망배단에 모였다. 매년 제를 올리고 고향을 바라보는 곳인데도 이날 분위기는 사뭇 달랐다. 평소 모습과 달리 고향의 동태가 생소하고 이상한 소리마저 들리는 것 같았다.앞서 우리 고향 개풍군에 해변을 따라 북한이 자주포를 설치하고 남한을 향해 전투태세를 강화하고 있다는 소식이 있었다. 막상 현장에서 북한 포대와 도발행위를 확인하니 할 말을 잃었다.우리 실향민들은 제사를 드리는 둥 마는 둥 예를 마치고 북한 땅과 상황을 주시하기 바빴다. 아늑한 고향땅이 순식간에 포대 진지로 변하고 공포 분위기라니 허망하고 두려움에 눈물 흘리는 사람도 있었다.남북은 이제 같은 민족이 아니며 완전히 남남이기에 서로 적대국이라는 걸 애써 강조하는 북한의 괘씸한 도발행위가 언제까지 계속될지 이를 지켜보는 실향민들은 안타깝기만 하다.북한의 무력 도발을 보며 그간 아름다운 고향을 볼 수 있었던 과거가 좋았다며 이제 이곳도 무서워 못 올 것 같다고 말하는 사람이 있었다. 고향을 바라보는 것도 빼앗긴 기분이라는 것이다. 실향민들에게 고향성지나 다름없는 접경지역 방문도 점차 발길이 뜸할 것을 생각하니 어이없고 슬프다.강화 평화전망대에 가면 기러기 형상의 조각상에서 항상 듣는 유명한 노래가 있다. 우리 실향민들이 애창하는 가곡 <그리운 금강산>이다. 이날 따라 가사 중 한 대목이 심금을 울린다.이날 따라 가사는 개풍군 내 고향 땅이 포대 진지로 망가지고 황폐해 갈 수 없는 곳이 됐지만 그리움만은 잊을 수 없다는 뜻으로 들렸다.6.25 전쟁 이후 강화에 터를 잡고 대대로 사는 개풍군 출신 장아무개(82)는 이럴수록 고향을 기억하고 더 자주 찾아오길 바란다며 낙담하고 돌아가는 우리들을 위로했다.하지만 전쟁을 피해 고향을 바라보는 가까운 곳 접경지로 피난해 지금까지 살고 있는 실향민을 생각하면 되레 그들의 고통부터 위무하는 것이 도리라 생각했다.망향제를 드리고 서울로 귀가해 집에 계신 백수의 아버지께 고향에서 벌어지고 있는 동향을 구체적으로 얘기하지 않았다. 말씀드리지 않아도 이미 눈치챈 표정이다. 예년 망향제와 달리 이날은 착잡한 고향 생각으로 머리가 무거웠다.