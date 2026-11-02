조선 사상 8대 인물에 대한 소감

묘청



잡박불순한 힘은 다분히 가졌으나 그도 한 쾌인이다. 고구려 멸망 이래에 계속하여 도도히 성장하는 당시 한화주의적(漢化主義的) 조류 속에 엄연히 자존 적극적 국풍파적 골수를 나타내어 남천 퇴영의 유극책을 배제하고, 적전 천도의 북항정책(北抗政策)으로 서경에 국가 중심을 심어두어 칭제건원하는 해동천자의 구면목을 지키어, 몸으로 중흥의 공신들이 될뿐더러, 자손 무궁의 복으로 외적 침략에 대한 적극 방략을 세우려다가 그것을 성취치 못하여, 스스로 '대위제국' '천개원년'의 거사로 나간 것은 특서할 역사의 대사건으로 매우 쾌한 일이다.



참쇄 3년 상을 입더냐, 제쇄로 묘년을 입는 것이 옳으냐 따위로, 또는 주자님의 경의를 추수하느냐, 자유 연구가 가능하느냐의 문제로, 요참과 노륙으로 명현의 일문을 황대폐허로 만드는 소의 악착으로 졸아든 근대조선 치자층의 하는 짓에 비하면, 그 선이 굵고, 관심이 크고, 그 영향의 웅대함 등이 비길 데 없다. 그가 참패하고 한화파의 두목인 김부식 등이 영명을 독단한 것은 탄식할 일이다. (주석 1)

덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

그는 언론인·사가·문장가다. 암흑의 시대에 후대를 위해 많은 글을 썼다. 다산 정약용의 셈법이다 .담백하고 정갈하면서 격조 높은 문장은 당대는 물론 후대가 읽어도 감동적이다.1936년 <신동아> 7월호에 '조선사상 8대 인물에 대한 소감'을 썼다. 일제의 조선역사 왜곡에 맞서 대표적인 인물을 소개함으로써 민족혼을 지키고자 해서였을 터이다.1. 을지문덕 2. 연개소문 3. 강감찬 4. 이순신 5. 최영 6. 묘청 7. 정몽주 8. 세종대왕이 뽑혔다. 신채호가 서경천도와 개혁사상 좌절을 '조선1천년래의 제1대 사건'이라 했던 묘청에 관한 글이다.주석1> <민세 안재홍 전집> (4).