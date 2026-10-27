정청래 "비자 보류, 정부 아니라 미국에 항의해야"

큰사진보기 ▲질의하는 정청래 의원 정청래 더불어민주당 의원이 27일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부 통일부 등에 대한 종합 국정감사에서 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"미국에 항의할 내용이지 우리 정부를 공격할 내용이 아니다."

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큰사진보기 ▲종합 국정감사 출석한 조현 외교부 장관조현 외교부 장관이 27일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부 통일부 등에 대한 종합 국정감사에 출석해 한미 동맹에 관한 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

재외공관에 대한 국정감사를 위해 미국을 방문하려다 미국 정부의 입국허가(비자)가 나오지 않아 감사 대상을 유럽 지역 공관으로 바꾸었던 정청래 더불어민주당 의원이 27일 국회 외교통일위원회 종합국감에서 한 신상발언의 일부다.앞서 박충권 국민의힘 의원이 '한·미동맹 파탄'의 예로 '외통위원에 대한 미국의 비자 발급 거부'를 언급하자 당사자로서 직접 반박한 것이다.정 의원은 박 의원의 주장에 대한 반례로 지난 2012년 외통위 국정감사를 위해 미국에 있는 재외공관을, 2014년에는 개인 일정으로 미국 연방의회에 방문해 하원 의원들을 면담한 일을 언급했다. 또 도널드 그레그 전 주한 미국대사를 뉴욕주 자택에서 만난 일도 다시 끄집어냈다.1989년 10월 당시 대학생이던 정 의원 등이 미국 대사관저를 습격했고 당시의 미국대사가 그레그 대사였는데 그를 2014년 방문한 것이다. 정 의원은 "그레그 대사가 저한테 '미 대사관저에 들어왔을 때의 일은 대학생들의 애국심 때문이었다. 그 심정으로 의정 활동도 잘 하라'는 격려도 하고 그래서 (앙금을) 풀고 화해도 하고 다 했다"고 말했다.또 "제가 2014년에 미국 내 위안부 소녀상 철거 반대 활동을 한 저의 활동 내용이 컨그레이셔널 레코드(미 의회 공식 기록)으로 미 의회에 공식으로 등재까지 되었다"며 "이런 국회의원이 별로 없다"고 말했다.정 의원은 "미국에서의 활동도 한·미 우호 증진을 위해서 많이 했는데, 이번에 미국 비자가, 리젝트(발급 거부)도 아니다. 불허면 불허, 허가면 허가, 이것도 아니고 그냥 리뷰(검토) 중이라는 것"이라며 "그래서 자칫 잘못하면 국정감사 자체를 못 할 것 같아서 제가 이제 (국정감사 담당지역을) 구주반으로 옮겼는데, 저는 미국 행정 당국이 굉장히 유감스럽다"고 말했다.그는 이어 "그렇다면 미국 행정 당국의 이런 업무 처리 방식에 대해서 우리가 비판을 하고 항의를 해야 되는데, 이것이 마치 한·미 동맹이 깨졌다는 식으로 우리 국익을 손상시키는 논란으로 이어진 것에 대해서 저는 상당히 유감스럽다"면서 "이런 부분은 여야를 초월해서 초당적으로 미국에 항의할 내용이지 우리 정부를 공격할 내용이 아니다"라고 주장했다.같은 당의 김영호 의원은 미국이 정 의원에게 비자를 발급해주지 않은 일을 조현 외교부장관에게 따졌다. 외교부가 상황을 파악하고 적절히 대처했느냐는 것이다.조 장관에 따르면, 외교부는 정 의원의 비자발급이 보류되고 있다는 사실을 파악했지만 어떤 사유인지 통보받진 못했다. 조 장관은 자신이 지난 10월 8일 미국대사대리에게 이 문제를 거론했지만, '개인적인 문제여서 답을 할 수 없다'는 답을 받았다고 밝혔다.조 장관은 "이 미국의 비자, 이걸 정책이라고 하기도 좀 어렵다. 비자에 관한 조치들이 좀 난삽하다. 그래서 (미 국무부) 자기들도 어떻게, 왜 그런지도 모르겠고 어떻게 할 수도 없다는 (얘길 들었다)"면서 "미국 행정부의 ICE(이민세관단속국)라든지 하는 행태들을 보면 상식을 초월하는 것들이 많다"고 말했다.김 의원은 "야당에서 정청래 의원 비자 보류에 대해서, 또 우리 국정원장에 대해서 확인되지 않은 얘기를 놓고 한·미동맹 균열을 자꾸 운운하는데, 이번에 대한민국 국회의원의 미국 비자 발급이 보류된 문제는 미국의 탓이지 우리 탓이 아니잖느냐"며 "그럴 경우에는 우리 여야 의원들이 한목소리를 내야 된다고 본다"라고 말했다.