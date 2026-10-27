핵발전소 인근인데 지원금은 제외...울산시민들 "어불성설"

큰사진보기 ▲탈핵울산시민공동행동이 27일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "울산시는 ‘원전 안전 홍보’ 대신 ‘주민 대피 계획’부터 제대로 알려라"라고 촉구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기

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주변이 16기 원전(핵발전소)으로 둘러 싸인 울산시민들이 "사고 발생 시 위험 부담을 안고 살지만 원전지원금은 핵발전소가 들어서 있는 지자체에만 간다"며 부당함을 호소하고 있다.핵발전소에서 30km 내를 방사선비상계획구역이라 하고, 5km 내는 주변지역이라 하는데 막대한 원전지원금은 주변지역에만 국한되기 때문이다.월성핵발전소의 경우, 방사선비상계획구역 내 울산시민 인구는 94만 6464명이며 경북을 합하면 1백만 5247명이 살고 있다. 결국 이 구역 경북 인구는 5만8783명이다.하지만 월성핵발전소와 인접한 울산 북구는 월성핵발전소 기준 5km에 해당하지 않으므로 발전소주변지역 지원에 관한 법률상(발주법) 주변지역에 해당하지 않아 원전지원금이 지원되지 않고 있는 것.이에 탈핵울산시민공동행동이 27일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "이는 어불성설이다"라며 법 개정을 촉구했다.탈핵울산시민공동행동은 "월성핵발전소는 행정구역만 경주이지 방사선비상계획구역 내 1백만 명 중 94만 명이 울산시민"이라고 지적했다.그러면서 "울산시는 방사능 재난 및 사고 대비와 대응 등에 대해 정부에 요구할 것은 요구해야 하며, 울산시민의 안전을 지키는 적극적인 노력을 기울여야 한다"고 촉구했다.이어 "울산시와 기초지자체가 월성핵발전소의 안전 문제를 챙기고, 발주법 개정에 적극적으로 나서라"고 촉구했다.이와 관련해 울산과 부산에 걸쳐 있는 고리(신고리, 새울 포함) 핵발전소 기준 방사선비상계획구역(30km 이내)에는 현재 울산시민 86만 2178명이 살고 있다. 부산·울산·경남을 합한 시민은 330만 7835명이 살고 있다.탈핵울산시민공동행동은 "고리핵발전소는 핵발전소가 10기나 밀집해 있으며 자그마치 시민 330만 명 이상이 방사선비상계획구역에 살고 있다는 점을 주목해야 한다"라며 "인구밀집지역에 계속 신규핵발전소를 지어서는 안 된다"고 강조했다.그러면서 "울산시는 이 점을 정확히 인식하고 신규 핵시설과 노후핵발전소 수명연장 등에 반대 입장을 밝혀야 한다"고 촉구했다.한편 탈핵울산시민공동행동은 이날 울산시가 진행중인 '원전사고 대비' 영상 홍보를 지적하면서 개선을 요구했다탈핵울산시민공동행동은 "영상 홍보 내용은 '원전사고 대비 시민 행동 요령'이 아니라, '원전은 안전하고 울산시가 잘 대비하고 있으니 걱정하지 말라'는 내용"이라며 "홍보성 광고를 중단하고 제대로 된 재난 대응 요령을 방송하라"라고 요구했다.이들은 "앞서 '방사능 재난 대응 요령' 관련해 울산시에 방송 광고를 통해 많은 시민이 알 수 있게 해달라는 요구를 한 바 있다"라며 "이는 '지정 대피도로'로 차량을 이동하지 말고, 핵발전소와 가까운 지역의 주민부터 순차적으로 대피시킨다는 울산시 매뉴얼을 시민들에게 알려, 사고 시 교통 혼잡을 줄여 불필요한 피폭을 줄이는 노력을 기울이라는 요구였다"라고 밝혔다.이어 "모든 주민이 반드시 버스를 타고 구호소로 이동하지 않아도 되며, 자가용을 이용해 대피할 수 있으며, 사고 지점으로부터 최대한 멀리 이동해야 안전하다는 내용을 담으라는 내용, 가정집의 실내 대피는 방사선 피폭을 크게 줄이지 못한다는 점, 음식물은 밀봉하고 취수원의 방사능 오염으로 수돗물을 사용하지 말아야 한다는 점 등 방사능 상식을 알리는 것"이라고 덧붙였다.그러면서 "이것은 시민들이 방사능 재난 사고 대응 요령을 충분히 숙지하지 못하고 있기에 지진 발생 대응 요령처럼 많은 시민에게 제대로 된 대응 요령을 알리라는 취지였다"라며 "그러나 해당 홍보 영상은 '짧은 시간'이라는 한계 등으로 이런 내용을 담지 못하고 있으며, 오히려 '원전은 안전하고 울산시가 알아서 잘 대응한다'는 인식을 심어주고 있다"라고 지적했다.또한 "특히 '구호소'는 안전한 구역이 아니며, 방사능이 구호소까지 미치지 않을 때 일시적으로 대피하는 곳임에도 '구호소는 안전하다'는 인식을 심어주고 있다"라며 "버스를 통한 주민 대피는 10만 명 미만, 선박을 통한 대피는 3만 명을 넘지 못하는데도 영상은 순조롭게 버스나 선박을 이용해 대응이 가능하다는 인식을 심어주고 있다"라고 덧붙였다.