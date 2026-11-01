'욕망의 항아리' 이지나, 80분간 퇴장 없는 무대에 선 이유

서바이벌 프로그램은 순위를 남깁니다. 출연자의 이미지도 남깁니다. 그 이미지는 때로 한 사람을 대변하기도 합니다. 노출 시간이 짧은 탈락자일수록 더 그렇습니다. 방송에서 다하지 못한 그들의 이야기를 직접 듣습니다. 제작진과 심사위원의 의견도 기다립니다.

큰사진보기 ▲웨이브 예능 <더 커뮤니티2: 보이지 않는 손>에 출연한 이지나씨. ⓒ 이선필 관련사진보기

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[생존하셨습니다] 이지나씨 인터뷰 1편

에서 이어집니다.

큰사진보기 ▲연극 <면회> 캐릭터 프로필 사진. 우측은 배우 조병규. ⓒ 이지나 제공 관련사진보기

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"막연하게 연극에 도전하고 싶은 마음은 있었는데 기회가 마땅치 않았다. 그러다 지난해 친해진 배우가 <면회>의 남자 주인공을 맡게 됐다며 대본을 함께 읽어달라고 부탁해왔다. 상대에 맞추며 대사를 하는데 저보고 처음인데도 잘 한다고 하더라. 작은 무대에서 남녀 둘이서 나누는 대화로만 이뤄진 극인데 1시간이 훌쩍 지나가는 게 강렬하게 다가왔다. 작가님이 겪은 실화라는 사실도 흥미로웠다.

그러다 그 배우에게 다시 연락이 왔다. 올해 규모를 좀 더 키우고 신인 오디션도 진행한다더라. 저도 도전해보자는 마음으로 오디션을 봤는데 결과가 좋았다. 우연 같은 시작이었는데 어쩌면 인연이었던 것 같다."

"오래 연기한 분도 부담스러운 게 2인극이라더라. 특히 이 작품에서 여자 주인공은 퇴장 없이 80분 내내 있어야 했거든. 저도 연기에 관심을 가지고 배우고 연습해 온 사람인데 제가 먼저 알려진 게 서바이벌 프로였다. 감사한 일이긴 하다. 덕분에 웹드라마, 숏폼 드라마 쪽 기회가 오기도 했고.

근데 그것만으로는 저를 진지하게 연기하는 사람으로 봐주시지는 않을 것 같더라. 스스로도 나를 알리기 위한 수단으로 연기를 생각하는 건지, 진짜 하고 싶은 건지 판단하고 싶기도 했다. 어려웠지만 정말 좋은 선택이었던 것 같다. 내가 정말로 연기를 하고 싶은 게 맞다는 생각이 들었다. 매 순간이 처음이자 마지막으로 하는 연기라는 생각이 들면서 이게 진짜 대사구나, 내가 정말 이걸 좋아하는구나 느꼈다."

큰사진보기 ▲"스스로도 나를 알리기 위한 수단으로 연기를 생각하는 건지, 진짜 하고 싶은 건지 판단하고 싶었다." ⓒ 이선필 관련사진보기

"사실 학창 시절에도 뭔가 나만의 길을 만들고 싶은 욕심이 있었던 것 같다. 초등학생 때 써낸 꿈이 유엔 사무총장 아니면 사업가, 아니면 빌 게이츠 같은 사람이었다(웃음). 뭔가 세상을 바꿔나가거나 자신만의 무엇을 만드는 사람을 동경했더라. 그러다 회사 생활을 하게 됐는데, 누군가 탄탄하게 만들어 놓은 길을 그대로 따라가는 느낌이 들었다

이런 게 도파민 중독일까. 이를 테면 피디님, 창작자들은 어떤 조직에 속해 있어도 자기 것을 만들어 나가는 게 있는데 제가 전공한 금융이나 회사에서 하던 마케팅 업무에서는 그런 느낌을 받지 못했다. 그래서 정말 여러 가지를 배우러 다니던 때가 있었다. 기타, 골프, 스킨스쿠버 등등. 그러다 연기를 배우는데 어떤 캐릭터로 작품에서 살아 움직이는 게 너무 재밌더라. 그러다 서바이벌 프로 제안이 오고. 근데 부모님은 뒤집어지셨지(웃음)."

"<금수저 전쟁> 때도 고민이 있었다. 제 주변에는 정말 잘사는 사람이 많거든. 제가 대단한 금수저라고 생각한 적이 없다. 아이러니한 게, 이런 말을 하면 유학도 다녀오고 해외 생활도 한 사람이 기만한다고 하신다. 근데 그 프로그램에 나간 뒤에는 '더 잘난 사람들이 많은데 쟤가 무슨 금수저야?'라는 반응이 있더라.

금수저든 흙수저든 사람들이 보시는 대로 꼬리표는 붙을 거라고 생각한다. 그래서 제가 하고 싶은 걸 찾는 게 중요하다는 생각이다. 지금의 전 나로 살아가는 자체가 원동력이 되는 것 같다. 어려서부터 자아가 강했나 보다(웃음). 남들에게 강요받는 것도 싫어했고.

연기가 그래서 제겐 중요하게 다가온다. 회사 다닐 때는 매일 퇴근 후 학원에서 호흡과 발성 같은 기초를 다졌고 개인 레슨도 받았다. 필름메이커스 사이트를 통해 대학생들의 졸업영화나 드라마 단역 오디션에도 도전했다. 연애 서바이벌 프로 섭외가 서바이벌 프로로 이어지며 제가 그토록 원했던 저만의 길을 걷게 됐다."

"제 입장에서는 뭘 해보지 못하고 끝난 아쉬움이 크다. 그래서 시즌3 기회가 주어지면 다시 하고 싶긴 하다. 안에 있을 땐 새로운 세계관과 포맷에 적응하기 어렵고, 힘든 상황도 있었지만 매번 새로운 게 나타날 때 재미도 있었다. 그 세계관에 포함되고, 또 여러 인연을 이어가는 게 제겐 감사한 일이다."

도파민 중독자. 여러 서바이벌 프로그램을 거치며 이지나씨 스스로도 인정하게 된 수식어다. 2024년 한 해에만 <사상검증구역: 더 커뮤니티>, <피의 게임3>, <금수저 전쟁> 등 세 프로그램에 출연했다.네 차례의 서바이벌 출연에서 그는 우승하거나 상금의 주인공이 되진 못했다. 다만 '욕망의 항아리', '아기지나', '퀸지나', '베이징덕' 등 다양한 별명을 얻었다. 그만큼 그의 캐릭터가 예능에서 매력적이란 방증일 아닐까. 특히 실리를 강하게 추구하기에 마냥 자기중심적일 것으로 보였던 그가 <더 커뮤니티2>에서 보인 모습은 오히려 팀을 위해 상대에 강하게 맞서는 모습이었다. 사람의 다면성이 드러난 순간이다. 그렇다면 방송 밖에서 그가 원하는 것은 무엇일까.여러 서바이벌 프로를 거치는 동안 이씨의 삶도 크게 바뀌었다. CJ ENM에서 7년간 해외 마케팅 업무를 했던 이씨는 직장 생활 중에도 연기를 배웠다. 서바이벌 프로그램으로 얼굴을 알린 뒤에는 웹드라마에 출연했고, 최근에는 연극 무대에도 섰다. 방송 속 별명에 가려져 있던 배우로서의 꿈을 들어보았다.<더 커뮤니티2> 촬영을 마치고 그는 연극 <면회> 무대에 올랐다. 두 배우가 대사를 주고받으며 이끄는 2인극으로 수감자인 여성을 남성이 면회하면서 벌어지는 일을 다룬다. 이씨는 공개 오디션을 거친 결과였다. 다수의 숏폼 웹드라마 경험했던 터라 안전한 선택을 할 수도 있었지만 또 다른 의미에서의 서바이벌에 참여한 셈이다.오디션에서 그는 지정 대본 두 개와 자유 연기 하나를 선보였다. 심사에는 이후 무대에서 호흡을 맞춘 조병규 배우를 비롯해 네 명이 참여했다고 한다. 이씨는 "첫 대사부터 좋은 반응을 얻었다"고 전하면서도, "연극 경험이 없는 신인에게 2인극 주인공을 맡겨도 될지 판단하기 위해 제작진의 2차 오디션을 거쳤다"고 설명했다.연기를 전공하지 않았고 무대 경험도 없는 이씨에게도 큰 모험이었다. 직장 생활 중 틈틈이 연기를 배웠지만, 단 한 차례의 퇴장도 없이 상대 배우와 극을 이끄는 일은 처음이었다. 이씨는 "친구들도 저보고 정말 깡이 대단하다고 했다"며 말을 이었다.영국에서 고등학교를 마치고 홍콩대 경제금융학과를 만 20세에 조기 졸업한 이씨는 IT 기업 창업가인 아버지와 방송 작가인 어머니를 뒀다. 자신에게 붙은 '금수저'라는 수식어에 대해 그는 어떤 생각을 하고 있을까. 이씨는 자신을 둘러싼 환경보단 스스로가 택한 길을 증명하고 싶어 했다. 홍콩 블룸버그 입사를 앞두고 한국에 남기로 한 것도, 인턴 근무 뒤 경력직 전환 대신 공채에 지원한 것도 그가 자신의 진로를 선택했던 순간들이었다.이씨는 회사 생활과 연기를 병행해서는 취미의 범위를 벗어나기 어렵다고 생각해 퇴사했다고 말했다. 이어진 서바이벌 출연에 대해서는 "내 환경에 머물렀다면 만날 수 없었을 다양한 사람을 만나고 경험하게 되어 너무 소중한 기회였다"고 강조했다.배우의 길을 걷는 지금을 두고 이지나씨는 "매일이 즐겁고 매일이 어렵다"고 표현했다. "아무 정보 없는 길을 걸으며 앞으로 어떤 길을 만들어 갈지 고민하는 과정"이라는 설명이었다. 네 차례의 서바이벌에서 우승하지는 못했지만, 자신이 무엇을 원하는지 알아가는 일은 계속되고 있었다.