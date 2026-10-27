대통령의 질문 "범죄수익 환수 인력은 검사 아니죠?"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 공소청에 범죄 수익 환수를 위한 인력 및 예산이 필요하다면 추가로 확보해서 별도로 보고해 달라고 주문했다.이 대통령은 27일 국무회의에서 이정현 공소청장 직무대행에게 "범죄 수익 환수 집행률이 1%도 안 된다는 얘기가 있던데 혹시 상황이 좀 어떤지 아느냐"고 물었다.이 직무대행은 "대단위 규모가 많아서 집행이 제대로 안 되고 있는 실정이고 인력이 많이 부족해서 수사가 마무리되는 대로 인력 진단을 다시 해서 집행 인력을 2~3배 늘릴 예정"이라고 답했다.이 대통령은 "공소청은 지금 여러 가지 비판적 시각에 직면해 있어서 인력을 늘린다 그러면 또 뭐 이상한 지적을 받을 가능성이 있다. (집행 인력) 이것은 검사 인력은 아니냐"고 다시 물었다.이 직무대행은 "자체 내에서 형사·법무직을 재조정하는 것"이라며 검사 직군 확대가 아님을 분명히 했다.이에 이 대통령은 "내부적으로 잘 챙겨봐 달라"고 했다. 특히 범죄 수익을 제대로 환수하지 못하면서 "범죄를 저질러 돈을 마련한 다음 징역 몇 년 살고 나오면 돈이 다 남는다, 죄를 짓는 게 훨씬 더 잘 사는 길이다 이런 얘기까지 있을 정도라서 이것은 심각한 사회 문제"라고 지적했다.아울러 "범죄 수익 환수하는 것도 좀 철저하게, 인력이 필요하면 인력, 예산이 필요하면 예산을 좀 확보해서 적정한 때 그 상황을, 예를 들면 필요한 것이 무엇인지, 앞으로 전망은 어떤지를 보고 한번 해 달라"고 말했다.