매일신보의 학병강연보도 진위

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큰사진보기 ▲<매일신보>의 학병 지원 관련 특집<매일신보>의 학병 지원 관련 특집 ⓒ 김삼웅 관련사진보기

덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

중국 텐진사범대교수 류징화 등이 2010년에 쓴 <제국은 어떻게 망가지는가>의 부제는 "기득권과 탐욕의 몰락사"이다. 페르시아제국, 로마제국, 비잔티움제국, 아랍제국, 몽골제국, 오스만제국, 포르투갈과 에스파냐제국, 대영제국, 소련제국을 다루었다. 일본제국이 빠진 것은 아쉽다.일제는 몰락의 길을 걷고 있었다. 타이완과 조선을 병탄하고, 만주에 괴뢰정권을 세우고 ,중국을 침략했다. 동남아 각국을 짓밟고 진주만을 기습하여 태평양전쟁을 도발했다. 조선을 병참기지로 삼아 인력과 자원을 수탈하고 ,한민족의 역사와 언어(말)를 말살하고자 했다.이른바 전시체제라 하여 국민총동원령을 발동하여 은신하거나 낙향 중인 민족주의자를 불온분자로 몰아 색출, 전향시켜 총독부기관지에 글을 쓰고 시국강연회 연사로 내세웠다.자발적으로 친일 부역자(단체)도 많았다. 국민정신총동원조선연맹, 시국대응전조선사상보국연맹, 조선문예회, 조선문인협회, 국민총력조선연맹, 황도학회, 흥아협회, 임전대책협의회, 흥아보국준비위원회, 조선임전보국단, 조선문인보국회, 대화동맹, 대의당 등이 이에 속한다. 이무렵 마지막까지 지절을 지키지 못하고 부역한 자가 적지 않았다.안재홍은 전향대상 인물 중 A급에 해당되었다. 일제강점기 아홉 차례나 투옥된 민족주의자는 흔치 않았다. 일제가 도발한 태평양전쟁은 날이 갈수록 전황이 불리해지고, 그들은 그만큼 조급해졌다.협박과 공작이 심해지고 테러 위협과 '가짜뉴스'가 난무했다. 총독부 경무국이 기관지 <매일신보>에 기사를 통해 보도토록 했다. 유진오의 기록이다.학병지원 소동이 일단락되어 해당 학생들이 대부분 학병으로 나가게 되자 이번에는 모모 하는 인사들에게 학병을 격려하는 글을 신문에 쓰라는 명령이 총독부로부터 내려온 것이다... 나한테 그 명령을 전달해온 것은 매일신보 기자인 김병달 군이었다... 김의 말에 의하면 집필자 명단은 경무국에서 직접 인선한 것으로서 김성수·송진우·여운형·안재홍·이광수·장덕수, 나와 그 밖의 1, 2인이었다. 그때 조선사회에서 영향력이 있다고 할 수 있는 인물을 총망라하다시피 한 것이었다. (주석 1)인촌 김성수의 친일행적을 연구한 장신의 논문 '일제말기 김성수의 친일행적과 변호론 비판'(<한국독립운동사연구> 제32집, 독립기념관, 2009)에 따르면 안재홍이 1944년 11월 4일과 5일 치에 조만식과 함께 '학도에게 고한다'의 강연예고 기사를 소개했다.이것 만으로 그가 학병지원 강연에 나선 것인지, 총독부가 조작한 가짜뉴스인지 단언하기 어렵다.그는 총독부당국의 끊임없는 위협을 받았다. 시국강연을 하라고 날짜와 장소까지 지정해놓고 독촉이 성화같았다. 그러나 "나 같은 사람이 어떻게"라는 식으로 끝내 그 위협을 거절했다. 대부분의 지도급 인사들이 이런 식의 시국강연 독촉을 거절 못하고 끌려 나가는 것이 보통이었다. 이 해에 노모 남양 홍씨가 아들 걱정으로 감기지 않는 눈을 감고 영면했다. 이러한 절망 속에서도 '3.1신고주'를 탈고했다. 그의 조선역사에 대한 집념은 필사적이었다. 역사연구가 자기에게 주어진 유일한 민족적 사명이라는 신념에 불탔다. (주석 2)주석1> 유진오, <양호기 - 보전·고대 35년의 회고>, 고려대학교출판부, 1977.2> 송건호, 앞의 책.