"죽은 건 난데"... '더 커뮤니티2' 지니가 밝힌 탈락의 순간, 그 이후

서바이벌 프로그램은 순위를 남깁니다. 출연자의 이미지도 남깁니다. 그 이미지는 때로 한 사람을 대변하기도 합니다. 노출 시간이 짧은 탈락자일수록 더 그렇습니다. 방송에서 다하지 못한 그들의 이야기를 직접 듣습니다. 제작진과 심사위원의 의견도 기다립니다.

큰사진보기 ▲웨이브 예능 <더 커뮤니티2: 보이지 않는 손>에 출연한 이지나씨. ⓒ 이선필 관련사진보기

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"출연 자체는 2024년에 시즌1이 끝나고 회식 자리에서 권성민 피디님이 넌지시 언급하시긴 했다. 그러다 작년 연말인가 올해 초였나. 2026년 계획이 어떻게 되냐 물으시더라. 경제 개념을 넣어서 준비 중이라셨는데 제가 전공이 그 쪽이니 명분도 있었고, 제가 좀 '어그로꾼' 역할을 했기에 그런 재미 요소가 또 필요한가 싶기도 했다. 제가 활약할 지점이 있다고 느꼈다.

근데 막상 전 가서 뭘 잘할 수 있을까 생각이 들었다. 시즌1 때 제가 특별히 욕망을 보인 것 같지 않은데 상대적으로 드러나서 얄밉게 보인 것 같거든. <피의 게임3>에 출연 때는 오히려 저보다 더 강한 욕망을 지닌 분들이 많아서 제가 호감 캐릭터였잖나. '아기지나' 이런 별명도 생겼고. 근데 다시 시즌2에 출연하라고 하니 걱정되기도 했다. 어떻게 해서 바뀐 이미지인데 싶어서(웃음)."

"처음 통보받은 촬영 날짜가 다른 분들과 달랐더라. 좀 짧게 찍으신다길래 제작비가 줄었나 싶었는데 나중에 다시 기간이 늘었다고 안내받았다. 블루팀으로 절 배정한 게 아마도 이 프로에 절 캐스팅한 이유였을 것 같았다. 라이프(생명) 자원을 좀 강하게 붙들고 확실한 생존 욕구를 보여주는 캐릭터가 필요하셨다더라."

큰사진보기 ▲예능 <더 커뮤니티2: 보이지 않는 손>의 한 장면., ⓒ 콘텐츠웨이브 관련사진보기

"촬영 직후 내가 혹시 분노 조절에 문제가 있는 것처럼 보이지 않을까 걱정도 했다. 평소엔 좋은 게 좋은 거지 하는지라 그 정도 화낼 일이 없거든. 근데 그때 느낀 감정은 정말 어렵고 복합적이었다. 탈락이라는 말을 듣고 멍하니 있다가 순간 왜지? 하는 생각이 들더라. 그리고 돌아온 피트를 보며 그의 설명을 듣는데, 서럽고 분하고 억울함에 너무 화가 났던 것 같다.

사실 제가 시즌1에서 제 상금을 0원으로 만든 윤비와 제일 친하고, <피의 게임3> 때 경쟁하던 이들과도 지금 가족처럼 친하다. 서바이벌 환경에서 그 사람이 본인의 이익이나 감정으로 선택했다면 '아, 그럴 수 있구나' 생각한다. 피트가 그냥 '욕심이 났다' 했으면 화는 났어도 그 정도는 아니었을 것 같다. 죽은 건 난데, 피해자 코스프레를 한다고 느꼈던 것 같다. 그전까지 팀 분위기가 좋다고 생각했다. 소금 언니와도 서로 손잡고 웃으며 얘기 중이었는데, '사실 넌 왕따였어' 이런 것이나 마찬가지라 막 눈물이 날 것 같더라. 그 자릴 빨리 피하려고 음료수 가지러 가는 척했다."

"그 친구도 그 장면으로 많이 힘들었을 것 같았다. 저를 응원했던 분들 만큼 그 친구에게 비난도 있었던 터였잖나. 만나서는 당시 어떤 감정이었고, 옳다고 생각했던 걸 했는데 방송을 보니 자기도 왜 그랬나 싶었다며 제게 사과했다. 서바이벌 프로 안에선 제가 알아 온 사람이 아니니까 판단은 거기까지만 하고, 그 이후 알아갈 시간이 있다면 알아가면 된다고 생각했다.

만나서 서로 기분 좋게 이런저런 이야길 했다. 피트가 귀여운 사람이더라. 어떤 사람인지 다시 알아가 봐야겠다는 생각이 들었다. 방송 종영 후 피트에게 다시 연락 왔다. 블루팀이 다 같이 밥 먹자길래 조만간 셋이 같이 볼 것 같다. 아마 10월 말에 <더 커뮤니티> 전체 회식이 있으니 그 이후에 날을 잡게 될 것 같다."

큰사진보기 ▲"라이프(생명) 자원을 좀 강하게 붙들고 확실한 생존 욕구를 보여주는 캐릭터가 필요하셨다더라." ⓒ 이선필 관련사진보기

"서바이벌이니까 다른 팀을 맹신하진 않았을 것 같다. 성향상 실리를 따지니까 위험을 헤징(Hedging)하지 않았을까. 보석에만 무조건 모든 걸 걸지 않았을 것이다. 근데 이건 제 성향이고, 아무래도 팀전이잖나. 다른 팀과 협상할 때 제가 주장하는 게 있어도 팀원들 의견이 있다면 그걸 듣고 다르게 결정한 것도 있거든.

사실 (보석 발행권을 쥔) 화이트팀이 최다인원인 6명이라 거기서 오는 중압감도 있었다. 숙소도 가장 높은 지대에 있었고, 통유리창이라 블루팀과 레드팀 숙소를 내려다볼 수도 있는 구조였다. 누가 돌아다니고 접선하는 걸 관찰할 수 있겠더라. 그런 생각이 드니 무조건 화이트는 절반은 잘라서 힘을 좀 빼야 한다는 의식이 강하게 있었다. 거긴 미국이고, 우리는 쌀이나 생명에 필요한 걸 생산하는 아시아 국가 같다고 서로 얘기하기도 했다."

"극한 상황에서 정말 스트레스를 많이 받긴 한다. 보는 게 그래서 힘들기도 하다. 이번에 <피의 게임 X>에도 지인들이 많이 나오는데도 못 봤다. 근데 참여하면서는 좀 변태적인데 제가 살아 있는 기분이 들더라. 그래서 함께 출연했던 분들이랑 종종 방탈출 게임을 하러 간다(웃음). 같이 여행도 다니고.

시즌1 때는 나와 입장, 가치관이 다른 사람을 경험할 기회였다. 그 당시 제가 당연하다고 생각했던 것들이 깨지기도 했다. 그간 나와 비슷한 사람들과만 뭉쳐 살았기에 나와 다르면 삶의 방향도 다를 테니, 잘 안 맞겠지 싶었다. 근데 같이 지내보니 그분들의 삶도 너무나 맞는 얘기더라. 하루아침에 제 가치관이 바뀌진 않겠지만, 생각이 확장되고 이해 영역이 넓어진 느낌이었다.

시즌2에선 협상 과정에선 강하게 얘기해야 하니 평소 제 모습이 나왔는데, 팀 안에서 얘기할 땐 많이 듣게 됐고, 왜 그렇게 생각하는지를 이해하고 더 받아들이려 했던 것 같다. 약간은 어른이 된 느낌이랄까(웃음)."

"그냥 욕심만 많은 사람과 좋은 리더가 어떻게 갈릴 수 있는지 배우고 싶다."

큰사진보기 ▲"시즌1 때는 나와 입장, 가치관이 다른 사람을 경험할 기회였다. 그 당시 제가 당연하다고 생각했던 것들이 깨지기도 했다." ⓒ 이선필 관련사진보기

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[생존하셨습니다] 이지나씨 인터뷰 2편

으로 이어집니다.

서바이벌 프로그램 사상 이처럼 극적 변화를 보인 인물이 또 있을까. 자신의 욕망을 숨기지 않아 '욕망의 항아리'로 불렸던 지니(본명 이지나)가 이번에는 자신의 선택과 무관하게 생존 기회를 잃었다. 2024년 방송된 <사상검증구역: 더 커뮤니티>에 이어 <더 커뮤니티2: 보이지 않는 손>에 출연한 그는 팀 리더 피트(이수민)가 자신의 몫만 생명(라이프)을 제출하면서 팀원 소금(임지은)과 함께 탈락했다.숙소에서 소금과 대화하던 이씨는 두 사람의 탈락 공지를 듣고 당황했다. 이윽고 돌아온 피트의 설명에 그는 분노를 쏟아냈다. 이 장면을 담은 쇼츠 영상은 조회 수 약 150만 회를 기록했다. 시즌1에서 후반부까지 살아남고도 상금을 받지 못했던 그는 시즌2에서도 빈손으로 돌아가야 했다.개인전이었던 시즌1과 달리 팀전으로 진행된 시즌2에서 이씨는 동료의 의견을 듣고, 다른 팀과의 협상에서는 적극적으로 목소리를 냈다. 서로 다른 자원을 가진 팀들이 정보와 거래 조건을 놓고 경쟁하는 만큼 경제학을 전공한 그의 활약을 기대할 만했다. 지난 22일 서울 여의도 콘텐츠웨이브 사무실에서 이씨를 만나 탈락 당시의 감정과 방송에서 다하지 못한 이야기를 들었다.시즌2 출연을 선뜻 결정하기는 어려웠다. 시즌1에서는 다른 출연자를 살릴 수 있는 상황에서 망설이다가 끝내 그를 살리지 못한 일로 비판을 받았다. 경제적으로 어려웠던 경험을 나누는 자리에서 "원했던 베이징덕을 먹지 못해 눈물이 났다"고 한 발언도 일부 시청자의 반감을 샀다. 이후 이씨는 대학 입학 후 스스로 용돈을 벌었다는 경험 등을 이야기하며 자신을 '금수저'로만 보는 시선에 해명하기도 했다.결국 출연을 결심한 데에는 자신에게 방송 활동의 문을 열어준 프로그램에 대한 애정이 있었다. 홍콩대를 졸업하고 대기업에서 7년간 일한 이씨에게 <더 커뮤니티>는 새로운 출발점이자 고향 같은 프로그램이었다. 그는 "나중에 알았는데 절 골드팀으로도 생각하셨던 것 같다"며 섭외 과정의 뒷이야기도 전했다.생존 의지를 보여줄 참가자로 섭외됐지만, 이씨는 초반에 탈락했다. 눈물이 고인 채 피트에게 "위선 떨지 마"라고 일갈한 장면이 화제가 되면서 두 사람의 방송 이후 관계에도 관심이 쏠렸다. 해당 장면이 공개된 뒤 피트가 소셜네트워크서비스를 통해 연락했고, 이씨가 이를 뒤늦게 확인하면서 두 사람은 10월 초 따로 만났다고 한다."살면서 처음 경험해 본 극대노였다"는 이씨에게 당시 분노한 이유와 피트를 다시 만난 이야기를 물었다. 그는 "제가 이렇게 말하는 게 오히려 피트에게 뭔가 더 비난을 얹게 될까 봐 걱정"이라며 조심스럽게 말을 꺼냈다.이씨가 설명한 분노의 핵심은 탈락 자체보다 그 선택에 대한 피트의 설명이었다. 팀 분위기가 좋다고 믿었던 만큼, 피트의 설명을 들으며 느낀 소외감도 컸다고 했다.방송 이후 만남을 제안한 쪽은 피트였다. 이씨는 "만나서 본인이 많이 생각한 말들을 했다"고 전했다. 서로 왕래하지 않는 사이가 됐다는 일부 시청자의 추측에는 "소금 언니는 제 연극 공연을 보러 와서 같이 밥을 먹은 적도 있는데, 피트는 그사이 따로 만날 일이 없어 언급을 별로 안 했던 것뿐"이라고 설명했다.'실리 2·능력 2·원칙 1'. 프로그램 사전 인터뷰에서 나온 이씨의 가치관 코드다. 프로그램의 분류에 따르면 의미보다 실리를, 사회적 구조보다 개인의 능력을, 결과보다 원칙을 중시하는 성향이다. 시즌2 참가자 17명 중 '실리' 항목에서 최고점인 2점을 받은 사람은 이씨가 유일했다. 그가 끝까지 살아남았다면 어떤 전략을 펼쳤을까. 권성민 피디도 "지나씨가 후반부까지 살아남았다면 게임의 양상은 다르게 흘렀을 것"이라고 말한 바 있다.이씨는 자신이 탈락한 뒤의 방송은 아직 보지 못했다고 했다. 탈락 당시의 감정 때문이기도 하지만, 원래 서바이벌 프로그램을 편하게 보지 못한다고도 했다. 그러면서도 이번까지 네 차례 서바이벌에 도전했다. "출연한 뒤 한 달 정도는 꿈인지 현실인지 구분 못 할 정도로 후폭풍이 있다"는 그가 다시 생존 경쟁으로 들어가는 이유는 무엇일까.함께 출연한 이들 가운데 이씨는 마이야르(목진화)의 플레이가 특히 인상적이었다고 했다. "자기 생각이 있고 의견이 강한 사람인데 그게 독단적이라거나 욕심 많은 모습으로 보이지 않는 느낌이었다"는 이유다. 자신의 욕망을 드러내 주목받았던 그는 이제 욕망을 표현하는 방식에도 관심을 두고 있었다.